SAVA MASER IZ BATAJNICE UNAKAZIO ŽENE! U JEZIVU PREVARU UPUSTIO SE ZBOG DUGOVA MAJKE: Živeli su skromno pa počeli da prave bazen

Komšije masera Save Kneževića (23) i njegove majke, cvećarke Danijele (49) iz Batajnice otkrile su nove detalje o njihovom poslu sa ordinacijom estetske hirurgije.

Naime, to je bio način da se izvuku iz dugova u koje su zapali kada je Danijela otvorila cvećaru, kažu komšije Kneževića.

- Znamo Kneževiće, nisu oni loše komšije. Njegov otac je zaista dobar čovek, miran, kulturan, ali majka... Došla je, navodno rasprodala im dedovinu, pa počela biznis - ispričao je jedan od meštana.

Prema njegovoj, ali i prema priči drugih sagovornika, posao sa cvećarama Kneževiće je navodno uvukao u probleme i bio uvod za jezivu prevaru koju su kasnije sproveli.

- Navodno nije plaćala kiriju, menjala je lokale, ostajala dužna, kamata na kamatu. Lako se u problem zapadne. Otkud im ideja da počnu da rade estetske zahvate ne znam, jedino ako to nisu videli kao način da dođu do brze zarade - rekao je komšija i dodao da su oni još pre nekoliko godina, kada je propao posao sa cvećarom dali oglas da prodaju kuću, navodno kako bi od tog novca mogli da isplate dugove.

Cvećara je, kako tvrde ljudi, bila Danijelin biznis, njen suprug sve vreme je radio u jednoj velikoj kompaniji, tako je bilo i kada su otvorili ordinaciju.

- Ja smem da se kladim da on nije znao šta se tamo dešava. Pa on se kleo u Savu. Ne mogu da garantujem, ali vrlo je verovatno da je sve ovo bilo njena ideja, ne bi me to uopšte začudilo - kaže čovek.

Prema njegovim rečima, Kneževići se nisu izdvajali po nekom bogatstvu.

foto: printscreen

- Imali su zemlju, ali ona je to rasprodavala. Ni njihova kuća nije nešto posebno, prizemna, ali kažu ljudi poslednjih godina su je unutra baš sredili, čak su i bazen počeli da rade iza kuće - objasnio je.

Mlađi meštani koji poznaju Savu o njemu govore kao o normalnom, prosečnom mladiću.

- Znam ga iz škole, družio se sa mojom sestrom. Nije tu bilo ništa čudno, bio je korektan dečko. Otvorili su tu ordinaciju, to znam, videla sam i unutra kako izgleda, slao je slike mojoj sestri. Ništa luksuzno, kao neka zubarska ordinacija, okrečena u belo, nešto od potrebnog nameštaja, ništa luksuzno. Šta je u njoj dešavalo, to ne znam - kaže mlađa meštanka.

Njoj je, kaže, "zapalo za oko" što ga neke poznate ličnosti reklamiraju.

- Videla sam na instagramu, reklamirala ga je Jelena Krunić, starleta ona, ona iz rijalitija. Prvo ga je hvalila, snimala videe, kačila slike, e onda joj je nešto loše uradio pa je okrenula ploču - prisetila se devojka.

Otkako se pre nešto više od mesec dana saznalo za prevaru majke i sina i strahote koje su ljudima radili, oni su napustili porodičnu kuću u Batajnici. Danijela i Sava su se skrivali, dok prekjuče nisu uhapšeni, a njegov mlađi brat i otac su kuću napustili i žive na napoznatoj lokaciji.

- Njih svoje nismo viđali otkad se ovo desilo, pre toga živeli su tu, a išli su u grad da rade. A otac mu i sad povremeno dođe u kuću. Pa čovek, koliko je to sad moguće, živi normalno. ide na posao, radi, dođe s vremena na vreme, obiđe kuću - rekao je jedan komšija i dodao da iako nije bio blizak sa njima, za Kneževiće kao komšije nema šta loše da kaže.

- Znam i njega i njegovog mlađeg brata, oca mu znam, dedu. Kao komšije korektni, zdravo-zdravo, pozdravimo se, mahnemo jedni drugima, nismo bili kućni prijatelji, nismo odlazili u kuću jedni kod drugih, pa da znam da li se nešto neobično dešavalo. Sve loše što sam čuo, čuo sam iz medija i o tome ne mogu da govorim, mogao bih samo da nagađam - zaključio je.

Podsetimo, Sava Knežević i njegova majka Danijela uhapšeni su prekjuče u Beogradu. Na saslušanju pred tužiocem branili su se ćutanjem i njima je određen pritvor do 30 dana. Sava je optužen da počinio krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi, i njegova majka, inače po zanimanju cvećarka, osumnjičena je da je izvršila produženo krivično delo neovčašćeno bavljenje određenom delatnošću u pomaganju i produženo krivično delo teška dela protiv zdravlja ljudi u pomaganju.

(Kurir.rs/Blic)