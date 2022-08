KURIR TV UŽIVO U JABUKOVCU na godišnjicu masovnog ubistva: JEZIVO! Da li je ubica iz Jabukovca bio pod UTICAJEM VLAŠKE MAGIJE?!

Pratite specijal na Kurir televiziji sa voditeljima Anastaijom Čanović i Milošem Anđelkovićem.

Šta se dešava s ljudskom psihom koja poklekne usled verovanja u natprirodne sile, koji je profil serijskog ubice koji navodno iz čista mira krene u krvavi pohod, pokušala je da razjasni novinarka Kurir televizije Kristina Džoković je sa Anom Vlajković psihologom i psihoterapeutom.

- Ono je što je utvrđeno istraživanjem jeste da postoje 4 glavne karakteristike masovnih ubica i to ne zavisi od pola. To su da postoji trauma u ranom detinjstvu, naravno koja nije tretirana i zalečena, da postoji okidač, odnosno krizna situacija, ili neko tugovanje koje je kompromitovano, treće je da postoje neke situacije koje potvrđuju uverenje ubice da su njegove misli ispravne, da treba nekoga da kazni ili da se osveti. Četvrta stvar je, što je ovde i najvažnije, pristup uružju - rekla je Psiholog i psihoterapeut Ana Vlajković.

Zločin, malo mesto, masakr. Da li je u ovoj krvavoj priči bilo verovanja u natprirodne sile, ko je pokrenuo ovaj krvavi pir, ljudska psiha ili nešto neopipljivo, voditelji Kurir televizije pitali su Jasnu Jojić, etnologa i Slađana Mijaljevića, sektologa.

- Nema naznaka da je Nikola Radosavljević bio u sektama. Čovek koji ima psihoze lako doživi izmenjeno stanje svesti. Neki okidač se desi i on je učinio to što je učinio. Ta lečenja je trebalo da budu duža - rekao je sektolog Slađan Mijaljević.

- Magija je oduvek bila nešto što privlači ljude i od čega se ljudi boje. Ovakvi strahovi se posebno javljaju kod ljudi koji već imaju neke poremećaje. Postoje podaci da je Radosavljević već bio na nekoliko lečenja. Bio je gastarbajter. Većina tih ljudi ne živi baš normalnim životom. Nemaju društveni život, ceo dan im se bazira na radu i spavanju. Taj novac donose u Srbiju i tamo grade prelepe kuće. Mislim da je pod takvim stresovima bio i Nikola - rekla je etnolog Jasna Jojić u specijalu Kurir televizije.

Iz Jabukovca se sa lica mesta javila novinarka Kurir televizije Nevena Topličić, koja je razgovarala sa braniocem Maje Bađikić, advokatom Miroslavom Lazićem.

- Naime, prvostepena presuda doneta je 17. aprila, a 20. aprila je objavljena. Tada smo saznali za pritvor, što je i normalno za kaznu od 40 godina zatvora. Zabuna je bila zato što on nije izdao naredbu da se Maja privede. To morate njega da pitate, meni mnogoe stvari nisu jasne. Javni tužilac je intervenisao i čak pretio nekim ljudima, nekim policajcima i tako dalje. Tada je ona sama otišla u zatvor, pa je sud naknadno pisao da je prime. Nisam zadovoljan ni sa čim. To je suđenje sa mnogo propusta. U ovom slučaju je angažovan i kolega Dragan Rajković, moj kolega iz Niša. Onda smo mi, praktično zajedno, načinili žalbu. Malo ko zna da je Maja oslobođena da je izvršila krivično delo lake telesne povrede i podstrekavanje. Ona je oslobođena te optužbe - rekao je advokat Maje Bađikić Miroslav Lazić.

Za televiziju Kurir je o ovim surovim zločinima i nepočinstvima govorio i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina.

- Ovo je bilo masovno ubistvo. Dok su ubijali nisu ni na šta mislila, a sada idu po raznoraznim bolnicama da se leče, a tih ljudi nema. Svaki ubica će se vaditi na nešto, na to da je lud. Ja bih sve to vratio smrtnu kaznu, i osudio na smrt, bez obzira da se vidi šta je - rekao je Blažo Marković.

Maja Bađikić je bila ta koja je organizovala sve, a Pernić je bio izvršilac. Zašto je tek ove godine upućena na izdržavanje kazne, ako se zna o kakvom se delu radi i da i možemo na osnovu načina ubistva da shvatimo o kakvim se osobama radi voditelji Kurir televitije pitali su Ivan Simić, advokat i patolog dr Radoslava Radosavljevića.

