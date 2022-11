LALIĆ IZNEO ZASTRAŠUJUĆE PODATKE: Zvicer dao 5 MILIONA za ATENTAT NA VUČIĆA JER JE OBJAVIO RAT MAFIJI!

Srđan Lalić, visokopozicionirani pripadnik klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je juče tokom skoro dva sata svedočenja priznao šest nerešenih ubistava i tri obuhvaćena optužnicom, danas je nastavlji izlaganje.

Nakon više od tri sata, Lalić se požalio da je malo umoran ali da bi pričao još o skaj aplikaciji. Međutim, sudija je odlučila da svoje izlaganje nastavi u četvrtak, za kada je zakazan nastavak suđenja.

18.01 - Prebijanja, otmice

Priznao je i da je učestvovao u nekoliko prebijanja na stadionu Partizana, kao i da je učestvovao u otmicama.

- Neki momak, Minge, imao je bezazlenu zavadu sa braćom Budimir. Kada je izašao iz svog stana u Kotežu, lišili smo ga slobode, ali je brzo pušten, posle Pančevačkog mosta. Takođe, kada je bila svadba Marka Budimira, stizale su informacije da škaljari pokrivaju svadbu, znali smo da su boravili likvidatori u jednom stanu. Dok je bila ceremonija u crkvi, ja Veljko, Miloš Budimir smo radili opservaciju, bili su tu i neki pripadnici policije u drugom vozilu. Međutim, nismo uspeli nikoga da identifikujemo. Bio je jedan momak koji se čudno ponašao, oteli smo ga i odveli u bunker na stadionu, Marko ga je ispitivao, nije udaran i bio je simpatizer, brzo je pušten - rekao je Lalić.

17.53 - Ubistvo Peruničića u Španiji

Potom je prešao na ubistvo Peruničića u Španiji.

- Pomenuo sam Nemanju Simića Simketa i Duška, zvao se Džigins Kan, boravili su u Španiji, Simke je imao poternicu za pucnjavu kod nekog tržnog centra na Karaburmi a drugi je bio pod poternicom. Peruničić je bio kum Alana Kožara. Miljković je za Peruničića saznao preko šuraka, da je tamo. Simke je pucao na njega na onom pešačkom prelazu, a Džingis je bio vozač. Imali su neke probleme sa motorm, nije hteo da upali, pa su nađene neke potkape sa njihovim DNK i uhapšeni su. Krili su se u Marbelji, ja sam obezbedio skaj aparate, poslao preko renta kara, a posle smo im ubacili i kada su uhapšeni - otkrio je Lalić.

- Ja sam 2016. obezbedio jedan plac Veljku i pokojnom Aleksandru Stankoviću, za koji su mi rekli da će biti korišćen za paljenje neke dokumentacije, a tu je ubijen i spaljen neki meni nepoznati muškarac. Veljko mi se poverio kada smo bili zajendo u Španiji - progovorio je o još jednom ubistvu.

On je danas rekao i da je poslednjih meseci otkrio da je Veljko Banović planirao njegovo ubistvo i da su oni tada pokušali njega da ubiju.

- Lokaciju njegove kuće otkrio je brat pokojnog Mande. Veljko, Marko, otišli su tamo u lovačkom odelu, fotografisali kuću, njega kako sedi unutra, u međuvremenu se on aktivno dopisivao sa MIljkovićem, koji je koristio lažni nalog Leon. Odlučeno je da bude likvidiran snajperom, uzvišenje uz kuću ima oko o160 metara. On je ubrzo nestao odatle, da li je saznao ili je mislio da će biti uhapšen - otkro je Lalić.

17.47 - Likvidacije koje nisu obuhvaćene optužnicom

On je potom počeo da govori da su planirane i likvidacije koje nisu obuhvaćene optužnicom.

- Preko Zeme se saznalo da je Aleksandar Šarac učestvovao u pratnji. Miljković je bio uključen u to.

- Postavili smo kameru ispred kuće Aleksandra Šarca, znali smo da je dobio blindu od škaljarskog klana i pet kilograma kokaina. Bio je jako oprezan, nosio je pancir. U tom je učestvovao i njegov kum, razmatralo se da prvo on likvidira, mislim da je bio Milanče na skaju Salvatore. Šarac je ubijen pošto ga je u tržni centar namamio Kačarević a izvršioca je angažovao Nikola Vušović i obećao 50.000 evra. To znam jer se Zvicer žalio da mu Vušović traži pare jer nema da isplati pucača - otkrio je Lalić. Naveo je da su tokom praćenja Šarca, nadzirali i rođendan njegove žene, s kojom se dopisivao Miljković posle ubistva.

