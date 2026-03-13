Dva muškarca uhapšena su u Obrenovcu nakon što su u ponedeljak oteli i zlostavljali petnaestogodišnjeg dečaka. Odvezli su ga nekoliko kilometara dalje, gde je nastavljeno zlostavljanje. Jedan od osumnjičenih bio je na izdržavanju kazne u kućnom pritvoru.

Za „Crnu hroniku“ Kurir televizije, Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika Uprave kriminalističke policije, dao je svoje mišljenje o tome šta se krije iza ovakvih napada:

- Nažalost, ovo nije prvi slučaj kada ljudi koji se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne, dok su u kućnom pritvoru, počine neko krivično delo. Ovo je nešto što zaista treba da naiđe na osudu. Nakon ovakvog akta, koji su izvršila njih dvojica nad maloletnim licem, čitav postupak mora da se brzo sprovede, da se donese osuđujuća presuda i da se počinioci vrate u zatvorsku ustanovu, gde bi nastavili izdržavanje kazne za prethodno krivično delo krađe. Takođe, u tom periodu postupak koji je pokrenut zbog ovog dela mora biti završen i počinioci moraju dobiti zasluženu kaznu - izjavio je Radenković.

Foto: Kurir Televizija

Nasilje nad detetom prekinuto brzom reakcijom policije

Podsetimo, drama je počela u ponedeljak oko 22 sata, kada su osumnjičeni presreli dete. Prema navodima iz istrage, Dragan P. je izašao iz vozila, uhvatio dečaka za vrat i, nakon udarca u lice, primorao ga da uđe u automobil.

Sumnja se da je tokom vožnje nastavio sa zlostavljanjem, udarajući dete laktom i pesnicama u predelu oka i lica, uz ozbiljne pretnje zbog navodnog novčanog duga. Dečaka su potom odvezli nekoliko kilometara od njegove kuće, gde je maltretiranje, prema dostupnim informacijama, nastavljeno.

Sve je, međutim, prekinuto zahvaljujući prisebnosti jednog svedoka koji je pozvao policiju na broj 192. Patrola Policijske stanice Obrenovac brzo je reagovala, locirala vozilo i u kratkom roku uhapsila osumnjičene.

OTMICA I ZLOSTAVLJANJE U OBRENOVCU! Dečaka (15) odveli kilometrima od kuće, jedan napadač bio u kućnom pritvoru: "Takvi moraju nazad u zatvor!" Izvor: Kurir televizija

