Njega posebno hvale ljudi iz regiona, a među onima koji mu se dive na svemu što radi za svoj narod su i Draško Aćimović, diplomata i ekonomista, kao i novinar i voditelj Marko Jeremić.

Oni su u emisiji "Globalno" na BN televiziji komentarisali poteze predsednika Srbije.

- Da li ste videli vest da je Vučić ponudio i Bosni i Hercegovini da preveze građane BiH iz kritičnog područja jer nema svoju flotu? - upitao je Jeremić.

Aćimović je potom pohvalio Vučića i tom prilikom kritikovao BiH.

- Hajde da budemo otvoreni i neutralni: Vučić je pre bilo koga, čak i pre Amerikanaca, ako sam u pravu, rekao da se povuku državljani Republike Srbije iz Irana. Pripremala se i ambasada, urađeno sve što je potrebno. Posle toga su tek Amerikanci rekli, Rusi su to znali pre mesec i više dana, kad su povlačili ljude iz Izraela. Sve se znalo. Juče smo čuli u BiH da kažu 'ne možemo da evakuišemo, sad je problematično'. Nikad ne razmišljate na vreme - poručio je Aćimović.

Novinar iz BiH Senad Hadžifejzović takođe je pohvalio Vučića, rekavši da je opozicija mislila da predsednik dramatizuje kada je upozoravao narod na napad na Iran.

- 'Evo ga, opet dramatizuje' - ovako misle već mesec dana opozicija i njeni mediji i tumače Vučićeva upozorenja u vezi sa početkom napada na Iran. On kaže da je imao informacije odavno. Sad treba obratiti pažnju da drugi deo njegovih saznanja, a to su posledice ovog rata po sve nas. Region, Evropu i svet. Najteže je biti prorok u svom selu - rekao je Hadžifejzović na FACE televiziji, a potom pustio izjave Aleksandra Vučića koje govore u prilog tome da je upozoravao na vreme.

Prikazana je izjava predsednika Vučića od 3. oktobra 2025. godine, kada je rekao da niko više nikoga ne ubeđuje, da svi imaju svoje strane i da se svi samo pripremaju.

Vučić je i 13. januara ove godine govorio o Iranu i operaciji Ajaks, kada je govorio o pokušajima smene vlasti u Iranu.

Predsednik Vučić je upozoravao i juče, kada je podvukao da će najveća šteta ovog rata biti - u Evropi.

Vučić: Ovo je tek početak sukoba

Predsednik Srbije Aleksandar vučić je na predstavljanju nacionalne strategije "Srbija 2030" naglasio da živimo u vremenu velikih sukoba, i da nije verovao svojim instinktima, već činjenicama.

- Zato sam sa lakoćom predvideo šta će se dogoditi na istoku Evrope, u Iranu. Najavljivao sam to mesec dana, a mnogi su se podsmevali tome. Ja vam danas saopštavam, poštovani građani koje najviše volim i poštujem u svetu. Ovo je tek početak sukoba. Uništiće Amerikanci svu vojnu strukturu infrastrukturu, Iranci su hrabri ljudi, boriće se. Ali u jednom trenutku je jasno čija sila je dominantna, i moraće da dođe do primirja, i to je tek početak sukoba širom sveta - kazao je predsednik u Palati Srbija.

Predviđa i da će sukobi biti završeni sa najtežim žrtvama u istoriji čovečanstva, i da će biti upotrebljeno oružje koje je korišćeno samo jednom u istoriji.

- Nadam se da grešim, ali plašim se da će na kraju ređanje činjenica opet biti tačno. Kada o tome govorimo, dolazimo do prvog cilja u narednih devet ili 10 godina. To je da sačuvamo mir i stabilnost u zemlji. Mi smo uvek bili hrabar i ponosit narod, narod koji je ljubio, štitio i čuvao slobodu. To smo plaćali ogromnu cenu u Prvom svetskom ratu, a u Drugom svetskom ratu smo izgubili najveći deo nacionalnog korpusa sa druge strane Drine - rekao je Vučić.

Naša zemlja je nakon što je izbio rat Izraela i SAD protiv Irana hitno reagovala i započela evakuaciju Srba iz Šarm El Šeika i Dubaija.

U jednom od tih letova su bili i strani državljani, zbog čega je predsedniku Vučiću priznanje odao i sarajevski medij Slobodna Bosna. Narednih dana biće još letova.