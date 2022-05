NA ŠPORETU BILE GENITALIJE UBIJENOG: Jezivi detalji nezapamćenog zločina u Zrenjaninu

Tereza Perić (46) iz Zrenjanina uhapšena je zbog sumnje da je počinila nezapamćeni masakr nožem i motornom testerom! Tereza se sumnjiči da je u utorak oko 21 sat u porodičnoj kući najpre lekovima uspavala supruga Srđana (42), zatim ga izbola nasmrt, pa mu odsekla noge i genitalije, koje je onda stavila u lonac i na šporet!

Zločinu kao iz horor filmova prisustvovala je i D. Lj., Terezina ćerka iz prvog braka, koja je kobne večeri bila kod majke i očuha. Šokirana tinejdžerka je za Kurir ispričala šta se desilo u njihovom domu.

foto: Privatna Arhiva

- U utorak sam bila u školi i došla sam kući oko dva po podne. Srđan je bio tu, ceo taj dan je ležao i spavao, jer mu je mama davala lekove. Posle je ona došla s posla i normalno smo s njim sedele, a onda sam otišla da spavam. Probudila sam se u 21 sat i to se sve izdešavalo - priča D. Lj., koja je svedok brutalnog ubistva.

Borio se za život

Ona kaže da je njen očuh spavao u sobi kada je Tereza uzela nož.

- Izbola ga je u krevetu. On se probudio i uspeo je da ustane i sav krvav je došao do dnevne sobe i ona je počela da ga još više bode nožem, a on je uspeo da joj otme sečivo iz ruke. Istrčala sam iz kuće i zvala sam brata da hitno dođe i napolju sam ga sačekala. Sva sam se tresla, plakala sam. Kada smo se vratili, ona nije htela da nas pusti u kuću - prepričava D. Lj. i nastavlja:

- Unutra se čula motorna testera. Mi smo joj zapretili da ćemo zvati policiju i onda nam je otvorila vrata. Videli smo Srđanovo telo, mrtav je bio i bez noge, onako je ležao. Strašno!

Komšija Policija je sve blokirala Komšija Mirjan Popov ispričao je da su se Srđan i Tereza ranije sukobljavali, ali da preksinoć nisu čuli ništa. - Pošto nas samo zid deli, čuli smo kada je bilo nesuglasica kod njih, ali nju nisam poznavao tako dobro kao njega. Čuli smo buku kada dođe do koškanja, jer je naš prozor otvoren ka njima uvek. Sada nismo čuli ništa, to nas je sve zapanjilo. Nismo ni uspeli da izađemo napolje preksinoć, jer je sve bilo blokirano od policije, pravo opsadno stanje - ispričao je Popov i napomenuo da Srđan nije imao posao i da je živeo od socijalne pomoći. Kako dodaje, Srđan nije imao decu, a pre izvesnog vremena mu je umro otac.

Sve je isplanirala

D. Lj. kaže da je njena majka bila svesna šta radi, da je to htela i da je sve detaljno isplanirala.

- Ona je meni unapred već pričala šta hoće da uradi, ja sam joj govorila da to ne radi, ali jeste... Svađali su se povremeno, pre nekoliko dana su imali veću svađu oko njene ljubomore. On je bio lenj čovek, a ona je radila i na poslu i kad dođe s posla po kući radi, njoj je to smetalo i želela je da ga se otarasi - priča D. Lj. i dodaje:

foto: Facebook

- Ona je duže vreme to planirala, sve je to isplanirala, tako da je to svesno uradila zato što su stalno imali rasprave, ona njega nije mogla više da trpi. Mislila je da će da se izvuče. Rekla mi je da će njega da uspava lekovima i da će ispod njega staviti neki najlon, kesu, koje je donela s posla, i da će tu da ga zakolje i tako da se otarasi tela, da neće ostati krvi. Rekla je da će ga iseći na komadiće i da će da ga skuva i baci. Ne znam da li ga je sad kuvala.

Prvi muž: Mislio sam da je šala

Miljajim Ljutić, Terezin prvi muž s kojim ima decu, kaže da su se oni razveli pre tri godine.

