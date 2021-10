GORANA NATERALI DA GLEDA KAKO MU UBIJAJU I PALE ĆERKU I ŽENU, PA UBILI I NJEGA? Đokiće likvidirale zveri, osvanuli strašni detalji

Ubistvo porodice Đokić bilo je dobro pripremljeno i isplanirano, izvršeno je za 70 minuta, a u zločinu je najverovatnije učestvovalo više osoba, od kojih je bar jedna poznavala Đokiće, prvi su rezultati istrage o jednom od najmonstruoznijih zločina koji se poslednjih decenija dogodio u Srbiji! Podsetimo, spaljena tela vlasnika menjačnice iz Aleksinca, Gorana Đokića (57), njegove supruge Gordane (56) i njihove ćerke Lidije (25), pronađena su prekjuče, šest dana od nestanka, u rupi u ataru sela Moravac, a desetak kilometara dalje u selu Tešica bio je njihov automobil "pasat", koji je takođe spaljen.

- Smrt je nastupila u noći između nedelje i ponedeljka, između 00.24 i 2.05 sati, tj. kada je prvi i drugi put viđeno njihovo vozilo na delu asfaltnog puta u Moravcu. Put od Moravca do Tešica, dug oko osam kilometara, je loš, to je nasip na Južnoj Moravi, i vožnja je trebalo da traje oko pola sata... - rekao je Vladimir Rebić, direktor policije gostujući na TV Prva.

pasat foto: Kurir/D.Ilić

- Interesantno je i to što policija nije pronašla rezervni točak u spaljenom "pasatu", a priča se da je baš tu Goran krio pare. Goran je bio vrlo obazriv čovek, nepoverljiv. Ne bi tek tako pustio nekog nepoznatog u auto. On je kobne noći povezao nekoga koga je dobro poznavao ili mu je neko preprečio put i na silu ušao u kola. Postoji i treća mogućnost, da je on krenuo na sastanak sa nekim, a da je suprugu i ćerku poveo sa sobom jer nije imao sumnje da bi to moglo ovako kobno da se završi - Sudeći po tome kako su zatečeni ostaci tela troje Đokića, postoji pretpostavka da su ubice prvo ubile Lidiju i Gordanu, a da je Goran bio primoran da to gleda - otkrio je izvor Kurira.

Dosadašnja istraga pokazala je da su Goranov i Lidijin telefon ugašeni u isto vreme.

Opširnije o monstruoznom zločinu koji je zgrozio celu Srbiju i region možete pročitati u sutrašnjem štampanom izdanju Kurira

BONUS VIDEO

06:18 DRAMA U USTANIČKOJ: Muškarac preti sa pištoljem, policajci sa pancirima ga opkoljavaju 2