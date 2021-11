NA ARKANOVOG UBICU PUCANO IZ CECINOG PIŠTOLJA! Bivši inspektor otkrio nepoznate detalje ubistva Ražnatovića i ko je sve PLATIO!

Nekadašnji šef Odseka za krvne delikte Žarko Popović Pop ispričao je do sada manje poznate detalje o ubistvu Željka Ražnatovića Arkana.

" Najveći doprinos u smislu validnih dokaza za ubistvo Arkana dala je naša kriminalistička tehnika. Na vrlo profesionalan način je izuzela tragove od Momira Gavrića na licu mesta koji su posle na suđenju nesumnjivo dokazali i ubedili sud da je on bio na licu mesta i da je izvršio to krivično delo. Njima kapa dole za taj uviđaj", rekao je Popoivić i dodao:

"Isto veče kada se desilo ubistvo ja sam od prijateljske veze sa ulice saznao sve o ubistvu Arkana. Radi se o licu koje je takođe targetirano bilo od strane onih koji su učestvovali u ubistvu Arkana. Rekao mi je da su oni u dogovoru pripremali to ubistvo nekoliko dana. Bili su na Paliću na dočeku Srpske nove godine gde su definitivno trebali da se dogovore. Operativac iznutra im je bio pokojni Jorga koji je sedeo u Interkontinentalu kad i Arkan. Čak je Jorga i pričao sa njim u nameri kao da mu proda neki auto. Arkan je zajedno sa njim u jednom trenutku čak i izašao iz hotela. Sami su bili. Jorga mu je doterao taj 'audi'. Arkanu se nije dopao. Vratili su se u hotel. Kriminalci su se u to vreme mnogo okupljali po hotelima. Valjda gledali Al Kaponea pa su i oni tako hteli."

Kaže kako je Jorga sve vreme bio na vezi sa ovom ekipom.

- Kada su došli u Beograd oni su uzeli oružje. Gavrić je imao cz 99, ušao je u hotel, seo je u onaj separe leđa na leđa sa Ražnatovićem. Za tako nešto treba ipak imati petlju. Ceca i Arkanov telohranitelj Zvonko Mateović isto su tu bili. Arkan je sedeo sa Garićem i Milenkom Mandićem. Sedeli su i popunjavali tikete za sportsku kladionicu. U jednom trenutku Arkan kaže Ceci "ajde bre beži tamo, idi sa Zvonkom kod Lidije u butik, sedite tamo da mi popunjavamo tikete". Otišli su i bili su na nekih 20 metara od Arkana. Gavrić je sedeo i pio kafu. Arkan se u jednom trenutku okrenuo i pogledao ga. On je bio naslonjen leđa na leđa sa Arkanom. I ništa. Gavrić je inače bio neupadljiv lik.

U jednom trenutku Gavrić vadi pištolj. Metak je već bio u cevi, samo je zategao oroz. I svima po metak u glavu i onda overe. Posle toga mirno, bez trčanja kreće ka onim rotirajućim vratima. Mateović istračava i ima Gavrića na nišanu. Krenuo je da opali ali mu se pištolj zaglavio. Onda mu je Ceca iz njene torbice bacila pištolj "valter ppk" 7.65 milimetara. On je sa te daljine Gavrića pogodio tačno ispod pancira. Pritom mu je malo oštetio i neke nerve oko kičmenog stuba tako da su se ovom noge oduzele i on je pao - priča Popović. Tada utrčavaju Gagi Nikolić i Zoran Nikolić Pegla.

- Oni su izneli Gavrića, ubacili ga u kola koja je vozio naš kolega Pitulić iz interventne. Ja te ljude zovem prodane duše koji rade za kriminalce. Pitulić je bio aktivan policajac i Gavrić je bio aktivan policajac. Kolima odlaze do Loznice pa pravac kod privatnog doktora. Doktor kada je video stepen povreda rekao je da za ovo mora bolničko lečenje. Oni ne znaju gde će, šta će. I na kraju ga odvezu u bolnicu u Loznici.

Nas Loznica već obaveštava, a ja u međuvremenu dobijam kompletne podatke vezano za ubistvo. Sve se to sastavilo i kreće akcija. U međuvremenu u Loznicu stiže džip sa službenim rotacijama. U njemu sede dr Piščević sa VMA i jedan beogradski kriminalac kome neću da spominjem ime. I živ je, a i nije korektno. A na kraju krajeva na sudu to nije ni potencirano. Mislim da su oni tu hteli da završe Gavrića ali on je već bio u bolnici, policija je već stigla tamo - rekao je Popović.

Ističe da je deo zavere bio i tadašnji načelnik policije u Loznici Dragoslav Jekić.

- On je trebalo da ih zbrine posle izvršenog dela i da ih prebaci preko Drine u Bjeljinu. Ali to je sve propalo - rekao je on.

U javnosti se tada govorilo da je Arkan stradao zbog sukoba sa Skoletom, odnosno prodaje fudbalera Nikole Lazetića. Da su se tome priključili razni beogradski biznismeni koje je Arkan reketirao.

- Prvo su ti biznismeni davali prilog za izgradnju Obilića, a onda su posle davali prilog za ubistvo Arkana. A i ti biznismeni su bili kriminalci koji su na krajnje kriminalan način stekli svoju imovinu. Posle su se priključili celoj toj priči protiv Arkana jer im se popeo na grbaču sa reketiranjem. Arkan je više bio poreska uprava, vodio je privredni kriminal u Beogradu. Nikada on od poštenog čoveka nije uzeo pare. Evo, neka se javi neko u Beogradu ko je pošteno i časno radio svoj biznis, da mu je Arkan zakucao na vrata i tražio reket. Nikad. On je vrlo dobro znao šta ko radi u ovom gradu. I onda ih je postrojio na Obiliću i rekao im - ti će da finansiraš ovu tribinu, ti ćeš autobus, ti ćeš ovo, ti ćeš ono. Tako je on sagradio tu svoju sportsku imperiju. Posle su oni, prema našim saznanjima, dali pare da se on skloni jer njegov zulum više nisu mogli da trpe - ispričao je Popović, prenosi Mondo.

