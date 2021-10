NAJČUVENIJA TEORIJA UBISTVA ARKANA PADA U VODU: Potpisao smrtnu presudu posle susreta SA HAŠKIM AGENTIMA, ali ovo je prava istina!

Teorije o trostrukoj likvidaciji u Interkontinentalu, kada su ubijeni Željko Ražnatović, Milenko Mandić i Dragan Garić, čak i posle dve decenije su neiscrpna tema. Počev od klasičnog mafijaškog obračuna, preko izgledne verzije da je ubijen u sklopu priprema za smenu Slobodana Miloševića, jedna od često iznetih jeste i teorija da je ubijen zbog saradnje sa Haškim tribunalom.

Ova poslednja veoma verovatno ima jaku potporu, ali priča je po svemu sudeći potpuno drugačija, čak i mnogo složenija. Čak su se i nemački mediji svovevremeno osvrnuli na najčuveni atentat u srpskom podzemlju.

foto: Printscreen/Youtube/City

- Još je nepoznato ko je naručio ubistvo tadašnjeg najmoćnijeg šefa podzemlja u Srbiji. Arkan je tokom svog života stekao nebrojene neprijatelje. Još sedamdesetih i osamdesetih je izgradio ime pljačkama banaka i zlatara i spektakularnim bekstvima iz zatvora u brojnim zapadnoevropskim zemljama", navodi list, tvrdeći da je Ražnatović uz "pljačkaške pohode" po Zapadu izvršavao i likvidacije disidenata za tajnu službu. "Njegovi kontakti u tajnim službama ubrzali su devedesetih godina uspon do zloglasnog šefa paravojske u jugoslovenskim ratovima", pisao je Štutgarter cajtung i dodao - Pozadina njegovog ubistva još je obavijena velom tame. Uobičajena je teorija da je bivši autokrata Slobodan Milošević video Arkana kao mogućeg svedoka optužbe u Haškom tribunalu - i zato ga uklonio. Mnogo toga ukazuje da su tajne službe umešale prste u spektakularno ubistvo", ocenjuje nemački list.

Duško Tomić foto: Printscreen/Happy

Bili su, ocenjujemo, blizu, ali suštinu koja je bila tik pored fabule nisu videli.

Mnogo toga jasnije bilo je posle svedočenja advokata Duška Tomića, koji je o Željku Ražnatoviću i Hagu pričao kod Milomira Marića.

- Što se tiče njegovog delovanja u ratu, on je od prvog do poslednjeg dana sve uredno dokumentovao. Njegov dosije u Hagu je bio najkvalitetniji. I jedini dosije koji je nestao iz Haga jeste upravo njegov! On je bio natprosečno inteligentan i shvatio je da će ga naši pustiti da ode pod led. Bio je brži i počeo je on njih puštati niz led. Kao i nesrećni Mauzer koji je informacije davao Amerikancima i Francuzima, a na kraju je isto i završio kao Željko, ubila ga je Služba - mišljenja je Tomić. Suštinu je otkrio u nastavku.

Milomir Marić foto: Printscreen

Ražnatović je napravio dil preko jednog čoveka iz Holandije, jednog žestokog momka Holanđanina, da će sarađivati. Ali kad god je imao te kontakte, on je kontaktirao i Službu državne bezbednosti. Hteo je da pomogne i sebi i Službi, da ne pretera sa informacijama, ali da ne bude neozbiljan, morao je da da neke stvari, da bude interesantan. Zauzvrat su mu obećali da ga nikada neće procesuirati u Hagu - otkrio je Tomić i dodao.

foto: Printscreen/YouTube

- Željko je shvatio da ga levate, jer su oni mnogima tako isto obećavali, pa je zapretio i rekao je da mora sve da se vrati nazad što je ispričao. Pošto su taj žestoki momak iz Holandije i islednik Haškog tribunala bili uplašeni za svoj život, inscenirali su kao da je islednik došao na pumpu da natoči gorivo, a na zadnjem sedištu je ostavio Ražnatovićev dosije, pa je onda došao taj Željkov ortak iz Holandije, uzeo dosije i vratio ga Željku. Ali bilo je gotovo. Ražnatović je potpisao svoju smrtnu presudu. On je smetao svim ovim veličinama koji su bili u Hagu ili koje je tribunal tražio. Svima je smetao jer je umešan u sve te događaje i mnogo je znao. On je zato platio glavom - uvereva Duško Tomić.

Međutim, sagovornik Kurira, odlično upućen u događaje devedesetih, delimično potvrđuje informacije advokata Tomića, ali navodi da je on bio blizu suštine, ali da ju je pogrešno protumačio.

- Sama činjenica da je Arkan išao u Državnu bezbednost, pre susreta sa haškim istražiteljima, potpuno ruši svaku teoriju da je hteo da proda Slobodana Miloševića. Da je zaista hteo da izda državu, mogao je da sredi da susret sa predstavnicima Haga bude potpuno u tajnosti. Ražnatović je imao tu moć. On je samim javljanjem u Službu potvrdio da je samo hteo da nasamari istražitelje i prenese važne informacije našoj državi - navodi sagovotnik Kurira i objašnjava.

- Gde ima dima ima i vatre, ali ljudi ne umeju da sklope mozaik. Dakle priča o susretima sa haškim istražiteljima je tačna, ali u toj ulozi Arkan je radio za našu državu, to i nesvesno potvrđuje advokat Tomić. Mogu da prihvatim da su zapadni agenti, kada su to čuli, potpomogli ubice jer ih je Ražnatović nasamario, ali da je izdao državu i Miloševića, ta teorija je besmislena. On se sigurno nije plašio zatvora, pa ni smrti - otkriva sagovornik, koji je devedesetih prošao i sito i rešeto.

- Ne isključujem da je neko pomogao organizaciju ubistva Željka Ražnatovića iz najužeg vrha države, ali to sigurno nije bio Slobodan Milošević - zaključuje sagovornik Kurira.

(Kurir.rs / M. D. R.)