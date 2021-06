800 KG KOKAINA SA LIKOM GAVRILA PRINCIPA PRIPADAO KAVČANIMA: Isplivali novi detalji o rekordnoj zapleni droge na Atlantiku!

Slovenačka policija u akciji protiv tamošnje organizovane kriminalne grupe navodno je otkrila čijih je 800 kilograma droge zaplijenjeno 2019. godine.

Kavački klan stajao je iza šverca 800 kilograma kokaina zaplenjenog 24. avgusta 2019. godine na jedrilici "Seascope" u Atlantskom okeanu, a skiperu od tada plaćaju ćutanje.

Preuzimanje kokaina u luci Porto trebalo je da organizuju članovi slovenačke ćelije te organizovane kriminalne grupe, ali su ih policajci preduhitrili i zaplenili skupoceni tovar.

To piše u krivičnoj prijavi koju je policija Slovenije predala tamošnjem Specijalnom državnom tužilašvu, a u koju su "Vijesti" imale uvid.

foto: MUP Srbije

Prijavom je obuhvaćeno 48 identifikovanih i više neidentifikovanih članova klana, među kojima su Podgoričanin Milan Vujotić sa Sky nadimkom Lavitese i šefovi slovenačke grupe kavačana Filip Vrzić (Drug, 10NO) i Klemen Kadivec (Tom Ford, Sandman).

Kokain vredan najmanje 50 miliona evra tada je zaplenjen na jedrilici na kojoj su bili srpski državljanin Vladislav Funštajn, državljanin Rusije Sergej Rasohin i Meksika Emanuel Alejandro Aceves Cuevas.

- Neutvrđenog dana u avgustu 2019. godine, Kadivec je Darku Nevzatoviču koji je na aplikaciji Sky koristio nadimak Casper, naredio da mora doći na sastanak u Španiju, u vezi sa dogovorom o transportu 800 kilograma kokaina - piše u policijskim spisima.

Pojašnjeno je da je Nevzatović dobio i zadatak da pre odlaska u Španiju od, njemu nepoznatog muškarca, člana kriminalne grupe "kobre", uzme 20.000 evra.

- Kobre su kriminalna grupa sastavljena od albanskih državljana, koja deluje na području obale. Nevzatović je, od jednog od njih, u Markovićima, u Kopru, uzeo 20.000 u gotovini i odneo ga u Španiju, jer je navodno članovima klana Klemena Kadiveca, koji su bili tamo, već falilo novca - navodi se.

foto: MUP Srbije

Sastanak u Ljoret de Maru

Istražitelji objašnjavaju da su se u gradu Ljoret de Mar sastali Kadivec, Nevzatović, Vrzić, Slađan Petrović (Phanex) i Danijel Mišljenović sa nadimkom Rossi na Sky aplikaciji.

Policajci su otkrili i da je prva tema sastanka bilo hapšenja kurira zaduženog za transport droge u Austriji Dragana Todorovića. Todorović, čiji nadimak na aplikaciji Sky je bio Mazda, uhapšen je 26. avgusta te godine u Austriji, sa 37 kilograma marihuane.

- Sastanak je sazvan zbog detaljnog dogovora oko transporta 800 kilograma kokaina iz luke Porto u Barselonu, što je oko 1.200 kilometara. Precizirano je da skiper jedrilice Vladislav Funštajn, sa posadom i kokainom, stiže za sedmicu u luku Porto. Dogovoreno je da čitava količina bude prevezena odjednom, u teretnjaku sa leganim tovarom, koji će voziti Mišljenović i Slavko Tešić (Oko). Slađan Petrović je sugerisao da sa Tešićem vozi i Mišljenović. Mišljenović nije bio zadovoljan dodeljenom ulogom, jer ima iskustva u vožnji kamiona - piše u dokumentaciji.

Ipak, vrh klana je odlučio da bude kako su oni tražili.

Dogovorili su i da kamion sa skupocenim belim prahom obezbeđuju četiri automobila.

- Jedan bi išao direktno ispred njega, drugi malo više napred, a dva direktno iza kamiona. Planirano je da se 720 kilograma kokaina istovari u Barseloni, a 80 odveze direktno u Sloveniju - navodi se.

