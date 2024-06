BRNABIĆ: Narod je nagradio rad Vučića i rekao šta misli o opoziciji! Nije trijumf pobeda na izborima nego da se obećano ispuni

BEOGRAD - Poverenica Srpske napredne stranke (SNS) za BeogradAna Brnabić izjavila je da SNS od danas kreće da radi na formiranju svih struktura lokalnih vlasti i ispunjavanju onoga što je obećano građanima u predizbornoj kampanji.

Brnabić je za televiziju Hepi rekla da je pobeda izborne liste oko SNS juče u većini gradova i opština u Srbiji velika odgovornost, kao i da "nije trijumf pobeda na izborima" nego da se uradi ono što je obećano.

"Hvala svima koji su učestovali na izborima. Moram da osudim užasne scene koje smo videli u Novom Sadu i Beogradu, to je izraz njihove frustracije", rekla je Brnabić, koja je i predsednica Skupštine Srbije.

Ona je ocenila da je tenzija na lokalnim izborima juče među opozicijom rasla "kako su videli da izlaznost pada u odnosu na decembarske izbore".

Brnabić je rekla da to pokazuje "manjak demokratskog kapaciteta sa njihove strane".

"Mi treba da nastavimo dijalog, mi treba da se fokusiramo na pripremu ODIHR preporuka za sledeće parlamentarne izbore, kada im bude vreme", kazala je Brnabić.

Dodala je da "ubedljiva pobeda koalicije oko SNS pokazuje da nije bilo krađe glasova na izborima".

"Narod je na izborima nagradio rad Aleksandra Vučića i rekao šta misli o opoziciji"

Brnabić je dodala da je istorijska pobeda liste Aleksandar Vučić – Srbija sutra pokazatelj da je narod njoj poklonio poverenje i nagradio sav rad i zalaganje predsednika, dok je sa druge strane rekao šta misli o ponašanju opozicije i maltretiranju i šikaniranju ljudi.

Ona je jutros na TV Hepiju podvukla i sledeće:

- Velika zahvalnost svim građanima koji su juče pokazali neverovatnu odgovornost i jasnije nego ikada rekli da žele da Srbija nastavi dalje da se razvija. Aleksandar Vučić nam je juče rekao da sada imamo ono što smo tražili od naroda – mandat od četiri godine da bismo 2027. imali prosečnu platu od 1.400 evra, prosečnu penziju i minimalnu zaradu od 650 evra. Hvala još jednom svima koji su izašli i glasali, jer se ovako nešto nikada neće ponoviti. Da imate u Beogradu i Novom Sadu po 53%, u Nišu 48 %, zaista neverovatne stvari. Ali kao što smo rekli u kampanji, pobeda nije trijumf na izborima već ispunjavanje onoga što ste obećali. Sada je vreme da čujemo ljude, da pričamo sa njima, nema trijumfalizma već se odmah bacamo na posao - rekla je Brnabić.

Rekla je i da ju je ponašanje opozicije tokom izbornog dana duboko razočaralo.

- Ja moram da osudim one užasne scene koje smo juče videli u Novom Sadu i Beogradu. To je odraz dve stvari – njihove velike frustracije pod jedan. Do 11 časova sve je bilo mirno, dok je izlaznost bila veća nego u decembru, oni su smatrali da sve ide po njihovom planu. Kako je izlaznost padala, tako je tenzija rasla. Ono što je više zabrinjavajuće, to je manjak demokratskog kapaciteta sa njihove strane. Mi treba da nastavimo dijalog, da radimo zjaedno, da implementiramo ODIHR preporuke za naredne izbore za 4 godine... Vi vidte da oni ne prezaju od toga da na ulici maltretiraju i šikaniraju ljude. Ekstremno sam razočarana njihovim ponašanjem juče, zato što sam ja vodila taj dijalog u kome su oni dobili sve što su tražili - izjavila je Brnabić.

Predsednica parlamenta je uporedila ponašanje predsednika Aleksandra Vučića koji je pored svih obaveza našao vremena da bude sa ljudiam na terenu, dok je opozicija bila fokusirana samo na druge.

- Da biste pobedili na izborima vi morate imati plan i program i morate raditi na terenu. Evo vam primer Aleksandra Vučića, on se gotovo tokom cele kampanje bavio prijemom takozvanog Kosova u Savet Evrope i Rezolucijom u Ujedinjenim nacijama. On se vratio iz Njujorka u petak, u subotu bio u Čačku, u nedelju je bio u Valjevu. Kada je bila poslednja debatna emisija na RTS-u, vi ste mogli da vidite već tada da će ovi izbori biti debakl epskih razmera za opoziciju. Imate Sinišu Malog, kome se na licu videlo da je ektremno umoran, ispijen, jer radi. A vidite Savu Manojlovića i preplanulog Dobricu Veselinovića, koji su odmorni, lepo razpoloženi, nema tu nikakvog umora. Mi smo sinoć bili presrećni, ali je ipak to bio opšti umor. I onda tajkunski mediji kažu da nema euforije u našem štabu. Pa da, jer radimo i zato što smo umorni. Radimo dan - noć. Imate osećaj ogromne sreće i zahvalnosti ali ste umorni i to je normalno jer naporno radite. Za to vreme je kompletni fokus opozicije bio da spreči naše ljude da izvedu naše glasače na glasanje. Oni su se na izborni dan fokusirali samo na nas. To je kao da imate utakmicu u kojoj ste pobedili ako bude nula prema nula. Oni su kao mahniti kidisali na naše pozivne centre, koje imamo pred svake izbore, to ima svaka politička opcija svuda na svetu. Pa ćak su i ljudi iz ODIHR-a bili potpuno zbunjeni. O čemu se radi ovde, pa imate i vi vaše kol centre, šta radite ovde? Vi ste imali u Novom Sadu Brajana Brkovića, koji kidiše na srpsku zastavu a juče je kidisao i na opremu policije, pod izgovorom da se u našem kol centru kradu izbori - rekla je Brmnabić.

