- Veoma ste naivni ako mislite da je Hrvatska u strahu. Nije, ima snažnu moćnu vojsku, samo su oni za razliku od našeg pristupa uvek bili pametniji. Prvi put nisu, oni nisu gluplji ali nisu ni pametniji. Naši ljudi vole da potcenjuju... Hrvati imaju izuzetno snažnu armiju, oni su deo NATO, nemaju strah... Ne vole da vide snažniju Srbiju jer znaju da to postaje. Ona je odavno njihova meta, ali postaje neosvojiva tvrđava, i to je problem, a ne da su u strahu, jer znaju da ih nećemo napadati. Ja ih ne bih potcenjivao, kao što ne potcenjujem Albance na KiM, kao što ne potcnejujem Albance u Albaniji i način na koji se naoražuvaju, ljudski faktor i sve drugo. Moja ozbiljnost, odgovornost i posvećenost tome uvek će doprinositi očuvanju mira i odbrambenih sposobnosti naše zemlje - rekao je Vučić.