KUM OTKRIO NEVEROVATNE DETALJE IZ ŠARIĆEVOG ŽIVOTA: Jestrović o kokainu, svinjskoj glavi na svadbi i Darkovim dvojnicima

Nebojša Jestrović, kum Darka Šarića, pričao je jednom prilikom o njihovom prijateljstvu, otkrio gde su se upoznali, pričao o tome da li je Darko nekada pominjao kokain i kako je izgledao njihov prvi susret u sudnici, a prenosi MONDO.

"Sekretarica me jednom pitala da li sam čuo da je Darko Šarić slavio prvu milijardu. Nisam čuo a i ne verujem da ima milijardu. A i ako ima milijardu, znajući ga, on to ne bi slavio jer nije takav tip čoveka. Znam da je Darko zaradio ozbiljan novac, ali nije ni primaći tim ciframa. To je neko pustio trač", ispričao je Jestrović.

Kaže kako su ranije o Darku puštali hiljade tračeva.

"Sećam se zove me jedan čovek i kaže je l' istina da je Aco Đukanović pucao u Darka Šarića i ranio ga. Rekoh mu da prvi put čujem tako nešto. Okrenem Darka da bi mi on rekao: 'Ma daj, kakva istina, pa ti si 15. od jutros koji me to pita'. Neko je sa nekim ciljem puštao tračeve. Jedno vreme si imao po tri-četiri Darka Šarića u gradu. Postoje ti kompleksaši koji se predstavljaju kao Darko ili Duško Šarić. Jedan se čak i slikao za novine. To je bio jedan čovek iz Šapca, jako blizak saradnik Dušana Petrovića. Izašla mu slika u 'Monitoru'. Ne sećam se samo da li je bilo da je on Darko ili Duško Šarić. I taj ništa ne demantuje. E tek kad je krenula ova frka on je slao demantije kako je to fotomontaža", ispričao je Jestrović.

Prisetio se Jestrović i anegdote sa svog venčanja.

"Ženim se ja, pravimo svadbu u jednom restoranu. Počinje prvi ples, mi plešemo, kad Darko Šarić prilazi, nosi tanjir, na tanjru svinjska glava sa jabukom i kaže mi – gospodine, kako je moguće da budete u isto vreme na dva mesta", ispričao je Jestrović.

On je napomenuo, kada je droga u pitanju, da mu Darko nikada nije pominjao kokain.

"Nikad mi u životu nije pomenuo kokain, nikad u životu pored njega nisam video kokain niti sam čuo da je neko sa njim pričao o kokainu", rekao je Jestrović.

O tome kako je izgledao njihov prvi susret u sudnici Jestrović kaže:

"Celu prethodnu noć sam bio u nekom transu, nisam verovao da će se to desiti. Vidim ga kako priča sa advokatom. Znaš kakva je tenzija u glavi, moraš nešto da kažeš, a napisali ti da si državni neprijatelj broj jedan, gori od Bin Ladena. On me je tek na pauzi video kada sam mu kucnuo na staklo."

Prijateljstvo Darka Šarića i Nenada Jestrovića traje nekoliko decenija, a upoznali su se u prvom razredu osnovne škole.

"Prva dva dana smo bili u različitim odeljenjima, a onda su me moji roditelji prebacili u njegovo odeljenje. Ja ulazim prvi dan, sedam u zadnju klupu. Moja majka kao da je nešto predosetila pa je stajala u hodniku. Ja seo u zadnju klupu, a Darko se okrene i kaže: 'Vidi ovoga, isti Musa Kesedžija'. Ja ustanem, počnem da plačem. Istrčim napolje odem u wc, počnem da povraćam. Majka za mnom krenula i odvela me kući. Posle sam joj ispričao šta se desilo. Ona je to sledeći dan ispričala našem učitelju. On me proziva na času i pitame šta je to bilo juče u školi. I ja mu kažem. On me pitao ko mi je to rekao i ja pokažem na Darka, a nisam u to vreme znao ni kako se zove. E onda me je on smestio da sedim sa Darkom u klupi i rekao nam: 'E od danas da ste najboji drugovi, je l' to jasno?' I tako je počelo naše druženje", ispričao je Jestrović.

