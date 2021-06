STRAVIČAN ZLOČIN U BAČKOJ PALANCI: Sin ubio majku na spavanju, krvava sekira pronađena u kući

BEOGRAD - Žena od oko 60 godina pronađena je mrtva u svojoj kući u Bačkoj Palanci, a njen sin je priveden, saznaje nezvanično RTV. Tragedija se dogodila u porodičnoj kući u Bačkoj Palanci.

Kako saznaju beogradski mediji, dvadesetosmogodišnji muškarac (S.P.) usmrtio je svoju majku (S.P.) u Šumskoj ulici u Bačkoj Palanci. Pretpostavlja se da je mladić majku ubio sekirom dok je spavala.

Telo nesrećne žene juče je pronašla ćerka. Ona je bez znakova života ležala u krevetu, a na glavi je imala povrede.

Tokom policijskog uviđaja u pomoćnoj prostoriji kuće pronađena je krvava sekira, a policija pretpostavlja je sin izvršio ubistvo.

S.P je policiju i odveo do sekire, ali je negirao da je on ubio majku. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio teško ubistvo.

(Kurir.rs/RTV/Republika)