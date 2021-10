ONI SU UPRLJALI RUKE PORODIČNOM KRVLJU: Brutalno ubistvo Đokića nije jedini porodični zločin koji je potresao Srbiju!

Već mesec dana srpsku javnost potresa svirepo ubistvo tročlane porodice Đokić iz Aleksinca, zbog kojeg je prošle nedelje policija uhapsila njihovog bliskog rođaka Gorana Džonića (59), zbog sumnje da je krajem septembra likvidirao Gorana (57), njegovu suprugu Gordanu (56) i njihovu ćerku Lidiju (25).

Kod ovog bivšeg vatrogasca, koji je, inače, Goranov brat od tetke, prema prvim informacijama, prilikom hapšenja pronađeno je više desetina hiljada evra, za koje se sumnja da su pripadali ubijenoj porodici Đokić. Ovaj slučaj, koji danima puni novinske stupce i gotovo da ne prestaje da zauzima centralna mesta na TV ekranima, poslednji je u nizu u kojima su vinovnici i žrtve, po pravilu najbliži srodnici.

Kako je potvrdila niška policija, na imanju koje je Džonić koristio, pronađeni su, navodno, i neki predmeti koji su, prema sumnjama nadležnih korišćeni u ovom monstruoznom ubistvu - pištolj i skuter. Džonićeva porodica tvrdi da ništa ne zna o njegovoj eventualnoj umešanosti u ubistvo rođaka. Ipak, policija "češlja" i dalje teren, ispituje svedoke i sve članove porodice i radi na daljem rasvetljavanju ovog zločina, poput DNK i drugih analiza, balistike...

foto: Printscreen/Facebook

Tako su, u subotu, uhapšeni i Džonićevi sinovi - Stefan i Milan, koji se terete da su, zajedno sa ocem, umešani u krivično delo - "teško ubistvo" strica i njegove porodice za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora. Svi su zadržani u pritvoru do 30 dana, a najstariji Džonić, koji se u subotu pred tužiocem branio ćutanjem, prethodno je u policiji, kao svoje saizvršioce u monstruoznom ubistvu označio braću Konstantina i Kostadina M., u Moravcu poznate i kao "Jojke", koji su takođe uhapšeni i za koje je tužilaštvo posle saslušanja takođe zatražilo pritvor.

Inače, balističkim veštačenjem čaure, projektila i pištolja pronađenog u Moravcu, utvrđeno je da su njime likvidirani Đokići, dok DNK tragovi ubijenog i ubice, pronađeni na novcu zakopanom u dvorištu Gorana DŽonića, ukazuju da bi ovaj bivši vatrogasac mogao da bude odgovoran za smrt troje ljudi..

Za to vreme meštani sela Moravac i komšije Džonića slažu se u jednom - Goran Džonić je monstrum koga treba doživotno ostaviti iza rešetaka:

- Izdao je rodbinu, svoju krv. Lidiju je kao bebu ljuljao na kolenima, a sada joj je u cvetu mladosti oduzeo život. Bio je i nerazdvojan prijatelj s njenim roditeljima. Goranovu decu znamo otkako su se rodili, zlatna deca. Jasno je kakav je to čovek, umesto da se žrtvuje za svoju decu, on ih gura na giljotinu. To objašnjava i njegovu odluku na monstruozni zločin.

Činjenice * 26. septembra prijavljen nestanak porodice Đokić * 2. oktobra pronađena beživotna i spaljena njihova tela * 21. oktobra uhapšen Goran Džonić * 22. oktobra "pala" i braća Kostadin i Konstantin M. iz Niša, a zbog sumnje da su takođe učestvovali u trostrukom ubistvu Đokića * 23. oktobra u pritvoru do 30 dana, pored Džonića starijeg zadržani su i njegovi sinovi

Usred sela ubio Baku

Samo 15 dana posle monstruoznog ubistva Đokića kod Aleksinca, u selu Godačica kod Kraljeva dogodio se takođe svirep zločin u porodici. Veljko N. (18), kako se sumnja, ubio je svoju babu Vericu N. (67).

