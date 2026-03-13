Devojku staru 24 godine oborio je večeras vozač Komunalne milicije u automobilu "Oko sokolovo" na pešačkom prelazu na Trgu kralja Aleksandra u Nišu.

Saobraćajni udes se dogodio oko 18,30 sati kada je devojka htela da pređe Ulicu Nikole Pašića u centru grada. Hitna pomoć je brzo stigla i ukazala povređenoj Nišlijki medicinsku negu.

Stepen povrede za sada nije poznat, ali očevici pretpostavljaju da nisu teške.

Policija je Kuriru potvrdila da je večeras došlo do obaranja pešaka i ds je obavešteno nadležno tužilaštvo.

"Oko sokolovo" oborilo devojku na pešačkom prelazu

- Devojka se mnogo uplašila jer kada je vozilo "tojota" naišlo na nju, ona je pala. Srećom da vozilo nije brzo išlo - rekao je Kuriru jedan sredovečan Nišlija.

Većeg zastoja nije bilo na mestu udesa.

"Oko sokolovo" je vozilo u službi Komunalne policije. Namenjeno je kontroli parkiranja i kažnjavanju nepropisno parkiranih automobila. 

NEsreca 3.jpg
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
Picture1.jpg
hitna pomoć