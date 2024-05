ASTRAZENEKA POVUKLA VAKCINU PROTIV KORONE! Naš doktor objasnio šta to znači za Srbiju: Ko može podneti TUŽBU u slučaju nuspojava

Britansko-švedska farmaceutska kompanija Astra-zeneka najavila je da povlači svoju vakcinu protiv kovida-19, nekoliko meseci nakon što je na londonskom sudu priznala da ova vakcina može da izazove retke i opasne nuspojave.

Konsultant Unicefa za vakcine i imunizaciju dr Dragoslav Popović navodi za RTS da je u Srbiji vrlo mali broj ljudi primio vakcinu Astra-zeneka. Oni su bili pod nadzorom i kako kaže, nije bilo nikakvih ozbiljnih negativnih reakcija.

Vakcina Astra-zeneke se više ne može koristiti u Evropskoj uniji, nakon što je kompanija dobrovoljno povukla svoju autorizaciju za stavljanje u promet.

Mediji prenose da se vakcina povlači nakon grupne tužbe 51 osobe zbog smrti i teških posledica po zdravlje koje može da izazove.

Astra-zeneka je saopštila da je vakcina uklonjena sa tržišta iz komercijalnih razloga, kao i da se više ne proizvodi niti isporučuje, jer su je zamenile ažurirane vakcine koje su efikasne protiv novih sojeva kovida 19.

"Negde oko 1,5 odsto od svih onih koji su vakcinisani i kažem opet, oni su bili pod nadzorom, i nije bilo nikakvih ozbiljnih negativnih reakcija", navodi Popović.

Da li i ko može podneti tužbu u slučaju nuspojava

Na pitanje da li neko iz Srbije može da tuži kompaniju ukoliko sumnja da posle vakcinacije ima određene neuspojave ili tegobe koje nije imao pre vakcinacije odgovara:

"Mislim da je nešto što je novo i u našem pravnom sistemu i u našem društvu uopšte, ne mogu da odgovorim na to pitanje, ali u svakom slučaju ako postoji neka razumna diskusija i diskusija na osnovu dokaza, mislim da je vrlo jednostavno to dokazati. Kad se radi o neuspojavama posle vakcinacije, one su očekivane u nekom periodu, maksimalno tri meseca nakon što je vakcina primljena i to da neko može danas dve godine nakon što se prestala upotrebljavati ta vakcina da prijavi, mislim da je potpuno van neke zdravstvene logike", navodi Popović.

S druge strane, dodaje gost Beogradske hronike, Agencija za lekove i Batut koji prate neuspojave vezano za ovu vakcinaciju nisu prijavile ni jednu ozbiljniju reakciju na ovu vakcinu.

U Srbiji su se pored Astra-zeneke koristile i Fajzer, Sputnjik i kineska Sinofarm vakcina. Na pitanje da li one imaju neke nuspojave ili da li možemo da očekujemo tužbe nekih drugih građana koji su primili ove vakcine odgovara:

"To što se tiče tužbi, to je jedna posebna tema, ja bih rekao. Kad se radi o praćenju svih vakcina, mi ih pratimo od momenta kad su te vakcine ušle u proces kliničkih ispitivanja, pa i godinama nakon što su te vakcine iskorišćene. To radi, ne samo regulatorne agencije, agencije javnog zdravlja u zemljama u kojima se vakcinacija sprovodi, nego se to radi i na nekom globalnom nivou. Postoji Komitet svetske zdravstvene organizacije koji stalno kontroliše sve podatke koje izlazi i koji je zadužen za to da digne crvenu zastavicu ako je nešto zabrinjavajuće. To se naravno ne dešava", navodi Popović.

Što se tiče nuspojava, dodaje gost Beogradske hronike, mi imamo različite pojave koje su moguće posle korišćenja različitih vakcina. To je sve jako transparentno.

"Svaka vakcina, a mi smo ih imali šest u jednom momentu, je registrovana i pri našoj agenciji sve informacije o tome su bile dostupne ne samo na sajtu agencije, nego svim zdravstvenim radnicima. Moram da kažem da što se toga tiče, nama iznenađenja nema", ističe Popović.

Na pitanje koju je vakcinu primio odgovara: Prvo kinesku, onda Fajzer, pa bivalentni Fajzer.

Navodi da apsolutno nije zabrinuti iz bilo kojeg razloga zbog tih miksova vakcina koje je primio.

