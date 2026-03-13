Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na Kragujevačkom putu kada je automobil sleteo sa puta.

Prema prvim informacijama, u vozilu su se nalazili šezdesetpetogodišnji muškarac i žena koji su zadobili teške telesne povrede.

Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na lice mesta, a povređeni su prebačeni u Urgentni centar, lekari su im konstatovali teške teesne povrede u vidu povreda glave i grudnog koša i trenutno im se bore zaživot.

Uviđaj je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde uzrok sletanja vozila sa kolovoza, uključujući mogućnost neprilagođene brzine ili tehničkog kvara na automobilu.

Policija apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni na ovom delu puta, posebno zbog oštećenja kolovoza i učestalih saobraćajnih nezgoda.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove nezgode, je u toku.