Ubistvo se dogodilo u prizemlju porodične kuće, gde je živela Verica, dok je u drugom delu stambenog objekta obitavao Veljko sa starijom sestrom. Prema prvim rezultatima iz istrage, unuk i baba su se posvađali, te je Veljko, kako se sumnja, izašao u dvorište, uzeo sekiru, vratio se u kuću i njome udario babu više puta. Nesrećna žena preminula je na licu mesta, a unuk je ubrzo uhapšen.

foto: J.S./Privatna arhiva

Veljkova majka, tvrdi da je on dobro dete, "pravi anđeo", ali da nikako nije mogao da se složi sa babom i da su se stalno svađali. Ona sumnja da je njen sin zločin počinio u naletu besa i da ništa nije prethodno pripremao.

Sin ga ostavio da izdahne

Početkom septembra ove godine, Leskovčanin A. B. (32), uhapšen je zbog sumnje da je posle kraće svađe u dvorištu porodične kuće ubio oca Đ. B. (68). Ova porodična tragedija dogodila se na periferiji Leskovca, a prema prvim rezultaima iz istrage, sin je potegao sekiru i oštricom udario oca u potiljak.

Onda je, kako se sumnja, pobegao iz dvorišta, a nesrećni čovek je prema priči komšija, samo kratko zakukao, a onda se sručio na zemlju, dok se oko njega razlila lokva krvi.

Komšije tvrde da kobna svađa nije bila i prva između sina i oca, te da je čovek više puta prijavljivao policiji slučajeve porodičnog nasilja.

Sekirom ocu razbio glavu

Policija u Lajkovcu uhapsila je 18. oktobra ove godine Borivoja Stankovića (40) iz Jabučja, zbog sumnje da je, najverovatnije sekirom, udario u glavu svog oca Bogoljuba (73), koji je od povreda preminuo. Otac i sin živeli su u trošnoj kući u Jabučju i, navodno, često su se svađali.

foto: Kurir/S.S.

Borivoje je umeo, pričaju komšije, i ranije da povređuje Bogoljuba. Navodno, živeli su samo od socijalne pomoći, koja se brzo trošila, pa je Borivoje često pozajmljivao novac. Onda bi usledila svađa, te je tako, jednom prilikom, kako kažu komšije, Borivoje žestoko prebio oca, a drugom zapalio kuću.

- Kad mu dođe "žuta minuta" nasrtao je na ljude, upadao u dvorišta, tvrdio da mu mnogi duguju novac i umeo da bude veoma nasilan - kažu komšije. - Znamo da je, kad je stigla policija nakon prijave za ubistvo, Bogoljub nađen mrtav na krevetu u sobi, dok je Borivoje mirno sedeo na verandi i jeo šećer.

Usmrtio brata pa ga zapalio

Sličan slučaj dogodio se krajem decembra 2019, kada je Nišlija Vladimir Dinić (33) ubio, a zatim zapalio svog brata od strica Slavoljuba (51). Kako je utvrđeno tokom istrage, braća su se duže vreme sukobljavala oko imovine. Tako je jednog trenutka Vladimir namamio Slavoljuba da dođe na dogovoreno mesto radi navodne kupovine vozila.

foto: Kurir/M.S.

Međutim, opet su se posvađali, da bi "proradili" noževi. Vladimir je ubo brata u levu stranu vrata i glavu. Ovaj se nije dao, pa su se braća potukla. Vladimir je Slavoljuba zatim kamenom udario više puta po glavi, a od zadobijenih povreda ovaj je preminuo. Da bi prikrio zločin, Vladimir je polio benzinom Slavoljuba i zapalio ga.

Iako se u prvom trenutku teretio za teško ubistvo, za koje je zaprećena najteža zatvorska kazna, delo je u međuvremenu prekvalifikovano u obično ubistvo, a Vladimir ga je priznao, i na osnovu sporazuma sa tužilaštvom osuđen je na 15 godina zatvora, što je maksimum za ovo delo.

