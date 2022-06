NASMEJANI KOLJAČ HTEO DA ZABIJE NOŽ U LEĐA BELIVUKU: Sve uradio da bi postao svedok-saradnik, sud ga ODBIO!

U Specijalnom sudu u Beogradu iz četvrtog pokušaja počelo je pripremno ročište u procesu protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, čiji se pripadnici terete za pet ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje, a nedavno je Tužilaštvo za organizovani kriminal potvrdilo drugu optužnicu po kojoj se terete za ubistvo Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića.

Do sada su svedoci saradnici u ovom postupku Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević koji su članovi Belivukove krimi-grpe, a kako se saznaje, Srđan Lalić se ponudio da bude treći svedok saradnik, ali ga je sud definitivno odbio.

- Srđan Lalić se ponudio Specijalnom sudu da bude treći svedok saradnik, ali ga je sud dobio. Rekao je da želi status kao Hrvatin... - otkrio je sagovornik iz istrage ovog slučaja i dodao:

- Uradio je sve što je mislio da treba da bi se dodvorio nadležnima. Sve je pričao, ko je šta radio u klanu, kako su mu Belivuk i Miljković naređivali, kao i to da su mu uterali strah u kosti, ali to mu nije pomoglo da dobije status kao Hrvatin. On je tako nešto pokušavao i ranije, ali nije uspeo.

Inače, Lalić se tereti da je počinio pet teških ubistava, za otmicu i nelegalno držanje oružja.

Podsetimo i na fotografiju koja je sa aplikacije "Skaj", a na kojoj su se on i Belivuk fotografisali sa jednom od žrtava, muškarcem koji je na toj slici i dalje bio živ, a spremali su se da ga "dokrajče". Ono što je ostalo urezano u pamćenje svima koji su videli ovu sliku je upravo Lalićev osmeh dok se sprema završi zločin.

Aleksandar Vulin je tada prokomentarisao:

"Ovo su Belivuk i Lalić, ovaj čovek je još živ, ali zaklaće ga, neće ostati živ", rekao je Vulin dok je opisivao gore priloženu fotografiju.

Inače, Bojan Hrvatin je sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu sklopio sporazum o statusu okrivljenog svedoka, za koji bi u zamenu trebalo da dobije 15 godina zatvora. Isti sporazum sklopio je Nikola Spasojević, inače kum Marka Miljkovića, koji bi trebalo da bude osuđen na 14 godina u zamenu za informacije.

Hrvatin opisao kako su uklanjali telo

Bojan Hrvatin je u jednom od svojih iskaza opisao kako su u bunkeru u Ritopeku sekli žrtve na komade:

"Prvo se zaseče meso do kostiju, a onda se lupi sekirom... Tako su se sekle ruke i noge na više delova. Glava se odvajala sekirom, skidala se kosa zajedno sa kožom, jer su dlake zaglavljivale mašinu za mlevenje... Najveći problem bili creva i utroba... Za to smo posle smislili sistem kako da se sve povadi, a da se ne prospe i da ne smrdi... Kad se odseku ruke i noge, probuše se rupe gore iznad stomaka i polako se izvlači sve zajedno, da se ne bi prosulo, jer ako se to sve prospe, ta mokraća i izmet, to onda bude strašno".

Nikola Spasojević rasvetlio ubistvo Gorana Mihajlovića

Optužnica protiv Veljka Belivuka i njegove grupe za ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića potvrđena je početkom ovog meseca, odnosno, sud je potvrdio optužnicu podignutu sredinom aprila, tako da se sada Belivuk i njegovi saradnici terete za ukupno sedam ubistava. Jedno od pomenuta dva ubistva rešeno je upravo na osnovu svedočenja Nikole Spasojevića zvanog Spale. On je rekao da su članovi Belivukovog klana Mihajlovića namamili da se sastane sa njima, a zatim ga odveli u kuću u Ritopeku gde su ga mučili i otrovali. Njegovo telo prevezli su u Staru Pazovu, tamo ga zapalili i ostatke bacili u Dunav sa Pupinovog mosta.

Inače, Spasojević se tereti za saučesnistvo u ubistvu Aleksandra Gligorijevića, a razlog je navodno bila osveta, potom za ubistvo Gorana Veličkovića Goksija, potom učestvovao i u ubistvu Gorana Mihajlovića.

