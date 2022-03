MOJ SIN NIKADA NEĆE UPOZNATI OCA, A MISTERIJA JE ŠTA SE STVARNO DOGODILO: Muk u studiju posle reči udovice ubijenog tartufara

BEOGRAD - To je velika tragedija za našu porodicu, petoro dece je ostalo bez očeva, roditelji bez sinova, ali šta se tog kobnog dana tačno dogodilo ne znamo - zaopčela je udovica ubijenog tartufara Predraga Jeličića potresnu ispovest za TV Pink.

- Mrtva usta ne govore, a ubice mog supruga imaju svoju priču. Dosta je nelogičnih stvari. Kažu da je došlo do tuče, ali mi to ne možemo da tvrdimo. On je prvo upucao mog devera, pa supruga. Oni su to okarakterisali kao samoodbranu. Rekli su tokom suđenja dosta neistina za mog supruga, dosta ružnih reči su izneli za njega. Napustila sam suđenje, jer to nije muž, on je bio gospodin, divan roditelj i uopšte nije bio nasilan - ispričala je jutros Maja Jeličić gostujući u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić.

Ona dodaje da bez obzira na okolnosti u šumi, niko ne može nikome da oduzme život.

- Želim pravdu, da ubica bude osuđen, taman onoliko koliko treba, ni dan manje, ni dan više Govoreći o momentu kada je saznala da joj je suprug ubijen, Maja kaže da je prvo bila u šoku.

- Šok, pa neverica da njemu tako nešto može da se desi. On je bio stena, stub naše porodice, divan roditelj, sve najbolje što može biti u čoveku je bilo u njemu. Nakon šoka, tuga...Njihovi roditelji su u jednom danu izgubili sina. Moj sin neće poznavati svog oca, ostalo je samo da se ime mog supruga ne ukalja - dodala je Maja.

Ivana Olujić, prijateljica ubijenih tartufara Predraga i Svetislava kaže da je ubijenu braću upoznala u šumi dok su tragali za tartufima.

- Bila sam zatečena tim događajem. Poznato je da nam se kada idemo u šumu da tražimo tartufe preti da neko ne bi zašao u nečiju teritoriju, podmeću se ekseri, ali smo uspevali da se izborimo poštujući šumu bez težih posledica. Do tada. Braća Jeličić su bili divni momci.

Petoro dece je ostalo bez očeva, njihovi roditelji su jednom danu izgubili oba sina. Možemo da zamislimo kakva je to tragedija - navela je Ivana i dodala: Volela bih da ubicama bude presuđeno kako zaslužuju i da sud uzme u obzir sve okolnosti. Ne bih tako pogođena da ih nisam poznala kao izuzetne ljude.

