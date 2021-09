REKAO MU "PA BRATE, BRATE", IZVADIO NOŽ I UBIO GA Podignuta optužnica protiv Milana (19) za ubistvo Nemanje (18) kod Gadžinog Hana

Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu protiv Milana Tanića (19) iz Zaplanjske Toponice zbog ubistva Nemanje Antanaskovića (18) i lakšeg povređivanja žrtvine tada četrnaestogodišnje devojke.

- Optuženi se tereti da je 26. decembra 2020. godine oko šest sati u selu Zaplanjska Toponica kod Gadžinog Hana u stanju uračunljivosti, lišio života oštećenog koji ga je upitao: "Pa, dobro brate, što me onoliko isprebijaste, što sam vam ja kriv?". Nakon što mu je odgovorio:" Pa, brate, brate..", iz desnog rukava spustio je nož u desnu šaku i krenuo na sada pokojnog mladića. Obgrlili su se licem u lice a zatim je okrivljeni nožem dužine 30 cm, sa oštricom od 18 cm, žrtvi zadao jednu probodnu i pet ubodnih rana koje u svom zbirnom dejstvu predstavljaju tešku telesnu povredu sa izuzetno visokim stepenom opasnosti po život od kojih je oštećeni preminuo – navelo je tužilaštvo.

Kako se dalje navodi u optužnom aktu, kada je maloletna devojka pokušala da odbrani osamnaestogodišnjaka, okrivljeni je nožem krenuo i na nju i naneo joj laku telesnu povredu u vidu sekotine u predelu levog ramena.

U krvavom obračunu dvojice mladića teške telesne povrede opasne po život, zadobio je i Tanić, pa je uhapšen tek kada mu se zdravstveno stanje poboljšalo.

Ubistvu je prethodila tuča, u kojoj je Nemanja povređen zbog čega ga je njegov otac Bogosav odvezao u doljevački Dom zdravlja.

- Napali su ga u blizini kuće, imao je hematom na glavi, odvezao sam ga do lekara, ustanovljeno je da je dobro. Vratili smo se u selo, tu sam zatekao policajca koji mi je kazao da su se tukli. Trebali su odmah da ih privedu, i Nemanju moga, dok se ne utvrdi ko je i šta je uradio. Oni se nameračili na njega, i eto šta se desi. Kad smo se vratili kući, nije hteo da legne, trebao je sa svojom devojkom da odu na pomen njenom preminulom ujaku. Rekao mi je da ide da se prošeta sa devojkom do crkve. Nije prošlo malo, žena me zove, kaže da su joj telefonirali da je Nemanja ubijen. Našao sam ga u dvorištu, bio je sav krvav. Odveo sam ga opet kod lekara, ali sve je bilo uzalud – kazao je nakon ubistva Bogosav.

Kako je ustanovljeno tokom istrage, Nemanja je nagovorio svoju devojku da pozove Milana da izađe iz kuće. Tanić je sa sobom poneo nož i sukobio se sa Nemanjom koji je kod sebe imao isto oružje. Tokom gušanja izboli su jedan drugog, ali je Nemanja zadobio ubod u srce koji je bio fatalan.

Pokojnog mladića Antanaskovići su usvojili kada je imao samo 39 dana.

(Kurir.rs/Telegraf)