O povlačenju AstraZeneke sa tržišta

Govoreći o povlačenju vakcine AstraZeneka sa tržišta navodi da je cela zbrka nastala jer je vest preneta na zbunjujući način.

"Znači, vrlo je važno da se tih nekoliko elemenata o kojima mi govorimo ovde raščlane. Tužba je jedna stvar. Ono što je povlačenje vakcina je nešto što je sasvim logično u ovoj situaciji. Na kraju krajeva tim vakcinama se niko ne vakciniše više od godinu dana i obzirom na to da znamo u kom pravcu kovid virus ide, sigurno je da se ta vakcina više neće koristiti. Ona je jednostavno u momentu kad je korišćena imala i odigrala svoju ulogu", navodi gost Beogradske hronike.

Ukazuje da se već tada govorilo o tome da rizici od vakcine postoje, ali su ti rizici, kako kaže, daleko manji od onoga što su benefiti vakcinacije.

"Ono što je treće i što je vrlo važno, to je da sve te informacije koje su sada došle, a koje su vezane za rizike posle upotrebe te vakcine, nisu nove, nisu ništa što je došlo, što je bilo skrivano. Mi smo za njih znali, one su dolazile onako kako su se studije radile i one su bile poznate i u svakom slučaju sve te reakcije o kojima mi govorimo danas su u domenu nečega što je prihvatljivo i vakcinacija tom vakcinom donosi benefit za svakoga ko se s njom vakciniše", kaže Popović.

Ukazuje da vakcina Astra-zeneka potisnuta drugim vakcinama koji su se pojavile relativno brzo, a koje su imale veću efekasnost nego ova vakcina.

"Ako se sećamo, mi smo govorili kad je počela vakcinacija sa tom vakcinom o tome da je kod osoba, posebno ženskog roda, mlađe od 50 godina, taj rizika bio nešto veća i ta vakcina nikad nije bila korišćena, recimo kod trudnica. I ta vakcina je odradila svoj posao, ali je ona jednostavno postala, da kažem, jednostavno je potisnuta drugim vakcinama koji su se pojavile relativno brzo. A koje su imale veću efekasnost nego ova vakcina", navodi Popović.

Ističe da je vakcina Astra-zeneka odigrala izuzetno važnu ulogu na globalnom nivou jer je to bila jedna od vakcina koja je bila najviše dostupna u zemljama koje nisu imale druge vakcine.

"Tako da se u tim zemljama nešto duže koristila ova vakcina. Astra-zeneka je plasirala nekih tri milijarde doza. One su praćene i one su zaista odradile svoj posao na najbolji mogući način", navodi Popović.

SAD nikad nisu dale dozvolu za korišćenje vakcine AstraZeneka

Sjedinjene Američke Države nikad nisu dale dozvolu za korišćenje Astra Zeneka. Gost Beogradske hronike navodi da je razlog to što su SAD prve imale pristup vakcinama mRNA, a koje su, kako kaže Popović, bile u to vreme tehnologija broj 1.

"One su te vakcine prvenstveno koristile u okviru SAD, a tek kasnije kad se proizvodnja proširila dozvolili su da se te vakcine koriste i u drugim zemljama", navodi gost Beogradske hronike.

Više od 60 odsto ljudi na planeti veruje vakcinama protiv kovida

Ankete su pokazale da više od 60 odsto ljudi na planeti veruje vakcinama protiv Kovida. Gost Beogradske hronike navodi da je to izuzetno bitno.

"Mislim da je to izuzetno bitno da je to većina i pored svega, i pored infodemije, i pored sve konfuzije koja je vrlo često bila i u medijima, i u društvenim medijima, i u nekim javnim diskusijama. Ja se nadam jednostavno da će ljudi da vide ovo kao nešto što je dokaz da transparentnost u ovom procesu je broj jedan", navodi Popović.

Ukazuje da su vakcine i dalje najviše i najbolje ispitana medicinska sredstva.

"Mi smo tokom pandemije imali istorijsku priliku da upotrebimo desetine milijardi doza vakcina. To iskustvo koje smo imali bilo je dragoceno, mi smo pratili vakcinaciju, te neuspojave ni sa jednom vakcinom nisu izašle izvan onoga što je bilo od samog početka prikazano i efekat koji su te vakcine imale globalno se meri u desetinama miliona života koji su spašeni", zaključio je Popović.

