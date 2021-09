OTAC UBIJENOG MILOŠA U STRAHU PRED IZRICANJE PRESUDE ĐUROVIĆU: Ako izađe iz zatvora, GARANTUJEM da će ponovo ubiti

Viši sud u Beogradu izreći će sutra prvostepenu presudu Neđeljku Đuroviću (31), povodom optužbi za ubistvo studenta Miloša Mileusnića (24), 27. januara 2019. godine ispred zgrade u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu.

- Nadam se maksimalnoj kazni od 40 godina jer je ubio mog sina. Imam strah da će ga osuditi na 10 -15 godina. Plašim se da ukoliko ne dobije maksimalnu kaznu zatvora, izađe iz zatvora i ponovo nekoga ne ubije. Tvrdim da će taj čovek ponovo nekoga ubiti - dan pred presudu za “Blic” kaže Goran Mileusnić otac ubijenog MIloša.

Đurović od početka suđenja negira da je on osoba koja je na smrt Mileusnića izbola nožem u ranim jutarnjim časovima 27. januara. On je međutim uhapšen ubrzo nakon zločina i od tada je u pritvoru.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način, za koje je zaprećena kazna od najmanje 10 godina do 40 godina zatvora.

- Uskoro će tri godine od ubistva. Ja imam osećaj da je juče bilo. Svaki dan se budim okružen njegovim slikama, odlazim na groblje... Život mi je stao - kaže Milošev otac, Goran Mileusnić.

Prema njegovim rečima, od kad mu je sin došao u Beograd strahovao je za njega.

- Uvek su me prolazili neki trnci da li je dobro. On je dečak, ide na utakmice, izlazi... Moj sin je ubijen na podmukao i svirep način. Dečko koji je došao na studije u Beograd, pun života i radosti, koji je voleo da živi i da se druži. Da on završi ovako, to je za ovo društvo strašno, kao i postojanje ovakvih ljudi koji ne pokazuju ni trunku kajanja i služe se gnusnim lažima da bi izbegli zasluženu kaznu - kaže Mileusnić.

Prema pisanju medija, Đurović je iz imućne porodice iz Požarevca, ali godinama živi u Beogradu, gde su mu roditelji kupili stan.

Mileusnić je bio student iz Čačka, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru.

