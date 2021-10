TEŠKA SUDBINA MAJKE NASTRADALIH DEVOJČICA U OBRENOVCU Otac joj se ubio, muž joj silovao mlađu sestru, a podršku imala samo od kuma

Užasna tragedija dogodila se u Obrenovcu kada su dve devojčice stradale od strujnog udara u stanu, a njihova majka Marija (24) ovim je pretrpela je još jedan veliki udarac i gubitak u životu.

Marija je za vreme nesreće bila na poslu u jednoj fabrici, a ćerkice je, kako je rekla, po drugi put u životu ostavila same kod kuće.

- Tri godine je sama brinula o troje dece i borila se da zaradi koji dinar. Tog dana je radila i zaradila bi 1.600 dinara, nije imala da im da ni da jedu. Od pre dve godine počela je da dobija pomoć od 20 hiljada, ali je od tog novca plaćala kiriju, a ja sam joj stalno pomagao - rekao je za Kurir kum devojčica Aleksandar.

On ističe da je Marija od malih nogu mučena i da je život nije milovao.

- Sa mužem nikad nije imala dobar život. Kao maloletna ga je upozala i počela da se zabalja sa njim. Ostala je u drugom stanju, a on je bio jako loš i on je odvojio od porodice. Koliko god da je htela da porodicu drži na okupu, kap koja je prelila čašu jeste saznanje da je on silovao njenu mlađu sestru koja je tada imala 11 godina - otkrio je kum.

foto: Privatna Arhiva

Zbog teške životne situacije pokušavala je sebi da oduzme život, a kako je rekao kum Aleksadnar, uvek je bio tu za njih i pomagao im.

- Marija je zbog svega što joj se desilo malo i pogubljena, zaboravlja stvari. Njena starija ćerka je išla u prvi razred sa mojom devojčicom. Bile su u istom odeljenju, obema sam im kupio knjige. Otac joj je izvršio samoubistvo, a zbog raskola u porodici nju su s izopštili svi. Nije imala ničiju podršku - objasnio je Aleksandar.

Miroslav Čučković, predsednik opštine Obrenovac za Kurir kaže da je danas proglašen dan žalosti u gradu, zbog jezive pogibije devojčica M. V. (7) i M. V. (5), koje je u subotu ubila struja iz kupatila dok su bile same u stanu.

Odložene su sve kulturne manifestacije zakazane za danas, dodao je Čučković.

- Zastave su spuštene na pola koplja, na glavnom trgu kafići neće puštati muziku, a odloženo je i emitovanje filma "Toma" koje je zakazano za večeras - rekao je on i dodao da će pomoći nesrećnoj majci devojčica koliko god to bude u njihovoj moći.

(Kurir.rs/J.R.)