Aleksandar S., otac sinoć nastradalog tek punoletnog Mihajla S. oko 22 sata u mestu Busije kod Ugrinovaca, smogao je snage da kaže nekoliko rečenica o tragediji koja je na licu mesta odnela dva mlada života i ugrozila još jedan, za koji se lekari bore.

Nesrećni otac tvrdi da njegov sin nije divljao za volanom i da je siguran da se u trenutku nesreće nije trkao s nekim iako jeste vozio

trkački automobil.

- Na najveću muku koja čoveka može da zadesi, a to je gubitak deteta, slušam da pišu po internetu neke netačne stvari i da je moj

sin svesno ugrozio život saputnika i sebe vozeći prebrzo. To apsolutno nije tačno. Utvrđeno je da je vozio 110 kilometara na sat,

što nije neka velika brzina za put koji je širok i dobar, a on je bio dobar vozač. Pitanje je šta se desilo da bi sleteo ka kanalu - rekao

je Aleksandar S. za Republiku.

Dok stanovnici Batajnice, u kojoj živi Mihajlova neutešna porodica, pričaju da je nesrećni momak automobile zavoleo pored oca,

vrhunskog majstora za francuska kola, i da je voleo da vozi brzo, otac sina opisuje kao veoma dobrog i pristojnog mladića.

- Moj Mihajlo je bio mnogo dobar momak, vredan i radan, a nije pio niti se drogirao. Nije izlazio po nekakvim klubovima i bančio.

Bio je omiljen drug - kaže očajni Aleksandar i dodaje da je njegov sin sleteo s puta u toku razvoza drugarica do njihovih kuća nakon

izlaska.

Delovi automobila razbacani pored betonskog mostića na kanalu u koji je pežo udario, te tragovi ulja i srča rasuti po travi, govore o

jačini udarca kola s troje mladih. Prema rečima meštana koji su se u trenutku nesreće zatekli u blizini, prizor koji ih je dočekao bio je

izuzetno potresan. Uviđaj policije i nadležnih službi trajao je satima i završen je tek duboko u noć.

- Bilo je jezivo. Policija je dugo obezbeđivala mesto nesreće, a ljudi su nemo posmatrali i nisu mogli da poveruju da su tako mladi

životi ugašeni u trenutku - rekao je jedan od stanovnika ovog naselja.

Po nalogu dežurnog tužioca, tela nastradalih tinejdžera upućena su na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije.

Istraga o okolnostima ove tragedije je u toku i trebalo bi da utvrdi kako je došlo do gubitka kontrole nad vozilom i nesreće koja je odnela dva mlada života i treći ozbiljno ugrozila.

Mihajlo S. biće sutra sahranjen na Batajničkom groblju.

U automobilu se nalazila i treća 19-godišnja devojka, koja je u nesreći zadobila teške telesne povrede, opasne po život.