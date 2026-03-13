S. Ć. (67) koju je 27. decembra prošle godine u ulazu zgrade na Novom Beogradu napao, izbo nožem i opljačkao Tihomir Krstić (44) na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako Kurir nezvanično saznaje, detaljno je opisala napad koji se dogodio naočigled njenog unuka! Kako izvro otkriva, žena koja se oporavlja, ali i dalje hoda uz pomoć štapa, rekla je da lice napada nije videla, jer se sve brzo dogodilo.

- Da je tražio da mu dam torbu, ja bih mu je dala. Sve se odigralo veoma brzo - izjavila je prema nezvaničnim informacijama S. Ć. koja se pridružila krivičnom gonjenju Krstića.

Kako saznajemo, nesrećna žena potvrdila je da napadača nije poznavala od ranije i da je toga dana sa unukom bila u parku. Prisetila je da su krenuli kući, kada je ispred zgrade videla muškarca. Otvorila je ulazna vrata zgrade i on je ušao za njom.

- Potvrdila je da nije obraćala pažnju na njega i da nisu razgovarali. Sa unukom je krenula uz stepenice, kada je on iznenada i potpuno neočekivano napao - potvrdio je naš sagovornik.

Žena koja je posle napada hitno prebačena u bolnicu, ali je posle saniranja povreda otpuštena na kućno lečenje i dalje je na terapijama. Podsetimo, nesrećnoj ženi prilikom zbrinjavanja u bolnici konstatovana su četiri uboda nožem, nekoliko preloma kao i više lakih telesnih povreda.

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Krstić se sumnjiči za pokušaj ubistva S. Ć. Posle napada u ulazu zgrade, iz njene torbe je ukrao 2000 dinara i mobilni telefon, a potom pobegao. Posle 24 sata, policija ga je locirala i uhapsila u iznajmljenom stanu u Rakovici.

Istragu protiv njega vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje ga tereti da je kobnog dana oko 13.10 sati ušao u zgradu u Bloku 37 za S. Ć. (67) koja se vraćala iz parkića sa unukom (3). Čim je ušao za njom, i propustio je da prođe, počeo je besomučno da je ubada pred detetom, a potom joj je oteo tašnu i pobegao.

- Krstić inače S. Ć. nije poznavao od ranije i toga dana je slučajno video kako ulazi u zgradu sa detetom. Očigledno je da je cilj bio da je opljačka, ali je ostala misterija zbog čega je potegao nož na nju, kada je to mogao da učini i bez toga da nesrećnu ženu pokuša da ubije. Kako je utvrđeno, u njenoj torbi koju je oteo i odneo sa sobom, pronašao je 2000 dinara i mobilni telefon - otkrio je izvor Kurira.

U tužilaštvu su podsetimo, ranije saslušani i svedoci zločina na Novom Beogradu.

- Iskaze su dala dvojica svedoka, inače stanari zgrade, koji su toga dana čuli galamu u zgradi i izašli iz svojih stanova da vide šta se dešava. Potvrdili su da su zatekli komšinicu na zemlji, kao i muškarca, kog nisu poznavali, ali su ga kasnije kada je uhapšen, prepoznali kao Tihomira Krstića. Kako su naveli, u tom trenutku nisu videli krv, niti znali da je njihova komšinica teško povređena. Krstić im se, kako su se poverili, obratio rečima "otvarajte vrata, imam pištolj, pobiću vas" - otkrio je izvor Kurira detalje sa saslušanja svedoka koji su jedini toga dana videli lice monstruma s Novog Beograda, pre nego što je pobegao iz zgrade.

Dvojica svedoka koja su ranije saslušana u tužilaštvu, jedini su koji su imali neposredan kontakt sa Krstićem, svega nekoliko sekundi pošto je počinio stravičan zločin u zgradi.

Da je komšinica teško povređena, kako su ispričali, videli su tek pošto je muškarac kog su zatekli napustio zgradu.

- Oni su sa sigurnošću potvrdili da je Tihomir Krstić čovek kog su videli toga dana i koji im je zapretio - kaže izvor Kurira.

Zločin u stambenoj zgradi, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere. Na njima se vidi Krstić kako za ženom i detetom ulazi u zgradu i propušta je da prođe ispred njega uz stepenice. Čim je zakoračila, potegao je nož i zadao joj brojne ubode.

Krstić je inače i dalje u pritvoru. On je višestruki povratnik, koji je osuđivan najmanje sedam puta i iz zatvora je sa višegodišnje robije izašao samo dva meseca pre napada i hapšenja.

- Dva meseca, koliko je bio na slobodi, živeo je u Rakovici sa ženom sa kojom je bio u emotivnoj vezi - navodi izvor