ADVOKAT PORODICE ĐOKIĆ NA SASLUŠANJU SREO DŽONIĆA Osumnjičeni za ubistvo poslao čudnu poruku: Nisam mogao to da im prenesem

Rodbina ubijene porodice Đokić strahuje da možda nikada neće saznati kako su, a posebno zašto su svirepo usmrćeni Goran, njegova supruga Gordana i dvadesetpetogodišnja ćerka Lidija jer osumnjičeni za stravičan zločin Goran Džonić i dalje odbija da kaže istinu šta se dogodilo u noći između 26. i 27. septembra, kada su nestali.

Gordanina sestra Ljiljana Jović koja živi u Švajcarskoj, njena braća i otac angažovali su niškog advokata Zorana Vitkovića da u svojstvu punomoćnika oštećenih učestvuje u postupku protiv Džonića kako bi saznali šta ga je nateralo da usmrti brata od tetke i njegovu porodicu.

Vitković kaže da se nada da će Goran u jednom trenutku ipak reći istinu iako, kako ističe, tokom svoje četrdesetogodišnje sudijske i višegodišnje advokatske karijere nije sreo mnogo ljudi kao što je Džonić, piše Telegraf.

- Na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu sam mu se predstavio, kazao sam mu da me je angažovala Gordanina porodica jer ih interesuje kako i zašto se dogodilo to strašno ubistvo. Predočio sam mu da je u njegovom, ali i u interesu svih koji učestvuju u postupku, da otvori dušu, da bar to uradi za rodbinu žrtava. Primetio sam da je bio zatečen tim saznanjem, ali mi nikakav direktan odgovor nije dao sve dok se saslušanje nije okončalo. Tek na kraju, dok smo čekali da potpišemo zapisnike rekao mi je: - Kažite im da nisam kriv, da ih ja nisam ubio!

Nisam mogao to da im prenesem jer bi ih to dodatno uznemirilo. Mogu da kažem da su i te njegove reči dokazale da se radi o izuzetno manipulatinvoj osobi, potpuno bezosećajnoj, hladnoj, ali pre svega vrlo inteligentnoj. Ipak, nekako verujem da će na kraju priznati, da će mu se možda javiti neke slike iz detinjstva provedenog sa Goranom, da će se setiti nekih stvari koje je učinio za njega, da će se možda i kod njega javiti neka vrsta saosećanja. Ako se to ne desi, verujem da će se pojaviti novi dokazi, da će Džonić biti ponovo saslušavan, te da će ga to naterati da počne da govori istinu. U suprotnom, mogu da kažem da se radi o monstrouznoj osobi moguće sa elementima podvojene ličnosti o čemu će se tokom postupka izjašnjavati i veštaci – objašnjava Vitković.

foto: Marko Smiljković, Privatna Arhiva

Komentarišući Džonićev iskaz pred tužilaštvom, advokat ističe da je pun nelogičnosti, te da se osumnjičeni nije libio da manipuliše ni svojim najbližima da bi se zaštitio.

- Strašno je to što su su te manipulacije dovele do hapšenja njegovih sinova. Dokazano je da ni jedan ni drugi nemaju nikakve veze sa tim događajem bar u noći ubistva. Svedoci koji su im dali alibi su službena lica kojima ni na kraj pameti ne bi bilo da daju lažne iskaze jer bi sebe doveli u nepovoljan položaj, a nisu imali razloga da to urade. Što se tiče braće Milošević, koji su takođe osumnjičeni za učešće u ovom zločinu, ne verujem u istinitost njegove izjave o načinu na koji je došao u kontakt sa njima. Bilo je kontradikcija u njegovoj izjavi da su oni neposredni izvršioci zločina. Nije mogao da odgovori na pitanje kako objašnjava to što je on ostao živ, ako su ti ljudi već bili tako svirepi i prema detetu, kako to da su njega kao svedoka ostavili u životu.

Nelogična je bila i njegova odbrana koja se odnosila na novac pronađen na imanju njegovog sina. Kazao je da je novac bio plitko zakopan, te da ako bi ga on krio, zakopao bi ga dublje odnosno bolje bi ga sakrio. Takođe, potpuno je iracionalna tvrdnja da su njegovi biološki tragovi na novčanicama ostali jer mu je sa tim ciljem stavljen u ruke. Mada su ti odgovori na granici logičke održivosti, vidi se da su jako dobro pripremljeni, što sve ukazuje na osobu sa visokom inteligencijom. Kada bi ga neko pitanje zbunilo, govorio bi opširno da bi sebi dao vremena da smisli direktan odgovor. Gledao sam ga netremice jer sam sedeo naspram njega i ono što sam primetio je manjak očekivanih reakcija što svedoči o odsustvu svesti o odgovornosti i bezosećajnosti – zaključuje Vitković.

Spaljena tela tročlane porodice pronađena su 2. oktobra u jami na mestu zvanom Dudine Bare u ataru sela Moravac, neposredno nakon što je desetak kilometara dalje otkriveno njihovo vozilo “folksvagen pasat” koji je takođe bio zapaljen.

Dvadesetak dana kasnije slobode su lišeni Goran Džonić i njegovi sinovi kao i braća K. M. i K. M. Svi dokazi do kojih se došlo u istrazi ukazuju samo na Džonića kao izvršioca svirepog ubistva čiji je motiv bio koristoljublje. Sve ukazuje da je Džonić dugovao novac mnogima uključujući i brata od tetke kojeg je ubio.

