ČIM POTROŠE PARE KOJE JE MAJKA SLALA SRĐANU IZ ŠVAJCARSKE POČNE DA PRAVI HAOS! Komšije o Terezi koja je iskasapila i kuvala muža

"Ostavljala ga je 100 puta, pa mu se vraćala. Njegova majka mu je slala pare iz Švajcarske, pa dok ne potroše pare sve bude ok, a kad ostanu bez novca ona počne da pravi frku i nastane haos!"

Ovako pričaju komšije i poznanici Srđana P. kog je, kako se sumnja, u utorak uveče nožem ubila supruga Tereza, a potom motornom testerom njegovo telo počela da komada i kuva na šporetu! Nezapamćeni užas odigrao se pred njenom šesnaestogodišnjom ćerkom, najmlađom od njeno četvoro dece iz prvog braka.

foto: Kurir/S.U.

Prestravljena devojčica je kada je majka ubila njenog očuha Srđana istrčala iz kuće u Zrenjaninu i pozvala starijeg brata, a on policiju. Kako pričaju komšije, Srđanova majka godinama živi i radi u Švajcarskoj i bračni par je živeo od novca koji je slala. Ni Srđan, ni Tereza nisu radili. Kažu da je Tereza, osumnjičena za nezapamčeni zločin, često "pravila scene".

- Srđan je stvarno bio ok čovek, ali ona nije... Pravila je scene, jednom ga prijavila policiji da ju je napao, ali niko od nas u to ne veruje... On je bio miran, povučen, čovek, to uopšte ne liči na njega - pričaju komšije i dodaju:

"Dok mu je majka bila u Srbiji on je bio dobro, međutim kada je otišla kao da je zapao u neku depresiju i više nije bio isti čovek".

Kažu da mu u poslednje vreme majka nije slala direktno novac, već ga je uplaćivala lokalnim restoranima kako bi "imao da jede", a ne da "troši na žene i gluposti".

foto: S.U.

Za njegov odnos sa Terezom kažu nisu previše znali. Na ulici su se ponašali normalno, uglavnom zajedno išli do prodavnice, šetali psa. Međutim, pojedine komšije dodaju da ga je supruga svakomalo ostavljala, "kad potroše pare".

- Ona je 100 puta odlazila i vraćala se. Dok ne potroše pare sve bude ok, a onda ona počne da pravi frku i haos - dodaje komšinica, piše Blic. Iz Terezine porodice kažu da ona nije radila, kao i da se "propila" otkako je bila sa Srđanom.

- Branila mu je da se ikome javlja. Njegova porodica je zaista ok, normalni ljudi, ali branila mu je kontakt s njima... jedino su od njegove majke uzimali novac - priča jedna njena rođaka za "Blic".

Policija je dojavu o stravičnom zločinu dobila preksinoć. Policajci koji su došli na teren kažu da gori prizor nikada nisu videli. Mnogima je od užasa čak i pozlilo.

foto: Facebook

Komšije su zločinom šokirane. Tokom celog dana, nakon što je završen uviđaj u kući u kojoj je Srđan ubijen, komšije iz okolnih ulica dolazile su da vide šta se dešava.

- Videla sam na televiziji šta se desilo, ali sam morala da dođem da vidim koja je to kuća. Moja ćerka ima 42 godine kao ona, kao majka ne mogu da shvatim da neko tako nešto uradi. Morala sam da dođem da vidim svojim očima - kaže jedna komšinica.

Jedan od prvih komšija porodice Perić kaže da su Srđan i Tereza bili "malo čudni".

- Zaista ne mogu da verujem da se ovo desilo - dodaje on u šoku.

Policija je nakon uviđaja zapečatila vrata kuće i jedna ekipa ostala je da tokom noći dežura ispred doma u kom se dogodio nezapamćeni užas. Podsetimo, Tereza je osumnjičena je da je suprugu stavila lekove za smirenje u piće i tako ga omamila, a potom supruga nožem zaklala. Tereza je potom uzela motornu testeru i isekla delove tela svog supruga, a onda ih stavila u lonac i počela da ih kuva!

Kurir.rs/Blic

