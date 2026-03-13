KORISTILI TUĐE POSLOVNO IME PA ZGRNULI SKORO 9 MILIONA! Policija u Šapcu i Pančevu razbila dobro organizovanu šemu! Evo na koji način su se uhapšeni bogatili
PripadniciMinistarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijskih uprava u Pančevu i Šapcu, u saradnji sa osnovnim javnim tužilaštvima u ovim gradovima, u nastavku akcije suzbijanja sive ekonomije, podneće krivične prijave protiv A. S. (54) iz Loznice i dvojice bugarskih državljana S. M. A. (53) i C. R. S. (60).
Sumnja se da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina i neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba ili usluge.
Policijski službenici su kod A. S. pronašli i oduzeli 560 pari falsifikovane obuće zaštićenih robnih marki, a kod bugarskih državljana 8.406 naočara i 428 futrola za naočare zaštićenih robnih marki, bez dokumentacije o poreklu robe namenjene daljoj prodaji, ukupne vrednosti 8.700.000 dinara.