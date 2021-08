VELJA SE OVAKO PRAVDAO POSLE POKOLJA U CRNOJ GORI! Objavljen novi jezivi transkript: Svako HVATAO SVOG! To NE MOŽE DA SE ISPRAVI

Podnošenjem krivične prijave od strane crnogorske policije Specijalnom državnom tužilaštvu protiv Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, J.N. i Ž.R. zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju, počinili teško ubistvo i teško ubistvo putem pomaganja povećao se broj žrtava koje se stavljaju na teret klanu Belivuk-Miljković.

Prema informacijama iz istrage oni su likvidirali Damira Hodžića i njegovog šuraka Adisa Spahića i to u Crnoj Gori. Tokom te "krvave akcije" zarobili su Mileta Radulovića, poznatijeg kao Mile Kapetan, istaknutog člana "škaljarske ekipe" koga su iskoristili da u Beogradu namame, otmu i ubiju Lazara Vukićevića.

Specijalno državno tužilaštvu u Crnoj Gori je objavilo nove dokaze koje im je podnela policija, a objavljen je transkript razgovora Velje sa saradnicima u Beogradu preko kriptovane aplikacije kako se pretpostavlja odmah posle ubistava koje su izvršili u Danilovgradu. Na ovoj šifrovanoj aplikaciji oni su se dopisivali i delili informacije pod pseudonimima. Tako je Belivuk "Soprano", a Marko Miljković "Kratos".

U poruci nakon ubistva dva Crnogorca i otmice trećeg, Hodžića su označili kao "Kasapa", a Spahića kao "zeta" - što je i bio Damiru Hodžiću, dok je Mile Radulovića, poznatiji kao Kapetan, oslovljen sa "M.".

"Osumnjičeni B. V. je glasovnom porukom putem kriptovanog mobilnog telefona obavestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično delo, te je istima saopštio: 'Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao 'Kasap', 'Kratos' je hvato 'zeta', 'Hell' je hvato M., to što je 'Kasap' imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo'", navode iz SDT-a kako je glasila razmena Belivuka sa ostatkom kriminalne grupe.

Nakon izvršenog teškog ubistva, navode iz SDT-a, pripadnici kriminalne organizacije uklonili su tragove počinjenih krivičnih dela tako što su tela Hodžića i Spahića zakopali na nepoznatoj lokaciji, te istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih tako što su prali zidove unutrašnjosti kuće i menjali podove.

Tužilaštvo prenosi da je osumnjičeni Ž. R. pomogao Belivuku i Miljkoviću da nađu kuću u kojoj će izvršiti zločin, ali i namamio Hodžića na dogovorenu lokaciju jer je imao njegovo poverenje.On im je tražio da dođu u naselje Spuž u opštini Danilovgrad kako bi se videli. Za to vreme su, navode iz SDT-a, Belivuk, Miljković i J. N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza ušli u Crnu Goru i došli do kuće Ž. R. kako bi realizovali ubistvo Hodžića i Spahića. Pretpostavlja se da je do toga došlo oko 15 časova 14. oktobra 2020. godine.

Belivuk je odmah po ulazu u kuću ubio Hodžića tako što mu je pucao u glavu, a kako je naveo u prethodno pomenutoj poruci na kriptovanoj aplikaciji, navodno je Damir prvi potegao pištolj na njega. Još uvek nije poznata informacija ko je izvesni "Hell", član Belivukove grupe koji je u Crnoj Gori učestvovao u pomenutim ubistvima i otmici, a jednom prilikom ga je pomenuo član Veljine grupe i sada svedok-saradnik, Bojan Hrvatin.

"Belivuk i Miljković su shvatili da Kapetan radi o glavi i njima i njihovim saradnicima. Zato su Velja, Marko i još jedan njihov prijatelj, čiji je nadimak na Skaju bio Hel, ne znam mu ime, početkom oktobra otišli u Crnu Goru da preko osobe koja je radila i za 'škaljare' i za 'kavače', a zapravo je bio 'kavčanin', pronađu Kapetana. Tamo, u Crnoj Gori, otkrili su 'štek' kuću Kapetana, i otišli su da ga uhapse, kako bi preko njega mogli da navuku ostale 'škaljare', pre svega Šarca i Vukićevića. Kada su Velja, Marko i Hel upali u tu 'štek kuću', koliko ja znam, Belivuk je ubio jednog 'škaljara', a Kapetan je zarobljen", otkrio je prethodno Hrvatin.

Lazar Vukićević, Damir Hodžić i Adis Spahić nestali su 14. oktobra 2020. godine i ubijeni su u razmacima od nekoliko sati. Prema policijskoj rekonstrukciji, Hodžić, koji je izvesno vreme pre toga u rodni Bar stigao iz Federacije BiH, dan ranije, 13. oktobra krenuo je do Podgorice. Tu je boravio u jednoj kući. On je, najverovatnije, telefonom pozvao šuraka Spahića, da ga prebaci dalje.

Baranin Spahić napušta renoviranje svog frizerskog salona i majci kaže da se vraća brzo samo da "odveze Dada (Damir Hodžić)". U tom trenutku, kako se sumnja, Hodžić je sa Miletom Kapetanom, a uskoro im se pridružuje i Spahić. Epilog je po sve bio koban, a zajednički imenitelj - Veljko Belivuk.

Kurir.rs