Presudili ženama pred decom

Beograd se za samo nekoliko dana tokom jula 2017. godine susreo čak dva puta sa jezivim porodičnim ubistvima, koja su se dogodila u centrima za socijalni rad. Milan Lovrić (47) početkom jula kamenom je ubio svoju suprugu Olgu (37) u novobeogradskom Centru. Onda je otišao do stanice Tošin bunar i bacio se pod voz. Svirepo ubistvo dogodilo se naočigled njihovo troje maloletne dece.

Inače, Lovrić je prethodno bio pritvoren zbog nasilja nad najstarijim sinom, a pre toga Olgica ga je čak sedam puta prijavljivala Centru za nasilje u porodici, pa mu je zbog toga bio dozvoljen kontakt sa decom samo u Centru i pod strogo kontrolisanim uslovima.

Još jezivije ubistvo dogodilo se pred rakovičkim Centrom za socijalni rad, kada je Marko Nikolić (43) ubio bivšu ženu Maju Đorđević (38). Pre toga je, kako se navodilo u optužnici Višeg tužilaštva, na sedištu svog automobila zadavio njihovog sina Mihaila (4). Kada je stigao ispred Centra, telo dečaka bacio je u naručje majke.

- Šokiranu ženu je onda počeo da napada. Izvadio je nož i ubadao je po vratu. Ona je na mestu preminula, a napadač je prilikom bekstva jednom radniku Centra isekao dva prsta i deo plećke, a drugog posekao po obrazu - navodi se u optužnici.

Nikolić i Đorđevićeva su, inače, bili u sporu oko roditeljskog prava, a njega je čekalo i suđenje zbog nasilja u porodici. Ovo drugo, za teško ubistvo supruge i sina, nije dočekao, jer se ubio u pritvoru Centralnog zatvora.

Glumica

Teodora Viktorović, glumica, osuđena je na 30 godina zatvora, presudom Višeg suda u Beogradu zbog zločina u porodici, koji je počinila 2015. Ona je, kako je utvrđeno posle kraće svađe, kuhinjskom satarom za meso ubila majku Ljiljanu (61), a zatim i baku Ivanku (90) u porodičnom stanu u Mileševskoj ulici.

foto: Facebook

Njih tri živele su sa Teodorinim mužem i dvoje dece, a kada se ubistvo dogodilo, sa Teodorom je bila samo beba. Suprug tada nije bio u kući, jer je odveo njihovog sina u vrtić. Iako je glumica u trenutku kada je počinila ubistvo konzumirala lekove i alkohol, utvrđeno je da ipak nije bila neuračunljiva.

Pevačica

Ubistvo koje već više od pet godina intrigira javnost je slučaj pevačice Jelene Marjanović, za koje je, za sada optužen njen suprug Zoran.

foto: Ana Paunković, privatna arhiva

Tužilaštvo ga tereti da je 2. aprila 2016. ubio suprugu na nasipu u Borči, dok je u neposrednoj blizini pre zločina bila i njihova maloletna ćerka Jana. Zoran od početka negira da je počinio ovaj zločin, a pred sudom je izjavio:

- Dok god hodam zemljom želim da pomognem da se pronađe ubica moje supruge.

Sestra na brata

Slučajevi da sestra nasrne i usmrti brata su najređi, kada je reč o porodičnom nasilju u Srbiji. Ipak, bilo je i takvih.

Tako je Kraljevčanka S. L. (51) sekirom usmrtila brata, majku i oca, sa kojima je živela u porodičnoj kući. Razlog trostrukog ubistva navodno su bile česte razmirice S. L. sa najrođenijima.

Pamti se i slučaj iz 2000. godine, iz Niša, kada je D. A. (53) gajtanom za struju udavila rođenog brata Miodraga (51). Na sudu se branila tvrdnjom da mu je "prekratila muke", zbog bolesti.

(Kurir.rs/Novosti)