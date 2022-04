OVA DECA SE NE PLAŠE NI DOŽIVOTNOG ZATVORA! Kriminolog otkrio koji tipovi ličnosti su spremni na NAJBRUTALNIJE ZLOČINE

- Kada je u pitanju porodično nasilje uzrok treba tražiti u ličnosti i u samoj porodici. Kada pričamo o ličnosti možemo je podeliti u nekoliko kategorija. Prva kategorija je ličnost koja je duševno obolela i ima neki psihički poremećaj. Drugi je afektna ličnost koja u afektu izvši tako neki brutalan čin. Treća kategorija je ličnost koja zbog same droge ili alkohola izvrši ovakav zločin. Četvrta kategorija je kada je sam počinilac bio žrtva nasilja u prodici i kada u jednom momentu on postaje sam počinilac. Iz tog ugla treba gledati porodicu kao uzrok nečega što može dovesti do tog čina. Jer sami odnosi u porodici utiču na razvoj ličnosti - naveo je Radenković.

Novinarku Ivanu Jovanović zanimalo ju je konkretno druga kategorija odnosno afektna ličnost koju je Radenković spomenuo i pitala je da li je prisutan taj momenat žute minute.

- Naravno i sam čin ubistva roditelja govori da je u tom trenutku sužena svest. Osim u slučaju kada je počinilac žrtva nasilja u porodici i kada on u jednom momentu planira da izvrši ubistvo. Prema mom iskustvu i onome šta sam sve video kada dođe do tog trenutka i sužene svesti. Ako se radi o ubodu noža to se ne završava sa jednim, već sa 50 ili 60 uboda na telu - rekao je Radenković.

MONSTRUOZNO UBISTVO U ČAČKU Ilija Glišović (21), iz Kulinaca kod Čačka, osumnjičen je za trostruko ubistvo roditelja Milana (57) i Slađane (49) i dede Sretena (87). Zločin se dogodio u petak oko 22 časa. Kamere sa jednog objekta u komšiluku su zabeležile da je neko oko 21 čas spustio roletne u kući, a onda je oko 23 časa neko, ispostavilo se Ilija, napistio kući i zaključao vrata. Iste večeri je otkriveno šta se dogodilo, kada je Ilijin brat Nikola nešto posle ponoći došao kući iz grada i zatekao zaključana vrata i spuštene roletne na celoj kući. Dozivao je ukućane, ali niko nije odgovarao, a onda je kroz otvor na jednoj roletni video telo, nakon čega je razvalio vrata i zatekao preklane članove svoje porodice. Pozvao je policiju i od tog trenutka je na teritoriji Čačka zavladalo opasno stanje.

- Moraju da se uključe više institucija koja mogu da pomognu u tome da ova pojava bude što manje izražena. Takođe građani imaju taj subjektivan osećaj da toga ima, na sreću to nisu česti događaji. Mada sama činjenica da je neki član porodice podigao ruku na nju i usmrtio je može da se gleda kao brutalan čin. Moram da napomenem da država nije nema za ove događaje - rekao je Radenković.

- Koliko bi trebalo da iznosi zatvorska kazna za ovakvo krivično delo ukoliko bude osuđen? - pitala je novinarka.

- Ukoliko bude okarakterisano kao teško ubistvo. Za to krivično delo je zaprećena kazna od najmanje 10 godina do doživotne kazne zatvora - rekao je Radenković.

