LALIĆ OTKRIO SVE O VEZAMA ZVICERA I KLANA BELIVUKA: Šef kavčana milionima dizao klan! Dao pare i za klanicu u Ritopeku

Srđan Lalić, jedan od trojice svedoka saradnika u slučaju protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, otkrio je na saslušanju nove detalje veze klana sa Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana.

Kriminalna grupa oko kavačkog klana

Na početku saslušanja, Lalić je najpre ispričao da mu je Miljković pominjao treba da se formira jaka kriminalna grupa, oslonjena na kavački klan, a tada mu je već spomenuo da je Nikita na skaju Radoje Zvicer.

Kako je rekao, sa Balivukom i Miljkovićem stupio je ponovo u kontakt nakon što su oni izašli iz zatvora, pošto su oslobođeni za ubistvo Vlastimira Miloševića.

- Tada mi je Miljković ponudio da odemo u Marbelju, smestili smo se u apartman, da lociramo jedno lice. Kupili smo špijunsku opremu u Barseloni, poslali slike Zviceru i to je bilo to. Na putu nazad za Barselonu, naišli smo na policijsku patrolu, legitimisani smo, vozili smo se Miljkovićevim BMW-om. Ja sam posedovao hrvatska dokumenta, na lažno ime, ali originalna dokumenta. Pribavio sam ih 2018. u septembru u Vukovaru, odnsono Vinkovicma - detaljno je na početku saslušanja ispričao Lalić.

Bili na vezi i u slučaju ubistva Dedovića i Stamatovića

Lalić je otkrio i da je u decembru 2019. sa Belivukom i Milošem Budimirom otišao u Atinu, on svojom škodom, a oni drugom koje su ostavili u Solunu i prešli u njegovo vozilo. Tada su, takođe, bili na vezi sa Zvicerom, a Lalić je u tom slučaju posredova.

- Tamo nas dočekuje momak na skaju Dijaz, koji nam je našao apartman na Glifadi. Tamo je boravilo dvadesetak pripadnika kavačkog klana, sa ciljem lociranja i likvidacije Kožara, Dedovića i Stamatovića. Poneli smo kamere, špijunsku opremu. Imali smo čvrstu informaciju da su tu, jer su im porodice bile praćene i da provode vreme u nekoliko ugostiteljskih lokala. Ništa nismo našli i vratili smo se, ali 1. ili 2. januara na zahtev Veljka ponovo odlazim tamo, ali avionom. Informacija je bila da vreme provode u Kifisi, i treniraju u jednoj teretani. Bio sam u kontaktu sa Ljubomirom Lainovićem, on je tada bio sa Brašnjevićem u Atini, on je na skaju bio Gadafi. Bio sam na vezi i sa Karlosom i još jednim na skaju, rekli su mi da su to Kašćelan i Zvicer. Izbio je problem jer su se Lainović i Brašnjević potukli sa nekim u lokalu, imali su pištolje, a ja sam komunicirao sa Lainovićevom mamom koja je na skaju bila Big mama i njegovim bratom i Zvicerom, posredovao sam jer on nije hteo da se spoji sa njima. Pušteni su oko sedam dana kasnije - ispričao je o ubistvima u Atini.

Atentat na predsednika Srbije Tokom današnjeg svedočenja Lalić je rekao da je Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, obezbedio 5 miliona evra za svrgavanje političke vlasti u Srbiji. - Od dela policije Crne Gore koji je pod kontrolom kavačkog klana saznali su da se sprema njihovo ubistvo i kao mamac su trebali da posluže da se pohapse škaljarci. Po povratku su nam oduševljeni pričali kao deo crngorske službe stojii iza kavčana, kako bi to trebalo da se sprovede i ovde Zvicer je, pričao je, obezbedio 5 miliona evra za svrgavanje političke vlasti u Srbiji i da se dovede neko ko bi radio u interesu klana. U tu svrhu su bila sprovođenja neka dela, pisanje transparenata i na mrežama. Kao najveću pretnju su videli predsednika i to posle objave rata mafiji u čemu su se prepoznali. Kao pomen za krajnje rešenje je bilo reči o atentatu - otkrio je Lalić Plan im je, kako je naveo bio da se izazovu veliki neredi na ulicama posle prvog sledećeg protesta. - U slučaju da neko od nas bude uhapšen, trebalo je da se vrše diverzije po gradovima, pominjalo se postavljanje eksplozivnih naprava na javne objekte i površine - otkrio je Lalić.

Kako je naveo, imao je informaciju da je puštanje iz pritvora u Atini plaćeni oko 100.000 evra.

- Ostao sam sa njima u kontaktu, ispričali su mi kako su lično likvidirali Dedovića i Stamatovića i još neke detalje, kako su ih našli i pratili - dodao je on.

Zvicer odlučivao o isplatama

Brašnjović i Lainović su, kako je ispričao Lalić, posle nekoliko meseci iz Atine, preko Makedonije, zatim KiM, došli nazad.

- Miljković je potom tražio da spržim aparate Lainovićevoj majci i bratu, da spržim skaj, jer je postao svojeglav i opasnost i da je možda neke materijale prosledio majci i bratu. Pokazao mi je slike, toga dana je bio likvidiran na KiM. Razdvojili su Brašnjovića i Lainovića. Lainovića su pretukli i ubili ga hicem u glavu. Slika je stigla taj dan, imao je naduveno lice, ležao je na travi, noge su mu bile savijene u rupi iskopanoj u zemlji. Mene je to iznenadilo, imao je velike zasluge u klanu, izvršio je dve drske likvidacije, bio je koristan - rekao je Lalić i naveo da je Lainoviću i Brašnjeviću trebalo da bude isplaćeno milion evra, ali je onda Zvicer odlučio da bude isplaćeno svoj četvorici milion, što je po 250.000 evra.

Lalić je naveo i da zna da je Lainović od tih para kupio nešto droge, BMW 7 i sat roleks, koji su oni koji su ga ubili na KiM uzeli kao isplatu, a BMW je kako je naveo Miljković poklonio Marku Budimiru.

- Lainovićeva majka je narednih meseci dolazila na stadion, raspitivala se o njemu, novcu koji je ostao. Miljković je naložio da se svi držimo iste priče, da je svojeglav otišao da se nađe sa nekim svojim prijateljem Aresom, koji je bio u Španiji i da ga je tu škaljarski klan oteo i likvidirao - završio je priču o još jednom nerešenom zločinu svedok saradnik.

Zvicer dao pare za klanicu u Ritopeku

Iznoseći detalje nepoznate javnosti, Lalić je naveo da su mu rekli i da je Zvicer finansijski pomogao Belivuku i Miljkoviću da kupe tu kuću, koju je kako je rekao, Miljković već tada zvao klanica i upozoravao stalno da njena lokacija nikako ne sme da bude otkrivena.

- Miljković je rekao da je na idealnoj lokaciji, ne mora da se prolazi naplatna rampa, nema kamera, rekao mi je da je ta prostorija idealna kao privatni zatvor, za ubistva - rekao je Lalić za sudskom govornicom navodeći da mu je Draganić ispričao da je tu prvo gajio marihuanu u toj prostoriji, a da je onda tu kuću prodao Miljkoviću i Belivuku u zamenu za stan u stambenom bloku na Zvezdardi, ali da je nisu preveli na sebe.