Rile Kapetan i Joka

- Rile Kapetan i Joka, pričaću sada o njegovim ubistvima. Veljko i ja smo se iz Istanbula vratili u Prištinu, odakle nas je prevezao jedan Albanac. Dok sam bio u Turskoj, Radoje mi je pisao jer su planirali namamljivanje Rista Kapetana i Joke, planirali su da nabavim reprike pištolja i oznake policije. Plan je bio da Ristu kapetana namame u restoran, da ga raskomadaju i bace u more. Nisam učestvovao u tome, ali bio sam u kući sa Veljkom i Markom dok su te akcije sprovođenje. Video sam uživo slike Joke, kog su tri otmičara Zvicerova savladala u Španiji i ubili ga. Sećam se te fotografije gde je vezan za stolicu, krvav, vrat mu je bandažiran sivom lepljivom trakom - progovorio je o još dva ubistva Lalić.

Naveo je i da su pripremali ubistvo Ljepojinog kuma, koji je učestvovao sa njim u pljački u Dubajiu a verovalo se da je imao učešće u Ukrajini.

- Dobili smo informaciju da sedi u jednom lokalu na Bežanijskoj kosi, instalirao sam kamere, ali su onda stigle nove informacije da živi u jednom stanu u West 65, Hrvatin je iznajmio stan a mi smo auto kameru instalirali u garažu. Taj Mladen je imao obezbeđenje i blindu, pratili smo ga i do teretane, imali smo ubrzo njegovu rutinu. U međuvremenu se saznalo da nije učestvovao u Ukrajini, ali priprema njegovog ubistva, iskorišćene su tako što mu je Zvicer poslao i rekao da želi da ga ubije škaljarski klan i tako ga je uvukao u taj sukob i pridobio na svoju stranu - otkrio je Lalić.

Naveo je i da su radili fizičku pratnju nedavno ubijenog Vlaovića u Hrvatskoj.

- Kretao se u Beogradu blindiranim BMW X5, imao je četvoro ili petoro ljudi u pratnji, pratili smo ga po Beogradu, videli smo da bi to bilo teško za likvidaciju. Pokušali smo da mu skinemo pratnju, otišli smo do pumpe u Francuskoj, kupili telefon i ja sam pozvao 192 i prijavio da naoružani ljudi utrčavaju u hotel u koji je on ušao. Kada smo videli da je došlo nekoliko patrola, znali smo da smo uspeli. Međutim, on je posle ili napustio zemlju, ili ga nije bilo, ali eto izgubio je život - nastavio je da otkriva Lalić.

17.36 - O vezi sa Zvicerom

- Jednom sam učestvovao u pratnji 40 kilograma kokaina koji je na stadion poslao Radoje. Ja sam sa Markom učestvovao u pratnji tog kokaina, za kokain je bio zadužen Nenad, zvani Deda, koji je na skaju bio Đeneral. To je bilo možda dva meseca pre hapšenja.

- Sa Zvicerom sam ja sarađivao vezano za kokain, u više evropskih gradova. Slao mi je pet do 15 kilograma, ja sam mu novac ostavljao na kamion ili na automobilskim prevozima - otkrio je on.

U januaru 2021. Belivuk i Miljković su kako je naveo, išli kod Zvicera na proslavu rođenja deteta.

- Od dela policije Crne Gore koji je pod kontrolom kavačkog klana saznali su da se sprema njihovo ubistvo i kao mamac su trebali da posluže da se pohapse škaljarci. Po povratku su nam oduševljeni pričali kao deo crngorske službe stojii iza kavčana, kako bi to trebalo da se sprovede i ovde Zvicer je, pričao je, obezbedio 5 miliona evra za svrgavanje političke vlasti u Srbiji i da se dovede neko ko bi radio u interesu klana. U tu svrhu su bila sprovođenja neka dela, pisanje transparenata i na mrežama. Kao najveću pretnju su videli predsednika i to posle objave rata mafiji u čemu su se prepoznali. Kao pomen za krajnje rešenje je bilo reči o atentatu - otkrio je Lalić

Plan im je, kako je naveo bio da se izazovu veliki neredi na ulicama posle prvog sledećeg protesta.

