U Ambasadi Narodne Republike Kine u Beogradu održana je konferencija za medije posvećena predstavljanju ključnih zaključaka i duha ovogodišnjeg političkog događaja od strateškog značaja za Kinu - Two Sessions.

Podrška dva predsednika

Skup je okupio predstavnike kineskih kompanija koje posluju u Srbiji, članove medija i stručnjake za ekonomiju, sa ciljem da se široj javnosti približe prioriteti kineskog ekonomskog i društvenog razvoja, kao i njihov direktan doprinos jačanju saradnje između Narodne Republike Kine i Srbije.

Predstavnici kompanija Serbia ZiJin Copper i Serbia ZiJin Mining istakli su dosadašnje uspehe u poslovanju, ali i konkretne rezultate koji doprinose razvoju industrije, infrastrukture i lokalnih zajednica. Njihov pozitivan ekonomski i društveni uticaj ne bi bio moguć bez dugoročne pažnje i podrške predsednika Kine, Si Djipinga i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, na čemu su kompanije izrazile duboku zahvalnost.

Li Ming: Partnerstvo jača obe ekonomije

Konferenciju je otvorio Njegova ekselencija Li Ming, ambasador Narodne Republike Kine u Srbiji, koji je istakao da rezultati ovogodišnjih „Dve sesije“ potvrđuju opredeljenost Kine ka modernizaciji ekonomije, tehnološkom napretku i zelenom razvoju, ali i kontinuiranoj međunarodnoj saradnji.

Ambasador Li Ming posebno je naglasio značaj partnerstva sa Srbijom, ističući da kineske kompanije koje posluju u Srbiji predstavljaju ključni most između dve ekonomije. Njihovo angažovanje, kako je naglašeno, donosi merljive rezultate u industriji, infrastrukturi i zajednicama, i služi kao model odgovornog i dugoročnog partnerstva.

Centralni deo konferencije bio je posvećen predstavljanju ESG (Environmental, Social, Governance) izveštaja kineskih kompanija u Srbiji.

Unapređenje životne sredine

Rezultate i inicijative kompanije Serbia ZiJin Copper predstavio je Nemanja Filiferović, ističući kontinuirana ulaganja u modernizaciju proizvodnih procesa, primenu savremenih tehnologija u unapredjenje životne sredine i primenu ESG principa u svakodnevnom poslovanju.

ESG izveštaj kompanije Serbia ZiJin Mining predstavio je Aleksandar Vesić, govoreći o ključnim inicijativama u oblasti životne sredine, bezbednosti na radu i strateških partnerstava sa lokalnim zajednicama.

Na konferenciji je predstavljen i ESG izveštaj kompanije HBIS Group, dodatno potvrđujući posvećenost kineskih kompanija održivom razvoju, unapređenju industrijskih standarda i dugoročnom doprinosu razvoju srpske ekonomije.

Partnerstvo i održivost u centru pažnje