PROFESIONALNE UBICE U SRBIJI POSTOJE?! Istraživanja su ih potpuno razotkrila EVO KAKO DA IH PREPOZNATE

Kako kaze kriminolog Dobrivoj Radovoanovic Prave profesionalne ubice na teritorije Srbije ne postoje, čak ni na teritoriji bivše Jugoslavije.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je da li je kriminolog bio u pravu i da li zaista postoje prave profesionalne ubice na teritoriji Srbije?

Marko Anđelković Slijepčević, advokat krivičar, smatra da profesionalne ubice postoje u Srbiji i da to istraživanje nije dobro.

foto: Kurir televizija

- Naravno da postoje. Po mom mišljenju to nije dobra analiza i to ne odgovara realnosti. Da vam pričam o pravim profesionalnim ubicama za televiziju nije prikladno. Profesionalni ubica je onaj koji ne ostavlja tragove i koji se nikada ne otkrije. Jako je teško izvesti ubistvo savršeno. U moderno vreme policija može dosta toga da otkrije, naročito uz velika napredovanja hemije odnosno forenzike. Drugo vama je ceo grad pod kamerama. Napretkom informacionih tehnologija jako je lakše otkrivati neka krivićna dela. Takođe mobilni telefon morate da zaboravite. Dakle, taj aparat koliko god da ga imate on je samo preko Google naloga zabeležio vaše kretanje. Oni imaju na mapi gde ste bili i koliko dugo. Sve su to stvari koje se u moderno vreme jako brzo otkrivaju - rekao je advokat u jutarnjem programu Kurir televizije.

Advokat je potom naveo koja su 3 glavna oblika ubistva.

- U Srbiji trenutno imate 3 glavna oblika ubistva. Prvo je klasično ubistvo gde je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora. Drugi je teško ubistvo koji ima 11 slučajeva kada dolazi do teškog ubistva. Tu je zaprećena kazna najmanje 10 godina i doživotni zatvor. Treći oblik je privilegovani i tu možete da dobijete najviše do 8 godina, a najmanje do godinu dana zatvora. Teoretski vi ako nekoga ubijete na mah možete da dobijete nanogicu i da odslužite to u kući. Šta to znači na mah? To je kada vas neko dovede u bezizlaznu situaciju. Primer ubistva na mah bi bio da ste vi sami u stanu i da vam upadne neki razbojnik i napadne vas, a vi ga lišite života - rekao je advokat.

Lak plen Zbog sumnje da je ubio Aleksandra Šarca na parkingu tržnog centra na Novom Beogradu, prošle godine je uhapšen Lazar Ilić (24) iz Kraljeva. Stefan Milašinović (23) iz Kraljeva, osumnjičen je da je 28. aprila ubio Luku Žižića u kafiću "Ritual" na Novom Beogradu. Šta je ovim momcima sve zajedničko? Kako tvrde stručnjaci klasičan primer kriminala u Srbiji. Deca, mladići iz zapuštenih porodica, u kojima su deca zapostavljena, gde se ne vodi računa o njima, često to podrazumeva i siromaštvo. O njima, mahom, nema ko da se brine i zato postaju lak plen naručioca dela, lako ih je nagovoriti, ne koštaju mnogo i, najčešće, nemaju nikakvu zaštitu, niti je ikoga briga da li će na kraju biti uhapšeni, jedino što je zaista važno jeste da o nalogodavcima ne progovore.

Advokat kritičar je takođe otkrio da lice koje nije navršilo 21. godinu, ne može da dobije doživotni zatvor.

foto: Kurir televizija

Dragana Ivanović, psiholog, psihoterapeut i EMDR terapeut (terapija desenzibilizacije i reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju), otkrila je koji je profil ličnosti kriminalnog psihopate.

- Postoji određena struktura ličnosti. U savremonoj literaturi kriminalnog ponašanja postoji kriminalni psihopata. To je poremećaj ličnosti koji se povezuje sa antisocijalnim ponašanjem i sa agresivnim narcizmom. Nije to samo da dolaze iz siromašnih porodica, već i struktura ličnosti. Istraživanjima je pokazano da su oni uglavnom na donjoj granici prosečne inteligencije. Zatim su izražene impulsivnosti, razdražljivi su, anksiozni i impulsivni. Istraživanja su pokazala da je pogođen centar za lingvističku obradu. To znači da ne postoji povezanost između značenja reči i emotivne konutacije. Znači psihopatski govor je vrlo prepoznatljiv. Oni iznose činjeci prilikom svedočenja, vrlo hladnokrvno pričaju do detalja bez promena na facijalnoj i telesnoj ekspresiji. Nema empatije. To što ne mogu na emotivnom nivou da obrade, oni to pokrivaju kognitivnim funkcijama, ali oni razlikuju dobro od zla - rekao je psiholog.

Potom se osvrnula i na profesionalnog ubicu i bliže istakla kakav je to tip osobe.

- Što se tiče profesionalnog ubice oni nemaju tu impulsivnost. Intelegencija je jako visoka. Ali kako to izgleda u njihovom mozgu. Čovek je objekat i on je sredstvo za postizanje cilja. Oduzeti nekom život je sredstvo za redukciju agresivnog nagona. Mada istraživanja su pokazala da nije svaki psihopata kriminalac. Ali nasilni kriminalac jeste psihopata - rekao je psiholog.

