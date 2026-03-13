Beograđani koji planiraju da u narednom periodu izvade pasoš preko portala e-Uprava treba da računaju na to da je u nekim opštinama prvi slobodan termin tek u maju. Situacija se po opštinama veoma razlikuje, negde tako ima slobodnih termina i tokom ovog meseca, ali dobra vest je ta da pasoš ne morate da izvadite ili produžite u opštini na kojoj ste prijavljeni, već u bilo kojoj.

Iako se termini za zakazivanje putem portala eUprave dostupni i do šest meseci unapred, velika potražnja dovela je do toga da su u nekim opštinama gotovo svi termini za vađenje novog pasoša već popunjeni. Ipak, situacija nije svuda ista - dok se u nekim beogradskim opštinama slobodan termin može dobiti već sredinom marta, u drugima se čeka sve do maja.

Gde u Beogradu možete da izvadite pasoš

Građani koji žele da izvade ili obnove pasoš u Beogradu moraju prethodno da zakažu termin. Na teritoriji grada postoji više šaltera i policijskih stanica koje su u sistemu eUprave, njih 9 i tu zahtev za izdavanje putne isprave možete da podnesete onlajn i da sve završite u odabranom terminu, dakle bez čekanja.

U kojim policijskim stanicama u Beogradu možete da zakažete termin za vađenje pasoša:

Voždovac - PS Voždovac, lične karte i pasoši, Ulica Stefana Prvovenčanog broj 1

Vračar - Šalter Radoslava Grujića, Ulica Radoslava Grujića broj 21

Zvezdara - PS Zvezdara 1, lične karte i pasoši, Ulica Milana Rakića broj 50a

Zemun - PS Zemun, lične karte i pasoši, Veliki trg broj broj 2

Novi Beograd - PS Novi Beograd, SIV 3, šalter 1, Ulica omladinskih brigada broj 1

Obrenovac - PS Obrenovac, Ulica Karađorđeva

Rakovica - Šalter Patrijarha Joanikija, Ulica Patrijarha Joanikija broj 30

Stari grad - Šalter Obilićev venac, Obilićev venac broj 2

Čukarica - PS Čukarica, lične karte i pasoši, Ulica Lješka broj 17

Kada su prvi slobodni termini

Građani koji žele da zakažu termin za vađenje pasoša u Beogradu u pojedinim opštinama moraće da čekaju i po nekoliko nedelja.

Evo kakva je situacija po opštinama:

Voždovac: Prvi slobodan termin za vađenje pasoša je u četvrtak, 16. aprila, u ranim poslepodnevnim satima. Od tada ima termina za zakazivanje, ali su uglavnom dostupni u prepodnevnim satima, dok su oni kasniji posle podne uglavnom već zauzeti. Takva situacija traje gotovo do poslednje nedelje dostupnih termina, kada je građanima na raspolaganju veći broj slobodnih termina.

Vračar: Prvi slobodan termin je 7. aprila, a već od 15. aprila situacija je nešto bolja i ima više slobodnih termina i u poslepodnevnim satima. Ipak, od treće dekade aprila, tačnije od 20. aprila, termina ima znatno više.

Zvezdara: Prvi slobodan termin je tek 21. aprila i to uglavnom u prepodnevnim ili ranim poslepodnevnim satima. Kako se vidi u kalendaru slobodnih termina na sajtu MUP-a, broj slobodnih termina raste u svim delovima dana kako se približava kraj aprila.

Zemun: U ovoj beogradskoj opštini nema slobodnih termina sve do 5. maja, kada se pojavljuje nekoliko slobodnih termina. Kako odmiče maj, povećava se i broj slobodnih termina, ali ne značajno. Do kraja maja gotovo svi termini su zauzeti, a slična situacija je i tokom letnjih meseci. To ne bi trebalo da iznenadi jer građani putem eUprave mogu da zakažu termin za vađenje pasoša i do šest meseci unapred.

Novi Beograd: Gotovo identična situacija je i na Novom Beogradu, gde je prvi slobodan termin tek 11. maja. Termini su u velikoj meri već zakazani i tokom letnjih meseci.

Obrenovac: U ovoj beogradskoj opštini situacija je znatno bolja. Prvi slobodan termin je već 16. marta, a kako se bliži kraj meseca sve je više slobodnih termina, kako u prepodnevnim tako i u poslepodnevnim satima.

