"OKO SOKOLOVO" UDARILO DEVOJKU: Saobraćajka na Trgu kralja Aleksandra u Nišu, očevidac: "Mnogo se uplašila..." (VIDEO)
Devojku staru 24 godine oborio je večeras vozač Komunalne milicije u automobilu "Oko sokolovo" na pešačkom prelazu na Trgu kralja Aleksandra u Nišu.
Saobraćajni udes se dogodio oko 18,30 sati kada je devojka htela da pređe Ulicu Nikole Pašića u centru grada. Hitna pomoć je brzo stigla i ukazala povređenoj Nišlijki medicinsku negu.
Stepen povrede za sada nije poznat, ali očevici pretpostavljaju da nisu teške.
Policija je Kuriru potvrdila da je večeras došlo do obaranja pešaka i ds je obavešteno nadležno tužilaštvo.
- Devojka se mnogo uplašila jer kada je vozilo "tojota" naišlo na nju, ona je pala. Srećom da vozilo nije brzo išlo - rekao je Kuriru jedan sredovečan Nišlija.
Većeg zastoja nije bilo na mestu udesa.
"Oko sokolovo" je vozilo u službi Komunalne policije. Namenjeno je kontroli parkiranja i kažnjavanju nepropisno parkiranih automobila.