Srđanova sestra Bato moj, nisi ovo zaslužio! Od ubijenog Srđana juče se oprostila njegova sestra Jelena. - Bato moj, zašto se ovo moralo desiti, zašto? Život nije bio fer prema tebi, bio si duša od čoveka i nisi ovo ničim zaslužio! Počivaj u miru božjem, neka mi te anđeli čuvaju! Voli te voja seka najviše! Kako ovo podneti da te više nema, kako? - napisala je nesrećna sestra na Fejsbuku uz Srđanovu fotografiju, dok joj je prijateljica ostavila komentar: "Alkoholičarka mu je oduzela život na monstruozan način, istruliće u zatvoru".

- Ćerka je bila kod nje i ona je pozvala mog sina i rekla: "Mama zaklala Srđana". Mislili smo da je šala. Sin je otišao i video Srđanovu nogu i da on leži na podu. On je prethodno puzio do dnevne sobe, onda ga je ona ubadala po telu dok ga nije ubila. Ona je deci dala po tabletu bensedina, što znači da je bila svesna. Mala je plakala jer je bila pod stresom kada je videla sve to. Odavde smo zvali policiju. Srđan i ja smo se družili, sarađivali smo. Hvalio mi se da ima testeru - priča Ljutić i dodaje da je Tereza imala "žute minute" i dok su bili u braku.

- Htela je čašom da me gađa. Nije bila lečena tada, tek je posle išla kod lekara. Dolazila je kod mene, pa se vrati kod Srđana. On se ljutio kada su naša deca dolazila kod njega.

Prema rečima našeg izvora, policija je u kući Perića zatekla pravi užas.

- Čoveku su motornom testerom bile odsečene noge, a na šporetu u šerpi je bio odsečeni polni organ. Krvi je bilo svuda, ona je bila unutra. Nije se opirala hapšenju - kaže izvor.

Nada Pjevčević, prva komšinica Policajac je vikao: Predaj se! Nada Pjevčević, prva komšinica bračnog para, vidno uznemirena onim što se dogodilo u prizemnoj kući do njene, kaže da je juče oko 23 sata primetila da se nešto događa, jer je njihov pas počeo da laje, što inače noću nije činio. - Ugledala sam svetlost baterijske lampe koju je držao policajac. On nas je pitao da li imamo merdevine. Niko u kući, u kojoj je Tereza ubila Srđana, nije hteo da otvori vrata. Moj suprug je doneo merdevine. Kad se policajac popeo i pogledao kroz prozor, lampom je osvetilo unutrašnjost kuće naših prvih komšija. Samo je odmahnuo rukama - prisetila se Nada: - Očigledno je i on bio šokiran onim što je video, a možda se i pribojavao da će Tereza odnekud izleteti sa nožem. Rekao nam je da ne prilazimo. Prethodno je Terezi govorio da otvori vrata i da se preda. Govorio je: "Izlazi, predaj se!" Bilo je užasno strašno. Njen sin Marko Pjevčević kaže da se dogodilo veliko ludilo, po kojem bi mogao da se snimi film. - Tereza i Srđan nisu imali skladan brak. Dve godine su bili zajedno. On je mesec dana bio u pritvoru, jer ga je Tereza prijavila policiji. Srđan je imao i zabranu prilaska ženi. Međutim, i pored toga, ona je dolazila u Srđanovu kuću. Uvek bi je primio nazad. Napuštala ga je često, pa se ponovo vraćala - priča prvi komšija i kaže da se par uvek svađao. - I evo šta se na kraju desilo. Nisu imali zajedničku decu, a oboje su imali psihičke probleme. Bili su na lekovima. Tereza iz prethodnih brakova ima četvoro dece - ispričao je Pjevčević, dok je njegova majka Nada dodala da je žena Srđana drogirala lekovima. - Svojevremeno sam radila sa Srđanovim ocem. Srđan je prijavljivao Tereza da ga drogira nekim lekovima - rekla je komšinica.

Kurir.rs