- U slučaju da neko od nas bude uhapšen, trebalo je da se vrše diverzije po gradovima, pominjalo se postavljanje eksplozivnih naprava na javne objekte i površine - otkrio je Lalić.

17.30 - Ko je stvorio kriminalni klan

- Što se tiče krinminalne grupe, stvorili su je Veljko i Marko. Počeli su da je formiraju po izlasku iz pritvora za ubistvo na šinama, a tokom 2019. je dobila pravu formu: Bila je po uzoru na kartele. Oni su bili prvi, zatim braća Budimir pa ostali. Zadatak svih članova je bio da prikupljaju informacije o kriminalnim grupama, pre svega škaljarskom klanu. Grupa se finansirala trgovinom drogom, obezbeđenjem klubova, gde se isto trgovalo drogom. Kokain se kupovao od Veljka i Marka, to je kokain kavačkog klana - prvi put je progovorio o oranizaciji kriminalne grupe svedok saradnik.

Otkrio je da se u bunkeru na Partizanovom stadionu pravio spid, da se trgovalo marihuanom.

- Zaboravio sam da pomenem, vezano za Ljepoju, Belivuk i Miljković su meni i Marku Budimiru rekli da nam je Zvicer poslao kocku kokaina, dva kilograma. Sa Radojem sam bio u kontaktu, pisao mi je da mi je to dao na poklon. Mi smo od njega napravili 2,4 kilograma - priznao je Lalić i progovorio o kontaktima sa odbeglim vođom kavačkog klana

Naveo je da se na stadionu droga kratko držala.

17.27 - O snajperima

- Što se oružja tiče, u kući se u toj skrivenoj prostoriji držalo oružje. Ja sam učestvovao u prikupljanju tog oružja. Mitraljez i snajper su na prevaru uzeti od škaljarskog klana, uzet je tako i motor, automobil. Za to je korišćen taj lažni nalog na "skaju" Leon. Deset glok pištolja je uzeto od Veljka Banovića na prevaru, doneo ih je jedan stariji čovek od 50 godina u restoran preko puta Zire. S naše strane je bio zadužen za preuzimanje jedan momak, Veks. To starije lice je ličilo na Veljka Banovića, došao je zlatnim džipom Rav 4. Snajper nađen na stadionu je doneo Gligorijevićem, on je namerno ostavljen tamo da bi se povezao s Gligorijevićem. Nešto oružja je oduzeto od Gorana Mihajlovića, jedan glok od Lazara Vukićevića. Rasprskavajuće mine su uzete od Banovića takođe, dovezao ih je čovek svetle kose, 30 ili 40 godina, bordo golfon u Milana Rakića. To znam jer sam Veksovo vozilo opremio kamerom. Nešto eksploziva sa daljinskim upravljanjem je isto uzeto od škaljarskog klana, došla su dva momka koja su ga dovela u stan koji je Marko Budimir iznajmio. Sećam ih se kako izgledaju, ostavili su mu dva paketa sa eksplozivom. Jedan veliki snajper, išli smo do Loznice, preko Zvicerovog kontakta je uzet, plaćen je 12.000 evra i on je trebao da služi za najzahtevnije zadatke. Još jedan kalašnjikov, nešto pušaka i pištolja je kupljeno preko Miljkovićevog prijatelja iz Hrvatske, preuzeli smo ih u jednoj vikendici u Vojvodini - detaljno je Lalić govorio o arsenalu oružja koje je posedovao zloglasni kriminalni klan.

Svo oružje, kako je naveo, voženo je ka kući u Ritopeku, koje je Draganić preuzimao u njivama oko kuće i dalje ga odvozio do kuće, gde se "konzerviralo, uvijalo u folije".

17.04 - O ubistvu Milana Ljepoje

Lalić je potom počeo da govori o ubistvu Milana Ljepoje.