MUP-u juče prijavljeno osam nepravilnosti koje su se desile u prigradskim opštinama Brnabićeva je kazala da je Ministarstvu unutrašnjih poslova tokom izbornog dana u nedelju bilo podneto osam prijava zbog nepravilnosti, koje su se desile uglavnom u prigradskim opštinama. Ona je za TV Hepi rekla da je najveći broj nepravilnosti na lokalnim izborima MUP-u prijavljen iz Gradske opštine Lazarevac. Ona je ocenila da su posmatračke misije Crte i Cesida bile "korektne i objektivne", time što su navele, prema njenim rečima, da je na lokalnim izborima 2. juna bilo pojedinačnih nepravilnosti, ali da nije mogao da se "uoči trend", i da to nije bila masovna pojava. Pobedu SNS-a u većini opština i gradova Brnabić je obrazložila i činjenicom da je "opozicija išla iz greške u grešku", time što je njihov fokus, kako je navela, bio na glasačima SNS, umesto da se fokusiraju na svoje glasače.

Ona je još jednom podsetila da tako nešto teoretski nije moguće.

- Imali ste samo u Beogradu 1.5000 posmatrača CRTE. I šta sad, neko je pored njih mogao da zameni kutije glasovima? Ja ne mislim da građani veruju u to. To je opet radila ista ekipa – Miran Pogačar i Brajan Brković, koji je pozvao ljude da brane izbornu volju u Novom Sadu sinoć, okupilo se sto ljudi. Vi osvojite preko 50% glasova i onda je zaista svakome jasno da tu nikakve krađe nema. Znate, u normalnom društvu gde imate ozbiljnu i odgovornu opozociju, imate dva kol centra jedan pored drugog. Svi se trude, rade, zovu pa da vidimo ko će pobediti. Ne vidim zaista šta je problem u tome. Imali ste narodnog poslanika Đorđa Pavićevića, koji je na izborni dan sedeo pet sati u našem izbornom pozivnom centru. Pet sati! Pa znate šta ste vi sve mogli da uradite za 5 sati da ste radili u vašem centru? Ja sam rekla našim ljudima da ih ponude jelom, pićem, neka sede tu, mi nemamo šta da krijemo. Nemojte se raspravljati sa njima, jer mi tako gubimo vreme. Za njih će uvek biti neka tema – u decembru je bila Republika Srpska, juče je bio kol centar. A onda i ta mistična fraza paralelni birački spisak. Šta je to, pitam Šolakove medije? Šta to znači, kopija biračkog spiska? Ne razumem poentu toga. Sve i da imate birački spisak mesec dana pred izbore, šta ćete da radite sa tim? Imate spisak od milion i šest stotina hiljada ljudi i šta? To je garancija da će neko glasati za vas? Tako smo imali i mit o glasanju mrtvaka, koji je razbio Aleksandar Vučić. Pa kako je to moguće, da mrtav čovek glasa pred posmatračima ODIHR-a, CRTE, pred svim kontrolorima - upitala je predsednica skupštine.

Ona se i zahvalila nevladinim organizacijama CRTA i Cesid na korektnosti tokom izbornog dana.

- Ja sam pratila svaku konferenciju CRTE. Oni su na završnoj konferenciji rekli da su podneli 8 prijava MUP-u i da su u Beogradu nepravilnosti uglavnom zabeležene u prigradskim opštinama, a ne u centralnim gradskim opštinama gde je opozicija najjača. Rekli su da je bilo pojedinačnih nepravilnosti, da nije mogao da se uoči trend i da nije bila masovna pojava. Zaista moram da im se zahvalim na tome, bili su zaista korektni. Moj utisak jučerašnjeg dana, sa druge strane, jeste bio da je opozicija išla iz greške u grešku, da im je pristup bio potpuno pogrešan i da su im scene nasilja samo odmogle. Oni su time izvukli samo još neke naše glasače. Kada su videli maltretiranje ljudi na sajmu u Novom Sadu i na ulici na Dorćolu, neki su tek tada izašli. Ali ja ću nastaviti da radim na smanjenju tenzija u društvu, nastaviću dijalog sa svima baš kao što me je to sinoć zamolio Aleksandar Vučić - zaključila je Brnabić i za kraj poručila:

- Ja mislim da su ljudi nagradili sav naš rad do sada i dali nam poverenje da ispunimo obećano. Moramo da radimo više i jače nego bilo kada do sada i da ispunimo sve ciljeve zacrtane za 2027. godinu.

