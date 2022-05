ISEKLA SUPRUGU GENITALIJE I NOGE, PA SVE TO STAVILA U LONAC! Ovo je priča najmonstruoznijeg ubistva u Srbiji, ĆERKA SVE ISPRIČALA

Četrdesetšestogodišnja žena T.P. sumnjiči se da je tokom noći u naselju Zeleno polje u Zrenjaninu nožem usmrtila nevenčanog supruga Srđana P. (42) a zatim je njegovo telo isekla motornom testerom, pa ga, kako se navodi u medijima, kuvala u loncu. Svemu tome je prisustvovala njena ćerka koja je i svedočila o čitavom događaju.

Kako se dese ovako monstuozni zločini? Kako prepoznati nasilnog partnera i koje okolnosti mogu da ukažu da će doći do zločina? Šta se desi sa decom kad jedan roditelj strada, a drugi završi u zatvoru?

Na sva ova pitanja odgovr su ali odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić i psiholog Snežana Repac.

foto: Kurir televizija

- Jutros nas je pozvao dopisnik, otišao je na mesto zločina i bez obzira na stepen nasilja ovakav slučaj nismo imali. Prve informacije su ukazivale na ubistvo nožem, međutim sa pojavom novih informacija ovo je jedno od najtežih zločina na ovim prostorima u poslednjih 20ak godina. Ne pamtimo kad se dogodilo da žena na ovakav način ubije supruga. Koliko smo saznali, ona je došla sa posla, pre toga je muž spavao i tu je bila njena ćerka iz prvog braka. Kada je ušla u stan, pred ćerkom je nožem krenula na supruga. Ćerka je naglasila da je njen očuh bio uspavan i da nije mogao da se probudi i pruži otpor. Ona je izbacila ćerku napolje, ćerka je ispričala da je tada čula zvuk motorne testere. Ne samo što mu je isekla genitalije i noge, ona je to sve stavila u lonac. Posle toga se skrivala po kući, ali policija je jako brzo uhvatila. Ona se ubrzo predala i bar taj deo drame je bio završen. Ćerka je ispričala da je majka u nekoliko navrata i najavljivala da će ovo da uradi - ispričao je Nedić.

foto: Kurir televizija

Psiholog Snežana Repac ističe da je ovde reč u ubistvu sa predumišljajem.

- Meni se čini da je ovo dugo pripremano, ovo je zaista ubistvo sa predumišljajem. To se vidi po nizu povezanih radnji. Naročito je morbidno i bizarno, ovo je nekrofilni vid činjenja da se seku genitalije. To je možda vezano za neke obrede. U ovom slučaju moramo da postavimo nekoliko pitanja. Da li je momenat prisustva ćerke bio možda značajan? Ona je mogla dete da skloni. Zašto je ona htela da dete to vidi? Da li je možda bilo slučaja zlostavljanja ili nasilja očuha prema detetu? To bi trebalo ispitati - rekla je psiholog Repac.

foto: Kurir televizija

Na pitanje voditeljke Silvije Slamnig šta stoji iza samog čina sečenja genitalija, psiholog ističe da je to povezano sa nekrofilijom.

- Nekrofilija je oblik izopačenog seksualnog nagona. Sad mi ne možemo znati koje "struje" su bile u ženi. Možda je ona bila ljubomorna na njega, možda je on zlostavljao dete, možda su imali izopačenu strast. Ovo je psihotično ponašanje i verovatno nije uzimala lekove - kaže psiholog.

foto: Kurir televizija

- Još nemamo jasne informacije o njihovom psihičkom stanju i koje lekove je ona njemu davalo. Danas je pominjalo da je ona nakon zločina dala deci bensedin da se smire. Očigledno je da je ona sve to isplanirala. Računala je na šok ćerke, sve je to bilo isprogramirano - rekao je Nedić gostujući u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

00:12 DŽONIĆIMA PRODUŽEN PRITVOR: Osumnjičeni za ubistvo porodice Đokić ostaju iza rešetaka