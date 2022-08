JEDNA JEZIVA STVAR POVEZUJE UBISTVO JELENE MARJANOVIĆ I SELO JABUKOVAC Nikome nije jasno kako se OVO desilo DVAPUT

Mesto na istoku Srbije obeležile su dve velike tragedije - prva 27. jula 2007. godine, kada je Nikola Radosavljević pobio komšije, a druga 7. avgusta 2019, kada je Davor Pernić likvidirao porodicu Kazimirović. Pored ova dva masovna ubistva javnost je potreslo i ubistvo pevačice Jelene Marjanović.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu doneo je 22. jula presudu kojom je Zoran Marjanović proglašen krivim za ubistvo supruge i pevačice Jelene Marjanović.

foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva, Youtube Printscreen, Nenad Kostić

Tada nikome nije bilo jasno kako je Zoran Marjanović, koji je optužen na 40 godina zatvora za ubistvo supruge, posle čitanja presude izašao iz sudnice, otišao u kafić u kom se sa ostatkom porodice kratko zadržao, te su ga odvezli kući, apotom je ponovo uhapšen.

Ista stvar desila se i sa Majom Bađukić, koja je, takođe, optužena, prvostepenom presudom na 40 godina zatvora zbog četvorostrukog ubistva porodice Kazimirović ostala na slobodi.

1 / 19 Foto: Kurir televizija

Iz Jabukovca se sa lica mesta danas javila novinarka Kurir televizije Nevena Topličić, koja je razgovarala sa braniocem Maje Bađikić, advokatom Miroslavom Lazićem.

02:27 Miroslav Lazić: Sudija nije izdao naredbu da se zatvori Maja Bađikić , javni tužilac pretio ljudima?

- Naime, prvostepena presuda doneta je 17. aprila, a 20. aprila je objavljena. Tada smo saznali za pritvor, što je i normalno za kaznu od 40 godina zatvora. Zabuna je bila zato što on nije izdao naredbu da se Maja privede. To morate njega da pitate, meni mnoge stvari nisu jasne. Javni tužilac je intervenisao i čak pretio nekim ljudima, nekim policajcima i tako dalje. Tada je ona sama otišla u zatvor, pa je sud naknadno pisao da je prime. Nisam zadovoljan ni sa čim. To je suđenje sa mnogo propusta. U ovom slučaju je angažovan i kolega Dragan Rajković, moj kolega iz Niša. Onda smo mi, praktično zajedno, načinili žalbu. Malo ko zna da je Maja oslobođena da je izvršila krivično delo lake telesne povrede i podstrekavanje. Ona je oslobođena te optužbe - rekao je advokat Maje Bađikić Miroslav Lazić.

10:37 MARJANOVIĆ BI MOGAO DA SE NAĐE NA SLOBODI ZBOG NOVOG SVEDOKA?! Stručnjaci otkrivaju šta advokati odbrane TREBA DA DOKAŽU