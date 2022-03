PENČIĆA JE MOGAO DA UBIJE SAMO PROFESIONALAC! Ninić otkriva: Postoje samo 2 mogućnosti zašto se desila LIKVIDACIJA U OBRENOVCU

Branislav Penčić je, podsetimo, ubijen prekjuče oko 15 časova u Ulici Vuka Karadžića u Obrenovcu. On je likvidiran kada je parkirao svoj džip na parkingu zgrade i krenuo sa suprugom u posetu roditeljima.

Advokat smatra da je ubica morao da bude profesionalac, jer se ubistvo desilo usred bela dana kada su greške morale biti svedene na minimum.

- Ovo je jedno od onih ubistava gde imamo navijačku delatnost kao primarnu delatnost žrtve, mada imamo i podebeo policijski dosije. Ovo je razračunavanje za nešto od ranije ili kontrola tržišta narkotika u Obrenovcu ili Srbiji uopšte. Korišćen je pištolj sa pribušivačem, tako da je to lice moralo da bude profesionalac jer ne verujem da bi amater mogao tako brzo da upotrebi tu vrstu vatrenog oružja. Taj događaj se desio u toku dana oko 15 časova, tako da su tu greške trebale biti svedene na minimum - rekao je Ninić u uključenju za jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Dodao je da policija radi na slučaju, ali da ne sme da otkrije više informacija jer bi to ugrozilo istragu.

- To je sigurno profesionalac, da li sa naših prostora ili je angažovan iz inostranstva. Mi sada imamo skromne informacije i policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja. Ako bi izašla sa nekim širim informacijama to bi moglo da ugrozi istragu. Ovde je bitna brzina, jer ovo lice je u roku od 24 časa moglo da napusti teritoriju Republike Srbije i to će otežati istragu. Mada tada postoje mehanizmi interpola - rekao je Ninić.

Ovo nije prvi put da se Branislav Penčić našao na meti napadača. Naime, prvi put je ranjen 2016. godine na autobuskoj stanici u Obrenovcu.

Do 2013. godine je bio vođa navijača grupe "Hed hanters", koja je do tada važila za ozbiljnu grupu u navijačkom svetu.

U periodu od sedam godina protiv njega je podneto više od 12 krivičnih prijava zbog krivičnih dela nasilničko ponašanje, otmica, neovlašćeno držanje i stavljanje u promet opojnih droga, napad na službeno lice, krađa.

Kurir.rs

00:32 Mesto gde je ubijen Branislav Penčić u Obrenovcu