U spisima piše i da Nevzatović, u vreme sastanka, nije imao rezervisanu vožnju legalnog tereta, niti tačne informacije kada će jedrilica sa kokainom uploviti u luku Porto.

Nisu znali za hapšenje

Kada su se sastali u Ljoret de Maru, slovenački kavčani nisu znali da je njihov skupoceni tovar već dan ranije zaplenjen i da uzalud dogovaraju ko će ga i kuda voziti dalje od luke.

- Prevoz 800 kilograma kokaina nije izvršen, jer je Vladislav Funštajn, sa članovima posade, na Atlantiku, u teritorijalnim vodama Portugala, jugozapadno od Azorskih ostva, uhapšen zbog šverca 799,59 kilograma kokaina, na jedrlici "Seascope". Utvrđeno je da je sastanak u Ljoret de Maru organizovan nakon hapšenja, ali osumnjičeni u to vreme još nisu znali za hapšenje izvršeno 24. avgusta 2019. godine, na udaljenosti nekoliko dana plovidbe od obale - piše u krivičnoj prijavi.

Ipak, nakon toga, kriminalni klan izabrao je opciju da plaća neutvrđeni iznos Funštajnu, kako bi taj državljanin Srbije ćutao pred istražiteljima o tome za koga je švercovao 800 kilograma kokaina.

To proizilazi iz zapisnika policije Slovenije, sačinjenog 27. maja 2020. godine, u kojem piše da je svedoku "Luka Arapović, čiji je Sky nadimak Dal, rekao da organizacija pod vođstvom Filipa Vrzića, plaća Vladislavu Funštajnu ćutanje o švercu kokaina".

Personalni trener vrbovao za klan

Inspektori Sektora kriminalističke policije, Policijske uprave Ljubljana su 2018. i 2019. godine, tokom provođenja tajnih istražnih mera protiv Kadiveca i drugih osumnjičenih, utvrdili i da je personalni fitnes trener tog Slovenca vrbovao ljude za klan.

- Uroš Jug, lični kondicioni trener Kadiveca, pitao je prikrivenog islednika ima li osobu od poverenja, koja je pomorac ili skiper, dodajući da njegov prijatelj iz Domžala, koji se trenutno nalazi u Španiji (Kadivec), traži osobu koja bi prevozila drogu iz Perua ili Paname u Španiju. Rekao mu je i da taj njegov dvadesetosmogodišnji prijatelj ima izvrsne kombinacije u poslu sa drogom i da je sigurno najbolji u Evropi - piše u prijavi.

Istražitelji objašnjavaju da je kriminalna grupa pod vođstvom Kadiveca i Vrzića, u stvari, nakon toga angažovala Funštajna:

"Koji je, sa članovima posade, trebao prošvercovati drogu iz Južne Amerike do Španije, ali je uhapšen 24. avgusta 2019. godine".

Njihovu sumnju, uz izjavu svedoka koji je priznao krivicu i sve ispričao inspektorima, pojačava i razgovor između Juga i prikrivenog islednika, ali i izjava Arapovića da Kladivec i Vrzić plaćaju Funštajnu da ih ne oda.

foto: MUP Srbije

Princip na kokainu

Nekoliko dana nakon zaplene 800 kilograma kokaina na jedrilici kojom je upravljao srpski državljanin, u Beogradu su uhapšeni Mirko i Dragan Đanković iz Šida, osumnjičeni da su učestvovali u tom švercu. Uhapšen je i Borislav Istijanović.

Kako se tada pisalo na pojedinim pakovanjima kokaina, koji su bili skriveni u specijalno napravljenim supljinama jedrilice, bili su prelepljeni slikom Gavrila Principa. Naime, navijačka grupa Principi osnovana je početkom 2019. godine i od tada, kako se sumnja, kreću njihova zlodela - reketiranje, dilovanje droge, mučenje, otmice, ubijanje.

Nedugo nakon hapšenja, pojedini mediji pisali su da je Vladislav Funštajn iz Erdevika "mozak" operacije.

Njemu, ocu i sinu Đanković i Istijanoviću sudi se u Beogradu, ali se ročište mesecima odlaže.

Prema optužnici, Đankovići i Istijanović su Funštajnu i drugim članovima grupe uplaćivali novac korišćen za šverc kokaina.

Sva trojica su negirala krivicu, tvrdeći da sa švercom nemaju veze i da su novac slali jer ih je Funštajn zamolio.

Akcija u Sloveniji

Slovenačka policija 14. maja razbila je tamošnju ćeliju kavačkog kriminalnog klana i osumnjičila najmanje 60 osoba za šverc droge, oružja i nezakonito prebacivanje miliona zarađenih od tog posla iz Španije u Beograd.

Na spisku više desetina osumnjičenih članova tog klana dominiraju državljani Slovenije, a prijavom su obuhvaćeni i državljani Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Podgoričanin Milan Vujotić (39), Lavitese, četvrti je na listi osumnjičenih, a tamošnje vlasti terete ga da se 2018. godine sa Filipom Vrzićem (36) dogovorio da se u Sloveniji osnuje podružnica kvačkog klana, kao i da im je nabavljao drogu, koju su ovi dalje rasturali širom Evrope.

U dokumentu u koje su "Vijesti" imale uvid, piše da ih je Vujotić u decembru 2018. godine prvi put snabdeo kokainom, a da je tu isporuku, koja je iz španskog letovališta Ljoret del Mar stigla u Sloveniju, nadgledao šef te grupe Filip Vrzić, zvani Drug i 10NO.

Objašnjeno je da je nakon toga naloge za dalji transport davao Klemen Kadivec.

Slovenačka policija objašnjava da je prikupila dokaze protiv pripadnika te kriminalne grupe klasičnim radom, ali i prikrivenim istražnim metodama, među kojima je bila i tajna operacija trgovine droge.

Među mnogobrojnim dokazima navodno su i sredstva za pakovanje i brojanje novca, snimci sa nadzornih kamera, oduzeti mobilni telefoni u kojima su članovi kriminalne grupe ostavili mnoštvo dokaza, kao i DNK sa svih oduzetih predmeta.

Slovenačka policija u toj istrazi sarađivala je sa kolegama iz Norveške, Nemačke, Italije, Španije, Hrvatske, Srbije, Austrije i Holandije.

Prema spisima, specijalni tužioci sumnjiče Klemena Kadiveca, Luku Arapovića, Drejca Kovača, Blaža Kadiveca, Danijela Mišljenovića, Uroša Inglića, Igora Popovića, Stojana Babića, Srđana Petrovića, Elvisa Kolenovića, Nenada Tabakovića, Dalibora Kožula, Danka Vukojevića, Željka Hrkalovića, Alena Bajca i Miloša Joksimovića da su sa Filipom Vrzićem, Darkom Nevzatovićem, Markom Škrebecom, Vujotićem, Slađanom Petrovićem, Milošem Miljkovićem, Mariom Budimirom, Slavkom Tešićem, Radenkom Vučenovićem, Markom Plavšićem, Radoslavom Tepavcem, Markom Stefanovićem, Stefanom Stojanovićem, Vasilijem Aleksićem, Kostom Tabakovićem, Josipom Skokom, Nikom Škrebec, Hrvojem Krstanovićem, Davidom Filipom Brzovićem i nepoznatim osobama čiji su nadimci na aplikaciji “Sky” - Notorius Big, *****, Majstor, Home ili Lusy, Jorgić, Triple XXX, Wolfi, Matan, Mr. Nice, Rocky new Tesla, Bale new, Lucbek, Bari, Lion new, Zio II, Corsco, Jare, Gonzales, Bolt, Centurion”... švercovali drogu, oružje i prenosili prljav novac iz Španije u Srbiju.

Tu kriminalnu grupu sumnjiče za šverc najmanje 790 kilograma kokaina, 2,249 kilograma konoplje, 96 kilograma hašiša, 10 kilograma heroina, 30 litara amfetamin baze, i krijumčarenje više miliona evra zarađenih prodajom droge.

(Kurir.rs/Vijesti)