Kineska hipersonična raketa CM-400, koja je primećena na srpskim MiG-ovima 29, a koju još nazivaju i "ubicom nosača aviona" iznenadila je pojedine političare i vojne analitičare u svetu, ali se čini da je posebnu pometnju izazvala upravo u srpskom komšiluku. Istom onom koji je napravio vojni savez na relaciji Zagreb-Tirana-Priština, a koji su svi shvatili upravo kao pretnju Srbiji.

Premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću se očigledno toliko nije dopalo kada je saznalo da je Srbija postala prva zemlja u Evropi koja poseduje hipersonične balističke rakete CM 400, koje je zahvaljujući svojim inženjerima inkorporirala na MIG 29, da je odlučio da brže-bolje "tuži" Srbiju NATO!

Iako je nejasno o ćemu je tačno Plenković namerio da upozorava NATO jer nabavka ovih raketa nije predstavljala državnu tajnu i o njoj odševljeno izveštavaju čak i američki mediji nazivajući je "revolucijom o naoružanju", činjenica je da dok hrvatski zvaničnicu brinu zbog srpskog naoružavanju, zaboravljaju da napomenu da su sami pre skoro godinu dana i zvanično potpisali sporazuma o vojnom savezu sa Albanijom i lažnom državom Kosovo!

Foto: Beta/ Damir Senčar, AP Yoan Valat, EPA Georgi Licovski

- Hrvatska je članica NATO i pratimo procese koji se dešavaju u Srbiji. Razgovaraćemo s našim partnerima u NATO-u i upozoriti ih na takvo naoružanje koje je novost u arsenalu Vojske Srbije - rekao je Plenković i dodao da da je reč o "ozbiljnom oružju".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta je govorio kako smatra da je vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine uperen upravo portiv Srbije, ali jasno je dao do znanja da, dok je on predsednik, Hrvatska neće određiviati kakve će odnose Srbija imati za Alijansom.

- Usred ničega pojavljuje vam se vojna alijansa Prištine, Tirane i Zagreba. Ne vojnotehnička saradnja, ne vojnoekonomska saradnja. Čak ne ni vojnovojna, već vojni savez. Kada pravite vojnu alijansu i sa nekim entitetom koji nije deo NATO-a i nemate objašnjenja zašto ste to napravili, jasno mi je zašto ste napravili. Taj vojni savez uperen je direktno protiv Srbije. Ne postoji ni jedan drugi razlog zašto je taj vojni savez napravljen. A onda su se u čudu našli kada su videli da imamo rakete... A to što je Plenković rekao da će da upozori NATO na oružje koje Srbija ima...Mi sa NATO imamo dobre odnose. Imaćemo i vežbe uskoro i radićemo sve da imamo stabilne odnose sa njima, nikakva neprijateljstva ne želimo i nećemo ih imati. A da li će Zagreb da odlučuje o tome šta će Srbija da ima i kako će Srbija da štiti svoj integritet, svoju slobodu i svoju zemlju - dok sam ja predsednik, Zagreb o tome neće odlučivati - bio ja jasan Vučić.

Foto: MILAN ILIC / Sipa Press / Profimedia, Kurir

Na pitanje da li je vojska Srbije jača od saveza koji formiraju Tirana, Priština i Zagreb, Vučić je rekao da se "Srbija sprema za njihov napad".

- Ja ne bih da govorim o tome. Mi se pripremamo za njihov napad. Pa ne misle oni da se brane od nas. Oni misle da napadnu. Oni formiraju vojni savez da bi napali u nekom trenutku. Otvoreno i iskreno mislim da su im to jedine namere. Samo što čekaju trenutak. Čekaju povoljan trenutak, kada će biti opšti haos u svetu i kada misle da će im se ukazati prilika. Ljudi ne moraju da brinu. Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage. Građani Srbije mogu mirno da spavaju. Srbija je dovoljno snažna da sačuva svoj teritorijalni integritet, suverenitet, slobodu i bezbednost svojih građana. I neće nas napasti ne zato što ne žele, ne zato što ne bi voleli, već zato što znaju kakav bi odgovor bio.

Radulović: Srbija ništa ne krije

Vojni analitičar Vlade Radulović govori za Kurir da nije prvi put da ovakve i slične opaske dolaze iz Zagreba, ali da je licemerno da Hrvatska ili bilo ko u regionu kritukuju Srbiju na račun bilo kakve nabavke naoružanja dok istovremeno rade na stvaranju svojih vojnih saveza.

Vlade Radulović Foto: Privatna Arhiva

- Zagreb, Tirana i Priština ne samo da su potpisali sporazum o vojnom savezu, već planiraju zajedničke vežbe, obuke ali i proizvodnju oružja i municije. Priština ne sme ni da ima oružane snage, a kamoli i da sklapa nekakve vojne saveze i to je svima poznato! Ovakvu reakcije hrvatskih zvaničnika treba posmatrati i u domenu jedne poruke i domaćoj, ali i stranoj javnosti. Kada nemate ništa drugo onda najbolje da plašite sve Srbijom i da pokušate Srbe da predstavite da sprovode nekakvu agresorsku politiku. Na taj način šaljete poruku stranim partnerima da je potrebno da vam pomognu, da vas dodatno naoružaju ili da imaju razumevanja za sve što eventualno nameravate da uradite u budćnosti... Takođe, na taj način se i pred domaćom javnosti opravdavaju neki budući postupci - ocenjuje Radulović i dodaje:

- Srbija sprovodi politiku vojne neutralnosti i sarađuje sa NATO, a planirana je i zajednička vojna vežba. Razmenjuju se informacije i relativno su česti sastanci visokih zvaničnika Alijanske i predstavnika Ministarstva odbrane. Tako da, nema potrebe za mistifikacijom, Srbije ništa nije krila. Međutim, dosta toga smo mi nabavili od opreme što će tek biti prikazano i veruje da će se ovakve opaske iz Zagreba nastaviti. Mi ne traba da obraćamo pažnju šta se priča u Zagrebu, Sarajevu ili Prištini već treba da nastavimo u ovom pravcu u kom smo krenuli da se bavimo sobom..

Vučić: Imamo još mnogo toga što niste videli

Predsednik Vučić je ćestitao i srpskim inženjerima na onome što su postigli.

- Čestitam našim inženjerima i našim ljudima koji su to uspeli da urade. Mi smo uspešno izvršili integraciju kineske rakete na ruskog lovca četvrte generacije MiG-29 i ovo su danas najbolje opremljeni MiG-ovi u celoj Evropi, pretpostavljamo i u celom svetu. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više. Srbija poseduje i druge vojne kapacitete koji još nisu predstavljeni javnosti. Mi imamo još mnogo toga što vi niste videli i mnogo toga još nabavljamo i nastavićemo da nabavljamo.- rekao je predsedenik.