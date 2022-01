MATEJEV OTAC O LOCIRANOM SIGNALU TELEFONA! Otkrio šta su mu rekli hrvatski policajci: Nemam informaciju da je PRONAĐEN MOBILNI

Potraga za nestalim Matejem Perišem ušla je u dvanaesti dan, a prema poslednjim informacijama lociran je signal mobilnog telefona nestalog mladića kod Velikog ratnog ostrva.

Intenzivna potraga traje već danima, a u Beograd je u ponedeljak stigla i hrvatska policija koja će se uključiti u istragu. Njima je omogućeno da pogledaju sve prikupljene informacije i dokaze, kao i snimke sa video kamera, na kojima je Nenad Periš, otac nestalog mladića, prepoznao Mateja.

Prema poslednjim informacijama objavljenim u ponedeljak, signal mobilnog telefona Mateja poslednji put je uhvaćen u blizini Velikog ratnog ostrva, na ušću Save u Dunav. Kako se veruje, telefon je bio u Matejovom džepu kada je on ušao u ledenu Savu kod Beograda na vodi, a poslednji signal je uhvaćen oko kilometar i po nizvodno.

Ovo saznanje bi moglo da olakša posao policiji, jer sa uhvaćenim signalom, policija bi mogla da locira i mobilni telefon, što bi dalje u velikoj meri olakšalo dalju istragu. Sada se oglasio se i Matejev otac, Nenad, koji nije pomenuo lociranje signala, ali jeste istakao da sam telefon još uvek nije pronađen...

"Nemam informaciju da je pronađen mobilni, bio sam juče s beogradskim policajcima, bio je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, dva predstavnika MUP-a Hrvatske, oni su me upoznali sa svim postupcima koji se obavljaju i istražnim radnjama. Istraga se nastavlja u punom intenzitetu, saradnja između dva MUP-a je kod ovakvih slučajeva uobičajena, ništa dalje od toga mi nije rečeno.

Ministar Vulin mi je lično obećao da će istraga ići dalje istim intenzitetom, a to mi je ponovio i načelnik Policijske uprave Beograda. Nije jednostavno pod ovakvim uslovima raditi, ali dobili smo takvo obećanje i video sam njihov angažman u tome da se postupak dovede do kraja, kakav god on bio. Ja im se zbog toga zahvaljujem, hvala svima i MUP-u RH što je s profesionalne strane pristupio, rekli su mi da se radi o saradnji koja je kod ovakvih slučajeva potrebna, ali postupak i dalje vodi MUP Srbije", rekao je u Nenad Periš U razgovoru za Dnevnik.hr.

Dodaje da je u ponedeljak održana i misa u crkvi sv. Ante Padovanskog u Beogradu za pronalazak njegova sina Mateja, na kojoj je bio prisutan i episkop Justinije, u ime patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija.

Izvor iz istrage je rekao da je policija preuzela podatke sa svih baznih stanica u ovom delu Beograda, nakon što je Matej Periš u noći između 30. i 31. decembra bez ikakvog razloga, sav u panici, istrčao iz kluba "Gotik" u Beton hali i nestao bez traga.

"Na osnovu snimaka nadzornih kamera u okolini Beton hale, ali i praćenjem njegovog telefona, može se sa velikom preciznošću utvrditi putanja njegovog kretanja od momenta kada je istrčao iz kluba 'Gotik', oko 1.40 posle ponoći. On je zatim preko Karađorđeve ulice otrčao uzvodno do restorana 'Savanova' kod Beograda na vodi i tu se na jednom snimku vidi kako silazi do Save, ali se ne vidi i trenutak kad je ušao u vodu", tvrdi izvor.

Kako dodaje, bazne stanice su registrovale signal njegovog telefona na tom mestu, a potom je signal lociran nizvodno kod Velikog ratnog ostrva, gde se izgubio.

"Pretpostavlja se da je Matej sve vreme imao telefon u džepu dok ga je Sava nosila i da je negde kod ostrva, na ušću Save u Dunav, u vodi ostalo njegovo telo", navodi izvor.

Kurir.rs/Dnevnik.hr

