Slušaj vest

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, predstavio je u Palati Srbija nacionalnu strategiju "Srbija 2030". Plan je predstavljen u 10 tačaka i predstavlja najambiciozniji i najobimniji program do sada, usmeren na ubrzanje rasta srpske privrede.

Gosti emisije kod Krune Une Mitrović "Puls Srbije vikend", govorili su o ovoj temi: Ljubomir Đurić, iz Centra za nacionalnu politiku, Đorđe Dabić, državni sekretar ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Nina Kuburović, analitičar.

U svetu koji se menja iz sata u sat, Srbija je danas izabrala put predvidivosti. U Palati Srbija predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je nacrt strategije za 2030. godinu. Da li je ovo trenutak kada Srbija definitivno preuzima sudbinu u svoje ruke, bez obzira na oluje koje dolaze i sa istoka i sa zapada?

1/92 Vidi galeriju Predsednik Aleksandar Vučić predstavio plan Srbija 2030 Foto: Petar Aleksić

Predstavljena je Nacionalna strategija 2030, koja nije samo spisak ciljeva, već sveobuhvatan odgovor na izazove koje donosi nova era.

Predsednik Srbije najavio je i da se u narednih sedam dana priprema novi pravni okvir koji će, između ostalog, omogućiti bržu intervenciju države u slučaju ekstremnih skokova cena na berzama, koji se već uveliko najavljuju.

Nina Kuburović govorila je o tome zašto se energetska nezavisnost danas ne meri samo količinom nafte, već i brzinom kojom je država spremna da donosi zakone, čak i u hodu, kako bi adekvatno odgovorila na globalne potrese:

- Jako je bitno da logistički pratimo geopolitička dešavanja. Možemo da vidimo kako smo prošli kroz prethodnu krizu, koja još uvek nije završena, vezano za sankcije koje su uvedene NIS-u. Dakle, mi ne smemo da se logistički izolujemo, ali moramo da se oslonimo na sopstvene kapacitete i na naše bratske, patriotske zemlje, sa kojima smo do sada videli da možemo da imamo dobru saradnju i koje nam izlaze u susret kada god se nađemo u krizi.

Nina Kuburović Foto: Kurir Televizija

Vučić je govorio i o maksimalnom smanjenju akciza, naloživši aktivaciju jednog od najvažnijih fiskalnih instrumenata koje država ima, smanjenje akciza za gotovo 20 odsto. U praksi to znači da se država svesno odriče dela sopstvenih prihoda kako bi direktno uticala na pojeftinjenje, između ostalog, i goriva na pumpama.

Đurić se osvrnuo na pitanje da li su najavljene mere države u oblasti energetike pre svega preventivne i usmerene na ublažavanje mogućih posledica globalnih poremećaja na tržištu energenata:

- Svakako su preventivne. Ono što možemo da vidimo jeste da je sukob na Bliskom istoku doneo i energetsku nestabilnost. To nije samo pitanje cene nafte, već i cene osiguranja tankera, kao i potražnje. Kina je najviše ugrožena, jer 50 odsto nafte koju uvozi prolazi kroz Ormuski moreuz. Kinezi će sada kupovati na svakom drugom tržištu i moći će da ponude mnogo veću cenu nego bilo ko drugi, tako da će uzimati i zalihe sa tržišta sa kojih ranije nisu kupovali. Sada svaka država pokušava da amortizuje taj udarac. Što duže bude trajala kriza na Bliskom istoku, biće teže amortizovati takve posledice.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Cilj je osigurati energetsku nezavisnost kroz strateško upravljanje rezervama, ali i zakonski definisati marže, kako niko ne bi mogao da zarađuje na muci građana tokom krize. Predsednik Vučić govorio je i o fiskalnoj žrtvi. Da li je odricanje od oko 20 odsto prihoda od akciza najpametniji ekonomski potez u ovom trenutku, komentariše Dabić:

- Predsednik je rekao da, ukoliko se u narednih 48 sati nešto drastično ne promeni, možemo da očekujemo cenu barela preko 100 dolara. To će svakako promeniti situaciju kada je reč o nafti u čitavom svetu, a naravno da će se odraziti i na nas. Dakle, država se odriče svojih prihoda da ne bi građani trpeli, to je odnos države prema građanima koji nikad ranije nije viđen.

Đorđe Dabić Foto: Kurir Televizija

Strategija 2030 i hitne mere kao odgovor na globalnu krizu

Strategija „Srbija 2030“ i paket hitnih mera predviđaju tri nivoa odbrane. Sa jedne strane, tu je smanjenje akciza do 20 odsto, ograničenje marži, kao i uredba kojom se naftnim kompanijama zabranjuje da tokom krize podižu svoje cene. U tom paketu je i operacija „Tri dinara“.

- Ovaj ambiciozni program koji smo danas čuli je, siguran sam, najambiciozniji plan koji je predsednik izneo u javnost. Dakle, po ovom programu mi planiramo da do 2030. godine samo u infrastrukturu uložimo 48 milijardi. To je jedna promena slike Srbije koja će uslediti. I tu ne računamo vojsku i policiju, gde će biti minimum 15–20 milijardi evra ulaganja. To vam govori o tome da će Srbija, ako nastavi da raste i jača, potpuno moći da promeni lice zemlje - smatra Dabić i dodaje:

- Mi kada govorimo o poskupljenju nafte i goriva, to vam automatski povlači poskupljenje trgovine i poskupljenje generalnog života. U toj situaciji, ukoliko bi gorivo poskupelo, ukoliko se ne bi ograničila ta akciza, vama više „Sava“ hleb ne bi bio socijalna kategorija. Dakle, upravo se radi na tim krajnjim merama da se zaštite prava i socijalne kategorije svih građana i sam život, koliko je to moguće u ovim geopolitičkim okolnostima trenutno.

"KREĆE DOMINO EFEKAT ZBOG SUKOBA NA BLISKOM ISTOKU"! Đurić: Sada je bitno da imamo različite izvore energenata! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs