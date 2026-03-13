Navršilo se 27 godina otkako je ubijen pukovnik policije Milorad Vlahović (44).

Vlahović je bio savetnik u UKP MUP Srbije, prethodno i načelnik gradske Uprave kriminalističke policije. Likvidiran je 11. marta 1999. godine hicima iz pištolja ispred ulaza u Sportski centar "Košutnjak" u Beogradu. Počinioci i nalogodavci nisu otkriveni, a i motiv zločina je i više od četvrt veka kasnije i dalje misterija.

Kobne večeri ništa nije nagoveštavalo tragediju. Vlahović je, kao i obično, s prijateljima išao na redovan termin za mali fudbal.

"Napadači su, prema našim pretpostavkama, duže pratili Vlahovića. Znali su svaki njegov pokret i ritam života. Sačekali su da dođe ispred sportskog centra, a potom su osuli paljbu. Pukovnik je pogođen sa šest metaka", govorio je svojevremeno izvor Kurira iz istrage.

Pogođen je u ruku, kuk, stomak, grudi i na kraju je overen sa dva hica u glavu. Vlahovićevi prijatelji koji su već bili u sali istrčali su napolje čim su začuli pucnjavu.

"Pukovnik je ležao u lokvi krvi, ali je davao znake života. Njegovi prijatelji odmah su pozvali Hitnu pomoć. Uprkos naporima lekara da ga spasu, Vlahović je podlegao povredama na putu ka Urgentnom centru", rekao je izvor.

Na lice mesta odmah su se sjatile policijske patrole. Blokirali su ceo kraj, pretresli sva vozila, ali napadačima i naručiocima zločina do danas nisu ušli u trag.

"U medijima se pominjalo da iza likvidacije Milorada Vlahovića stoji kriminalna grupa "Amerika", međutim, ti navodi nikad nisu dokazani", naveo je tada Kurirov izvor.

Voja Amerikanac Foto: Privatna Arhiva

U septembru 2001. godine navodni motiv ubistva Milorada Vlahovića izneo je svedok pod pseudonimom Srećko.

Bojan Petrović Foto: printscreen YT