- Pomenuo sam nalog Leon s kog je Miljković kucao s raznim ljudima iz škaljarskog klana, pa i sa Veljkom Banovićem zvanim Votka, koji je na skaju bio Hajduk. Banović je Miljkovića spojio sa nalogom Zvonce, rekao je da je čovek koji ima dobre resurse, puno ljudi koji bi vršili likvidacije i učestvovao je već u Ukrajini za Zvicera, to su bile prve informacije. Miljković se odmah spojio s tim nalogom, pokušao je da mu razotkrije identitet, obećao je da će mu dati blindirani automobil, rekao mu je da treba da se čuva, pitao ga kako se čuva. Ljepoja mu je poverovao, poslao je Miljkoviću fotografiju lične karte za ovlašćenje za blindu i tako je Miljković otkrio njegov identitet - otkrio je Lalić kako su došli do Pink pantera Marka Ljepoje.

Miljković mu je zakazao sastanak za 9. decembar 2020. godine kod Laste, kako bi došao da preuzme blindirani automobil koji mu je obećao Miljković.

- Blindirani BMW 7 ja sam dan pre odvezao u kuću u Ritopek, taj snimak je objavljivan, vidimo se ja, Veljko i Marko kako uparkiravamo blindu u dvorište sa desne strane. Pripremljen je i hekler i koh za tu otmicu. Belivuk je ispalio tri metka u jednu vreću od peska u bunkeru. Sutradan smo svi došli u kuću u ranim jutarnjim satima. U prostoriji levo od garaže, kod stepenica, bili su Veljko, Marko, Janković i Draganić. Janković je držao u rukama hekler, za slučaj da Ljepoja potegne oružje - naveo je svedok saradnik, govoreći kako su pripremali ubistvo Nišlije.

Ljepoju je na parkingu kod Laste pokupio Dejan Tešić.

- U kući je postojao usisivač, mi smo ga upalili, hteli smo da isceniramo da se blinda usisava a i da se ništa ne čuje ukoliko se nešto desi tokom otmice. Tešić je ušao sa Ljepojom, po unapred pripremljenom planu, sećam se da je nosio jaknu, košulju, pantalone i lakovane cipele, Tešić ga je obuhvatio od pozadi rukama, da ga onemogući da potegne oružje. Ja sam ga uhvatio za revere i džudo tehnikom čišćenja savladao ih i pali smo sva trojica. Izleteli su i ostali. Veljko je nekoliko puta petom stao na lice, na levu stranu lica, zgazio Ljepoju u predelu vilice. Kod mene su stajale lisice, vezao sam mu ruke pozadi, uveli smo ga u skrivenu prostoriju. Veljko je tokom udaranja povredio nogu, znam da je šepao - ispričao je Lalić i naveo da su ga skinuli u donji veš.

- Brzo je shvatio u kakvoj je situaciji. Levo oko mu je već bilo zatvoreno, usna naduvena. U garaži je bilo krvi od udaraca, zato je tu i nađen njegov DNK. Postavili smo ga u metalnu stolicu u skrivenoj prostoriji, počelo je ispitivanje, dao je brzo šifru od "skaja", Veljko i Marko su otišli gore da provere telefon. Pokazivali su Ljepoji slike, imao je sliku Zvicerovog kuma, priznao je svoju ulogu u pokušaju ubistva u Ukrajini, objasnio je to finansijskim motivom, da više nema finansija od pljački, a da je planiranje likvidacija slično kao planiranje pljački. Dao je dosta informacija, o likvidaijama koje su planirane - rekao je Lalić tvrdeći da Ljepoja nije puno tučen.

Naveo je da je Pink panter na ruci imao skup sat, limitirane serije, koji je Miljković dao Draganiću.

- Praksa je bila da se sav novac koji je nađen kod žrtava da Draganiću. Imao je pet ii šest hiljada dinara, lančić od bižuterije koji je bačen, uništen kao i garderoba - naveo je svedok sasradnik, objašnjavajući da je on zatim konzervirao Ljepojin DNK na hekler.

- Kada sam je okrenuo video sam kako Belivuk i Hrvatin dave Ljepoju, krkljao je. Ja sam se protivio, uzeo sam taj kabl. Video sam da mu je šaka slomljena, predložio sam da bude humanije ako to mogu da kažem, uzeli smo taj kabl, stegli ga, lice mu je poplavelo. Veljko je podmetnuo braon kadicu ispod njegove glave i prerezao mu vrat, puno je krvi izletelo - opisao je detalje ubistva Ljepoje.

Belivuk, Marko Budimir i svedok saradnik Hrvatin, potom su uništili telo, a Draganić je kako je naveo, uvek bio zadužen za mašinu za mlevenje, a potom mu je on pomogao da crevom očiste prostoriju.

