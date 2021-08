BELIVUKOVE UBICE SEJALE SMRT I PO CRNOJ GORI: Velja i ekipa namamili i LIKVIDIRALI HODŽIĆA I SPAHIĆA u Danilovgradu?!

Kurir je ranije pisao da postoje sumnje da Belivukov klan stoji iza likvidacuija Damira Hodžića i njegovog šuraka Adisa Spahića u Crnoj Gori. Tokom te "krvave akcije" zarobili su Mileta Radulovića, poznatijeg kao Mile Kapetan, istaknutog člana "škaljarske ekipe". Radulovića su iskoristili da njihovi članovi kriminalne grupe u Beogradu namame, otmu i ubiju Lazara Vukićevića!

Iz SDT-a je saopšteno da se Belivuk i NN lice sumnjiče da su u drugoj polovini 2020. formirali kriminalnu organizaciju "koja za cilj ima vršenje krivičnih dela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći."

"Delovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vreme uz primenu tačno određenih pravila i unutrašnje kontrole i discipline, a svaki član kriminalne organizacije je imao unapred određen zadatak i ulogu. U delovanju kriminalne organizacije planirana je primena zastrašivanja i nasilja. Organizatori su lično ili preko drugih članova organizacije vrbovali lica za članove kriminalne organizacije, pa su pored za sada NN lica, članstvo u kriminalnoj organizaciji prihvatili M.M., J.N. i Ž.R." - saopšteno je iz SDT.

Navode da je Belivuk kao organizator, u cilju realizacije kriminalnog plana i vršenja neodređenog broja krivičnih dela ubistvo (iz čl. 143 KZCG) teško ubistvo (iz čl. 144 KZCG) otmica (iz čl. 164 KZ CG), za sebe odredio da planira izvršenje krivičnih dela, daje uputstva i naredbe članovima kriminalne organizacije u pravcu izvršenja krivičnih dela, da sam izvršava krivična dela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana, dok je za sada NN organizator za sebe odredio da određuje osobe koje treba ubiti, obezbeđuje materijalna sredstva za izvršenje krivičnog dela, određuje vreme, mesto i način izvršenja krivičnih dela, prikupljanja podatake o kretanju pripadnika suprotstavljenih kriminalnih organizacije koje treba likvidirati.

"Osumnjičeni M.M. i J.N. prihvatili su da izvršavaju naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su im direktno data, da sami i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije izvršavaju krivična dela zbog kojih je kriminalna organizacija stvorena kao i da vrše druge radnje koje su im određene od strane organizatora", dodaju iz SDT-a.

Osumnjičeni Ž.R. prihvatio je, kako navode, da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne organizacije koja su mu direktno data ili preneta od strane drugih pripadnika kriminalne organizacije, da pruža logističku podršku organizatorima i pripadnicima kriminalne organizacije, obezbeđuje stambene objekte u kojima će se vršiti krivična dela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana, pruža pomoć i priprema izvršenje krivičnih dela ubistvo i otmica, komunicira sa licima koja su određena da budu lišena života kako bi ih doveo na mesto gde će biti ubijeni, kao i da vrši druge radnje koje su mu određene od strane organizatora.

"Na označeni način osumnjičeni B.V. je osnovano sumnjiv da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 1 u vezi st 6 KZCG a M.M., Ž.R. i J.N. krivično delo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6 KZCG".

"Istovremeno, u cilju realizacije kriminalnog plana osnovano se sumnja da su 14.10.2020. godine u Danilovgradu, osumnjičeni B.V., M.M. i J.N. po prethodnom dogovoru i zajedno, ubili više lica - oštećene H.D. i S.A., u čemu im je sa umišljajem u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo (iz čl. 144 KZ CG) pomogao osumnjičeni Ž.R., tako što je u cilju realizacije kriminalnog plana prethodno obezbijedio stambeni objekat – kuću, a nakon toga stupio u telefonsku komunikaciju sa H.D. koji je određen da bude ubijen od strane kriminalne organizacije, te je koristeći prethodno stečeno poverenje, tražio oštećenima da dođu u naselje Spuž u opštini Danilovgrad u kuću koju je koristio, a kako bi se videli. Za to vreme su osumnjičeni B.V., M.M. i J.N. nelegalnim putem, mimo graničnih prelaza ušli u Crnu Goru i došli do kuće Ž.R., a sve u cilju realizacije kriminalnog plana ubistva oštećenih S.A. i H.D., pa je 14.10.2020 godine oko 15.00 časova, po dolasku oštećenih u kuću Ž.R., osumnjičeni B.V. odmah ubio H.D. na način što je pucao iz vatrenog oružja i pogodio ga u predelu glave nanoseći mu povrede usled kojih je nastupila smrt", navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni M.M. i J.N. istovremeno su, kako se dodaje, fizički nasrnuli na oštećenog S.A, svezali ga, kao i R.M. koji se nalazio sa njima u društvu. Istog dana S.A. je ubijen. Oštećenog R.M. drugi, za sada NN pripadnici kriminalne organizacije, odveli su na drugu lokaciju.

"Osumnjičeni B.V. je glasovnom porukom putem kriptovanog mobilnog telefona obavestio druge pripadnike kriminalne organizacije o načinu na koji je izvršio opisano krivično delo, te je istima saopštio: 'Brate, Zemo i Hell i svi su dobro odreagovali, to ne može uopšte da se komentariše, svako je hvato svog, meni je zapao 'Kasap', 'Kratos' je hvato 'zeta', 'Hell' je hvato M., to što je 'Kasap' imao utoku i potegnuo, brate to niko nije mogao da očekuje i to nije moglo da se promeni i ne može da se ispravi, to nikako brate, ja uopšte nisam hteo da rizikujem, mi smo se tako dogovorili sami bez obzira šta ste vi rekli tu u grupi, ako se vidi i potegne odmah se puca. Brate to nema šta tu da se pravdamo'," navode iz SDT-a.

Nakon izvršenog teškog ubistva na štetu H.D. i S.A , NN pripadnici kriminalne organizacije uklonili su tragove počinjenih krivičnih dela tako što su tela H.D. i S.A. zakopali na nepoznatoj lokaciji, te istovremeno iz kuće uklonili tragove krvi oštećenih na način što su prali zidove unutrašnjosti kuće i menjali podove, ističu iz tužilaštva. "Na označeni način B.V., M.M. i J.N. su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo (iz čl. 144 tačka 8 u vezi čl. 23 KZ CG.), dok je osumnjičeni Ž.R. izvršio krivično delo teško ubistvo izvršeno putem pomaganja (iz čl. 143 tačka 8. u vezi čl. 25 KZ CG.)".

"Prema do sada prikupljenim podacima osumnjičeni su osnovano sumnjivi za izvršenje krivičnih dela koja su im stavljena na teret, te je prema istima pokrenut krivični postupak zbog višestrukog ubistva. Dokazi koji su do sada prikupljeni do granice osnovane sumnje ukazuju da su oštećeni prvo namamljeni a potom i likvidirani od strane B.V.; M.M. i J.N., te da su nakon toga uklonjeni tragovi o izvršenim krivičnim delima", zaključuje se u saopštenju Specijalno tužilaštva.

