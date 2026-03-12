Slušaj vest

Vojska Srbije postala je prva oružana sila u Evropi koja je nabavila kineske hipersonične balističke rakete koje je integrisala na svoje lovce "mig 29", čime je, kako pišu američki mediji, napravila revoluciju u povećanju vatrene moći! Analiza Kurira pokazuje da ovo ima snažan efekat odvraćanja na svakog ko bi razmatrao da napadne Srbiju, ali i još jedan dokaz vizionarstva predsednika Aleksandra Vučića, koji je upravo održavanje mira i stabilnosti stavio kao prvu tačku nacionalne strategije "Srbija 2030".

Revolucija

- U toku je revolucija u povećanju vatrene moći. Fotografija na kojoj se vidi lovački avion "mig 29" Ratnog vazduhoplovstva Srbije sa dve balističke rakete kineske proizvodnje ukazuje na to da je Srbija postala drugi strani korisnik tog tipa raketa - piše američki specijalizovani magazin "Military Watch", u tekstu pod naslova "Prve hipersonične balističke rakete u Evropi: Srpski lovci MiG-29 integrisali kinesko naoružanje za revolucionarno povećanje vatrene moći".

Kako se ističe u tekstu, to značajno menja ranije veoma ograničene udarne mogućnosti tih aviona. Brzina rakete, koja može da pređe šest maha, čini srpske "migove 29" prvim lovcima u Evropi sa hipersoničnim udarnim sposobnostima, potvrđuje je američki portal.

- Zanimljivo je da nijedan drugi lovački avion u Evropi nije integrisao rakete vazduh-zemlja sposobne za hipersonične brzine, uključujući i avione američkog ratnog vazduhoplovstva raspoređene u bazama širom kontinenta - navodi "Military Watch".

Nova snaga i dimenzija

Pukovnik u penziji Aleksandar Mihailović objašnjava za Kurir da nabavka ovih raketa ima ogroman značaj za Srbiju jer nam daju novu snagu i dimenziju, posebno u globalnoj geopolitičkom trenutku u svetu, ali i u situaciji u regionu.

- Ta raketa CM 400 je hipsersonična, što znači da putuje brzinom od 5 do 6 maha, a kreće se do 240 do 400 km što uopšte nije malo samo po sebi. Plus, ako uzemo u obzir da je naša vojska pokazala vizinionarstvo i modifikovala migove tako da mogu da nose te rakete, znači da avion može još dodatno da je odnese 200 km napred, sa sigurne udaljenosti je ispali i udalji se. Ovu raketu još zovu "ubica nosača aviona", a sam termin vam govori da je ovo daleko od naivnog naoružanja. Ima još jedna važna stvar, zovu je kvazi-balističkom raketom, jer nije klasična balistička koju možete da presretnete, procenite putanju u mesto sudara. Ova ima početnu putanju kao balističke, ali kad oseti radare ima mogućnost da napravi manevar i izbegne presretanje! Ovo ima ogroman značaj za Srbiju, a kada na to dodamo ogromna ulaganja i modernizaciju vojske koju državni vrh na čelu sa Aleksandrom Vučićem sprovode već godinama, shvatamo da došlo do velike promene i aduta u našim rukama ako sutra dođe do situacije da eventualno neko zapreti Srbiji - kaže Mihailović i dodaje:

Aleksandar Mihailović Foto: Kurir Televizija

- U trenutim globalnim geopolitičkim okolnostima, ali i regionalnim, ovo nam daje novu snagu i energiju i šalje poruku drugima da ne treba da napadaju Srbiju. To je možda došlo kao veliko iznanđene za mnoge, a posebno za neke zemlje u regionu koje imaju putera na glavi, ali predsednik Vučić je govorio stalno o ulaganju u naše odbrambene sisteme i da sve ovo služi upravo za odvraćanje eventualnog neprijatelja. Međutim, niko ne treba da se plaši jer Srbija nikad nije napadala nikog, niti pokazivala agresiju. Ne treba zemlje u okruženju ni da kreću sad u neku suludu trku naoružanja, već da porazmisle: da li nam se više ispalti na napadnemo Srbiju ili da im pružimo ruku i podižemo mostove saradnje, nego da ih rušimo? Snažna odbrmbena i vojna insustrija u današnjem svetu ima i politički značaj i garantuje mir i stabilnost, a samim tim i napredak u države.

Smanjenje bezbednosne dileme

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu objašnjava za Kurir da je činjenica da jedna suverena država kao Srbija - treba da ima opremljenu vojsku, kao i da ne treba nikog da čudi unapređenje vojnih sposobosti.

Foto: Kurir Televizija

- Srbija svake godine ulaže u podizanje svojih kapaciteta odvraćanja. Ovde je reč o kineskim raketama koje su integrisane u postojeće borbene platforme srpskog vazduhoplovstva. Sam domet tih raketa i njihove tehničko-taktičke karakteristike povećavaju strateski trošak potencijalnog napada na Srbiju. Istovremeno, Srbija koja ima najugledniju vojnu industriju u ovom delu sveta, mogla bi da započne proces redefinisanja bezbednosne i spoljne politike kako bi se, sa jedne strane izbegao strateški trošak balansiranja sa različitim partnerima, a da istovremeno ojača stratešku saradnju sa vodećim svetskim drzavama u cilju smanjenja bezbednosne dileme koja postoji u našem širem i regionalnom strateškom okruženju - kazao je Obradović.

Hrvati se unervozili zbog srpskih raketa

Nedavno je napredak u srpskom naoružanju komentarisao i hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić, koji je kazao da srpska vojska već godinama ulaže u modernizaciju svojih snaga.

Vojna parada Snaga jedinstva 2025-Borbeni avioni Izvor: Petar Aleksić

- Prema informacijama koje mi imamo, u ovom trenutku Srbija raspolaže ozbiljnim ofanzivnim sistemima koji su izuzetno kompleksni, skupi i koje nabavljaju već punih četiri, pet ili šest godina. Službeni Beograd i dalje namerava da nastavi sa kupovinom naoružanja, koje može biti izuzetno opasno kada bi se upotrebilo - rekao je Anušić na konferenciji o evropskoj odbrambenoj industriji i dodao:

- Čini mi se da imaju hipersonične rakete dometa 300 kilometara koje lete brzinom od šest maha, što je ozbiljno naoružanje i to je sve što mogu reći. Nadam se da će te hipersonične rakete ostati kod njih u skladištu, gde im je i mesto.

Predsednik Srbije Aleksandar vučić nedavno je komentarisao slične izjave Anušića, i rekao da se Hrvati ne plaše, već je u pitanju to što Hrvatska ne želi da vidi snažnu Srbiju.