- Ovo sada ide na Apelacioni sud. Ovaj proces će se relativno przo završiri. Presuda nije izrečena ad hoc. Ima dokaza. plicija i forenzičari su prikupili dovoljno dokaza. Ovo nije zločin iz strasti, već koristoljublje - rekao je dr Radoslava Radosavljevića.

- Radi se o jednom teškom zločinu. Javni interes traži od organa postupka i društva da pravda stigne počinioce. Radi se o prvostepenoj presudi. Videćemo kako če Apelacioni sud odlučiti o slučaju po žalbi. Moramo sačekati. Po visini kazne koja je izrečena maji Bađikić rekao bih da se radi o klasičnom saučesništvu - rekao je advokat Ivan Simić.

Za Kurir televiziju govorila je Tijana Jelenković iz Višeg javnog tužilašta u Negotinu.

- Ovde se radi o krivičnom delu iz koristoljublja, kada su ubijene 4 osobe u Jabukovcu, pre tri godine. Žalbe na presudu su izjavljene, kako od strane branilaca Maje Bađikić, tako i od strane branilaca Davora Pernića. Tužilaštvo je isto imalo žalbe na deo presude koji se odnosi na Maju Bađikić, da je podstrekavala Davora Pernića da nanese određene povrede jednom licu - rekla je Tijana Jelenković iz Višeg javnog tužilašta u Negotinu.

Gost Kurir televizije bio je urednik Kurir.rs Mladen Radulović.

- Kolale su misterije o ovome. sam ubica je priznao krivicu. Posle nekiih nedelju, dve pojavila se priča da je i Maja sa njim učestvoval. Policija je posao obavila veoma profesionalno. Utvrđeno je da je pucano iz dva kalibra. nformacije su sproradično dolazile do medija. U početku nije jasno šta se zapravo desilo. Pojavila se priča da je i sama Maja odbijala da poseti svog ljubavnika u zatvoru, pa se pojavila varijanta da kada je on čuo kada ona neće da ga posećuje, da je tada puklo u njemu i da je tada ispričao neke detalje policiji. Dakle, bila je priča da je hteo da je zaštiti, ali je progovori - rekao je Radulović mladen za specijal Kurir TV.

- U jednom momentu pojavila se vest da je u kući na imanju Raje Kazimirovića pronađen leš i još tri beživotna tela. Bilo je kao u najgorim horor filmovima. Čovek ne može da zamisli da tako nešto može das se desi. Javnost je bila uznemirena. Svi su čitali o tome, kako bi se informisali o tome. To imanje Raje Kazimirovića se nalazi na kilometar od prve sledeće kuće. Ništa nije moglo da ukaže da se jednom mirnom čoveku može nešto tako desiti i da mu pobiju sve što se ubicama našlo na putu - ispričao je Mladen Radulović i dodao:

- Javnost je veoma je veoma bila podignuta. Svi su bili uprli prste na taj događaj. očekivalo se da policija što pre reši taj slučaj. Znamo šta se desilo 2007. godine u tom selu, kada je Nikola Radosavljević, u stanju potpunog nervnog sloma ubio 9 - oro ljudi. U slučaju Raje Kazimirovića motiv je bio novac. To je policiji odmah bilo jasno. Policija je imala uvida u to šta je moglo da se desi. Mediji su ubrzo saznali da je raja Kazimirović važio za domaćina, koji je štedljiv i koji je radio od danas do sutra, bavio se stočarstvom, prodavao je stoku. Do kraja nije utvrđeno da li se on bogatstvom hvalio i kakpo su ubice znale da je imućan. Informacija je na kraju došla do ubica - ispričao je Radulović.

Ovako danas izgleda napušteno imanje Kazimirovića u zaseoku Vratna u Negotinskom selu Jabukovac

Mesto Jabukovac je selo na istoku Srbije i jedino mesto u državi gde su se dogodila dva masovna zločina - prvi 27. jula pre 2007. i drugi 7. avgusta pre dve godine, a ubijeno je ukupno 13 meštana!

Izvršilac prvog zločina, meštanin Nikola Radosavljević, koji je tada imao 38 godina, posle hapšenja i istrage smešten je u zatvorsku psihijatrijsku ustanovu na neodređeno vreme. I danas se tamo nalazi.

Dvanaest godina kasnije, 2019. godine, desilo se novo masovno ubistvo. Davor Pernić (36).

Pernić je optužen da je na salašu domaćina Raje Kazimirovića (72) hicima iz vatrenog oružja ubio Raju, njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53). Podsetimo, u aprilu ove godine Maja Bađikić i Davor Pernić, poznati i kao Boni i Klajd, osuđeni su na 40, odnosno na 35 godina zatvora.

