NAJVEĆA MISTERIJA TRAGEDIJE PERIŠA! Posle incidenta u klubu pale TEŠKE REČI, a onda je Matej napustio klub i OTIŠAO U SMRT! FOTO

Telo mlađeg muškarca nađeno je jutros kod Ade Huje, a vizuelnim pregledom utvrđena je velika podudarnost sa nestalim Matejom Perišem. Naime, na telu su iste patike, majica, farmerke teget boje, srebrni sat na ruci i telefon u džepu, što odgovara opisu garderobe koju je imao nestali Periš na sebi.

Podsetimo, Periš je nestao u noći između 30. i 31. decembra kada je iz kluba otrčao do Sava promenade i krenuo ka reci. Privatni detektiv Braca Zdravković je tada u svojoj emisiji "Čudne priče" izneo je detalje o dešavanjima u klubu "Gotik" neposredno pre nestanka Mateja Periša i naveo da se Splićanin pre izlaska iz lokala sukobio sa prijateljem oko flaše viskija.

Detektiv Braca Zdravković koji je pratio ovaj slučaj, ispričao je tada u svojoj emisiji da su Matej i prijatelji u "Gotik" otišli posle večere u jednom restoranu, potpuno neplanirano.

- Oni nisu imali rezervaciju, ali kada su pitali obezbeđenje da li ima mesta, pustili su ih da uđu, pošto su im rekli da je jedan sto slobodan jer je rezervacija otkazana. Obavezno je bilo da poruče flašu skupljeg pića ili da potroše malo više, što je normalno i što je inače menadžerska politika kluba - rekao je Zdravković:

- Pristali su i ušli, Matej je bio raspoložen i naručio je flašu viskija koju je platio 150 evra. Zapazili su ekipu Zadrana za drugim stolom, pa je počela komunikacija, što je i normalno kada se prepoznaju ljudi iz istog kraja.

Kako je Zdravković naveo, Matej je tada krenuo u prvu šetnju po klubu, ali je nepoznato da li je tada upoznao neke devojke ili društvo.

- Kada se vratio za sto video je da nema jednog prijatelja koji je bio u toaletu. Neko od Zadrana mu je tada nazdravio, pa je on odlučio da časti celo društvo pićem, uzeo flašu viskija iz koje je falila trećina i poklonio im.

Kada se drug vratio i video da su ostali bez pića, nije mu bilo pravo, ali je Matej rekao da će poručiti novu bocu - objasnio je detektiv. Drug je, kako je Zdravković rekao, prihvatio to, otišao do šanka i konobarici pokazao na Mateja, poručio flašu viskija i rekao da će on platiti.

- Ne znajući za to, Matej je zaustavio drugog konobara i poručio piće, a taj konobar je bio brži. Doneo je flašu koju je Matej platio, a nešto kasnije se pojavila i konobarica. Tu je i nastao problem. Matej je probao da reši nesporazum, da objasni da je on već platio piće, da im ta flaša ne treba i da je vrati. Konobarica je počela da se buni i pozvala obezbeđenje - ispričao je Zdravković:

- Rekla je da su momci poručili piće, ali da neće da plate. Došlo je do natezanja, obezbeđenje im je reklo da moraju da plate ili da izađu iz lokala. Sve to je video drug koji je bio kod šanka i prišao da vidi šta se desilo. Kako je Matej imao oko 50 evra, drug je platio piće. U isto vreme su počeli da se raspravljaju, pa je Matej pitao Zadrane što oni ne plate. Naljutili su se i pale su oštre reči.

Zdravković je rekao da je Matej tad odlučio da ode u drugu šetnju.

- Hteo je da se distancira od društva. Da razjasnimo, niko njega nije napao u Gotiku, jer da jeste, on bi se vratio društvu, oni su mu bili jedina zaštita koliko god da je bio ljut. Možda je krenuo na neko mesto gde mu je neko drugo društvo predložilo.

