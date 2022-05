TEREZA KOPIRALA BELIVUKOV KLAN: Planirala zločin, nabavila najlon, isekla muža na komade i htela da ih razbaca po celom Zrenjaninu

Tereza Perić (46), osumnjičena da je nožem ubila supruga Srđana Perića u Zrenjaninu, pa ga isekla motornom testerom i njegove genitalije i delove nogu kuvala u loncu na šporetu, nezapamćeni zločin izvršila je po ugledu da klan Veljka Belivuka, poznat po tome da je svoje žrtve sekao i mleo u mašini za meso!

Stravičan slučaj dogodio se u utorak uveče, i to dok je u kući bila njena maloletna ćerka iz prvog braka D. Lj., koja je o svemu obavestila brata. Terezin sin je, po dolasku u kuću, pozvao policajce, koji su pronašli izmasakriran leš i uhapsili ženu.

Nabavila najlon

- Tereza je zločin planirala, o njemu je često pričala deci, a tome u prilog ide i činjenica da je ona sa posla donela najlonske kese kojima je htela da obloži kuću kako bi prikrila tragove, baš kao što je bila obložena klanica u Ritopeku. Zločin je očigledno htela da izvrši po receptu Belivukovog klana, ali nije imala mašinu za mlevenje mesa u kojoj bi uništila telo. Moguće je da je ona detaljno pratila tekstove o ovom klanu i da su joj bili inspiracija - priča izvor i nastavlja:

Srđan i Tereza foto: Facebook

- Zbog toga je odlučila, kako je sama ispričala deci, da Srđana iseče i skuva u loncu, pa da kasnije sakrije skuvano meso.

Terezin sin Damir Lj. (18) juče je za Kurir detaljno govorio o hororu koji su on i sestra doživeli i potvrdio da je majka htela da delove očuhovog tela skuva i razbaca po Zrenjaninu.

policija pred kućom foto: Kurir/S.U.

- Tačno je da je mama duže vreme planirala da ubije Srđana. Njene pretnje nisam uzimao za ozbiljno, mada je već duže vreme bila gnevna na njega. Jednom mu je čak upalila krevet, trovala ga je, pretila mu, bila je ekstremna u emocijama - počeo je priču mladić:

Mama je ubila Srđana

- Te večeri je trebalo da se nađem sa sestrom, ali me je ona pozvala i rekla: "Mama je ubila Srđana." Ubola ga je u spavaćoj sobi, a on je uspeo da se dokopa dnevne sobe, gde je nastavila da ga bode. Srđan je sestri uspeo samo da kaže: "Zovi Hitnu pomoć", to su mu bile poslednje reči - kaže Damir.

Opsednuta Stalno je gledala emisije o ubistvima Damir Lj. naveo je da je njegova majka bila opsednuta emisijama o ubistvima. - Majka je volela na televiziji da gleda morbidne stvari, emisije o nerešenim ubistvima, bila je opsednuta tim temama. Obožavala je da gleda i psihološke trilere - ispričao je Damir.

Kada je došao do kuće, zatekao je uplakanu sestru na uglu ulice.

Damir Lj. foto: Kurir/S.U.

- Pokušavali smo da uđemo u kuću, ali ona prvo nije htela da otvori. U jednom trenutku čuli smo motornu testeru, ali se ona ubrzo ugasila. Mislio sam da hoće samo da nas uplaši. Kad sam majci zapretio da ću zvati policiju, otvorila nam je vrata. U dnevnoj sobi sam ugledao noge na podu. Sledeći prizor je bio kao iz filma "Teksaski masakr", raskomadano telo u lokvi krvi. Upitao sam je šta namerava da uradi, praveći se da sam na njenoj strani. Rekla je da ima u planu da raskomada celo telo i baci na različite lokacije kako je ne bi uhvatili. Još je rekla da hoće da delove tela prokuva kako bi kosti odvojila od mesa - izjavio je Damir, koji je majci rekao da sestri da "bensedin" jer je uznemirena, pa dodao:

Video delove tela u loncu

- U loncu sam video delove genitalija i nogu. Ona je bila smirena, kuvala je telo, pa je zatim upadala u nekakvu histeriju, video sam joj strah u očima, molila me je da ne zovem policiju. Pozvao sam policiju i rekao šta se dogodilo, policajci su bili usplahireni.

Porodica u inostranstvu Majka i sestra nisu dolazile u kuću posle zločina Komšije ubijenog Srđana za Kurir su ispričale da je on u Zrenjaninu stanovao sam pošto mu je majka još ranije otišla u inostranstvo, a da je i sestra povremeno boravila kod nje. - Majka je otišla još kad su bili mali i udala se. Srđan se posle toga razboleo, a godinama je njegovo stanje bilo sve gore. Kasnije je i sestra otišla kod majke u Hrvatsku, ali je povremeno dolazila ovde. Otkako se zločin dogodio, nismo ih videli u kući - kažu komšije.

Damir Lj. objasnio je da ne zna šta je motiv zločina, kao i da su se majka i očuh često svađali, iako su ih komšije viđale da se ljube.

- Šta je mama uradila, javio sam ćerki Srđanove sestre. Tereza Perić i dalje se nalazi u zrenjaninskoj bolnici, iz koje će verovatno biti prebačena u pritvor.

Kurir.rs/ Saša Urošev