STRANI NAKUPCI TARTUFA ODNOSE BLAGO IZ SRBIJE: Kupio kapitalca u Jagodini za 5.000 evra, pa ga u Istri cenio čak 415.000 dolara!

BEOGRAD - U Srbiji je sve više tragača za skupocenim gljivama tartufima, a zbog nedostatka regulativa koje uređuju ovaj posao, sve se obavlja u sivoj zoni, zbog čega dolazi do sukoba među tartufarima.

Poslednjem takvom smo svedočili kada su dva brata izgubila život jer su navodno ušla u teritoriju druga dva brata tartufara i napali ih. Kako tvrde iskusni tartufari, ovaj posao obično se obavlja u tajnosti, što zbog isplativosti, jer veliki komadi tartufa mogu da koštaju i po nekoliko (desetina) hiljada evra, što zbog skrivanja lokacija, jer svako može na svakom mestu da traži tartufe. A ono što malo ko zna jeste da postoji i zabrana sakupljanja ovih gljiva u određenom periodu godine, piše Telegraf Biznis.

Dodatno, tartufari kažu da država za njih nema sluha i pitaju zašto Srbija ne napravi brend od naših tartufa. Posebno ih pogađa kada iz inostranstva dolaze poznati kuvari i uzimaju ovde tartufe da bi ih kasnije prodavali ili koristili u drugim zemljama.

Jedan od njih, gostujući na TV Prva, naveo je primer da je čuveni istarski tartuf, zapravo naš. "Kupuje ovde tartufe, i odnosi ih. To je stotine kilograma tartufa, pitanje je kako ih iznosi iz zemlje", pita se Petrović i navodi da dolaze vrsni tartufari iz drugih zemalja kako bi sakupljali skupocenu pečurku.

"Čuveni Zigante, živeo je u staroj Jugoslaviji, ja sam ga upoznao pre nekoliko godina kada je kupovao tartufe u Jagodini", priča on i nastavlja: "Kupio je tartuf od 1.300 grama, koji je nađen u okolini Beograda. On ga kupio za 5.000 evra, a procenjen je na 415.000 dolara u njegovom restoranu u Livadama", priča on i ističe da još stoji beleg voska.

Petrović ne krije da je i sam bio često u opasnosti zbog neregulisanog načina branja, da se trudio da izbegne sukobe, jer često se ne pravi razlika da li je nečija parcela na kojoj ima tartufa privatna ili državna. "Bilo je i pištolja", kaže on.

(Kurir.rs/Telegraf Biznis)