Rakovica: U ovoj opštini prvi slobodan termin je tek 16. aprila. U periodu od 16. do 20. aprila ima manji broj slobodnih termina u rasponu od 9.30 do 15.30 sati. Potom je značajno veći broj slobodnih termina, i pre i posle podne, dostupan od 21. do 24. aprila, dok je u poslednjoj nedelji aprila građanima na raspolaganju veliki broj slobodnih termina.

Stari grad: Prvi slobodan termin je 20. aprila, a kako se približava poslednja dekada aprila, građanima je na raspolaganju sve veći broj termina, kako u prepodnevnim tako i u poslepodnevnim satima.

Čukarica: Prvi slobodan termin je 20. aprila, a već od 21. aprila građanima je dostupno više termina tokom celog dana, sve do kraja meseca.

Može li do pasoša bez termina

Termini za vađenje novog pasoša mogu se zakazati elektronski preko eUprave, gde je potrebno da kreirate svoj nalog, ali ukoliko su svi već zakazani, a termin za vađenje pasoša potreban hitno, po pasoš možete i u one policijske uprave koje nisu na ovom portalu.

Napominjemo da pasoš ne morate da izvadite u opštini u kojoj živite, već u bilo kojoj na teritoriji Beograda. To znači da oni koji imaju adresu prebivališta, recimo, na Vračaru mogu da izvade ličnu kartu u policijskoj stanici u Sopotu.

Policijske stanice u 7 opština ne pružaju mogućnost elektronskog zakazivanja termina.

Reč je o opštinama:

Barajevo

Grocka

Lazarevac

Mladenovac

Obrenovac

Sopot

Surčin

Tu, dakle, možete da odete i okušate sreću, mada se ovde često stvaraju gužve baš iz ovog razloga, a nekada sve možete da uradite veoma brzo.

Koliko košta vađenje pasoša: Obično i po hitnom postupku

Ako pasoš važi svega narednih 6 meseci plaća se samo taksa od 3.600 dinara, a ako je do isteka ostalo više od 6 meseci onda je taksa za izdavanje pasoša 4.200 dinara.

Međutim, ukoliko ste pasoš izgubili morate na sve to platiti taksu od 900 dinara.

Ista situacija je i ako želite da dobijete pasoš po hitnom postupku, kada na sve prethodne takse plaćate taksu od 5.000 dinara za izdavanje po hitnom postupku (u roku od 48 sati).

Znači, koštaće vas 8.600 (ukoliko do isteka pasoša ostalo šest meseci) ili 9.200 dinara (ukoliko pasoš ističe za više od šest meseci).

Kada je reč o rokovima, policijska uprava je dužna da vaš zahtev reši u roku od 30 dana od dana podnošenja, dok je taj rok za diplomatsko-konzularna predstavništva 60 dana.

Pasoš preuzimate lično ili to može učiniti osoba koju ste ovlastili.

Pasoš za samo 48 sati

Ukoliko vam je putna isprava potrebna hitno zbog lečenja u inostranstvu, neodložnog službenog puta ili obaveštenja o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, država vam izlazi u susret.

Ako uz zahtev priložite pisani dokaz o hitnosti, nadležni organ je dužan da vam izda pasoš najkasnije u roku od 48 sati.

Takođe, možete i sami da tražite hitnu izradu, bez navođenja ikakvih razloga, ali to onda dodatno košta - plus 5.000 dinara (detaljan cenovnik smo objasnili iznad).

Pravila za izdavanje pasoša deci

Kada su u pitanju maloletna lica, pravila su stroža. Po zakonu, ne postoji mogućnost upisivanja deteta u pasoš roditelja, već svako dete mora imati svoj biometrijski dokument.

Rok važenja dečjeg pasoša zavisi od uzrasta:

Deca mlađa od 3 godine dobijaju pasoš na 3 godine

Deca od 3 do 14 godina dobijaju pasoš na 5 godina

Lica starija od 14 godina dobijaju pasoš sa rokom važenja od 10 godina

Zahtev podnosi jedan roditelj, ali je neophodna pisana i overena saglasnost drugog roditelja (ili njegovo lično prisustvo). Izuzetak se pravi samo ako jedan roditelj ima samostalno starateljstvo, ako je drugi roditelj sprečen da vrši roditeljsko pravo, ili ako nadležni organ izda potvrdu da je to u najboljem interesu deteta. Važno je znati i da se deci mlađoj od 12 godina prilikom podnošenja zahteva ne uzimaju otisci prstiju ni potpis.

Šta ako često gubite pasoš