Svedok saradnik je detaljno opisivao i kako je posle ubistva Ljepoje vlažnom krpom detaljno brisao kuću, kako ne bi bilo tragova. Naveo je da su puno vodili računa da ne budu otkriveni i da su često kolima pravili krugove.

16.55 - Šta se dešavalo posle ubistva Radojevića

Srđan Lalić, sa jednim listom papira u rukama, ponovo se vratio za sudsku govornicu.

On je posle pauze, nastavio da govori o događajima posle ubistva Zdravka Radojevića. Kako je naveo, "mercedec" S klase je odvezao u garažu u Lisičjem potoku, navodeći da zna da je oduzeta još jedna S klasa, škoda, džip i drugi automobili.

Dve ili tri nedelje kasnije, kako je naveo, S klasa su Marko Budimir, on i Belivuk odvezli na jug Srbije, blizu administrativnog prelaza sa Kosovom i Metohijom, gde su se našli sa jednim Albancem, s kojim je dogovoreno da im u kompenzaciju da marihuanu.

- Što se tiče S klase kupe, preuzeo je jedan drug Nemanje Lakićevića, koji je na kripti bio Džeri. Ne znam da li je odmah znao, ali je kasnije znao i sarađivao je. Marko je izrežirao tu lažnu pucnjavu. Slično je bilo i kada je Vladimir Kovačević izrežirao lažnu pucnjavu, to je bilo urađeno po nalogu Marka Miljkovića, on je bio pod potpunom kontrolom Miljkovića. To je bilo po svim medijima, cilj je bio da se pokaže kako šklaljarski klan vrši haos po ulicama - otkrio je Lalić.

On je naveoo da je zaboravio da kaže da je posle ubistva Vukićevića, Draganić rasklopio mašinu, nosio je na peskiranje da bi se prikrili tragovi. Naveo je da je ona pre ubistva Vukićevića stajala u garaži, a da je tek posle peskiranja, sklopljena u tajnoj prostoriji i prebačena tamo.

Naveo je i da su posle ubistva Radojevića nastavili da pišu preko njegovog telefona i da su pokušavali da prisvoje i neke stanove.

- Narednih dana smo se dopisivali, Miljković je bio zadužen za to, i sa tim Barakudom i sa drugima. Zdravkova supruga je posumnjala, pa je Miljković preko Lakićevića davao uputstva. Supruga je posle dva ili tri dana, postavila neka pitanja, na kraju i kako nazivaju jedno drugo, dali su pogrešan odgovor i ona je zaključila da nešto nije u redu. Miljković je tada ugasio njegov aparat - naveo je Lalić i objasnio da su SIM karticu on i Miljković bacili kod tramvajskog mosta, a telefon s Brankovog mosta u reku.

15.51 - O ubistvu Radojevića

Prešao je Lalić na ubistvo Zdravka Radojevića navodeći da je Miljković angažovao klince da prežvrljaju grafit posvećen njegovom pokojnom bratu i da se tada Zdravković sam razotkrio, jer je odmah pisao Kaniđi.

- Prvo je hteo da ga likvidira auto bombom, ali je odustao kada se sam spojio sa njim preko skajem. Radojević je rekao da može da obezbedio dva kalašnjikova i jedan škorpion, zatim je to oružje po Miljkovićevom nalogu ostavio u gepeku jednog vozila, a njemu je ostavljen jedan sat sa kamerom. Od njega je zahtevano da pripremi ubistvo Marka Budimira, Zdravko je to obavio. Marko, Veljko, Draganić, Miloš, ja dolazimo u kuću. Sastanak je zakazan 10.novebra 2020. godine - otkrio je motiv ubistva Radojevića svedok saradnik.

Kada je Radojević dovezen u kuću, uveli su ga u kuću pod izgovorom da pregledaju snimke koje je napravio.

- Janković mu se predstavio kao bivši specijalac, Leon. Oborili smo ga na pod, vezali lisicama, traku mu vezali oko članaka. Ja ga nisam udario ni jednom. Nije bio mnogo tučen, mislim nije imao velike povrede. Otvorenom šakom su ga udarali Miljković, Miloš Budimir. Predao je šifru svog skaj uređaja, tražili su da čuju razlog zašto je nameštao dečiji rođendan, pravdao se da se osećao ugroženim od njih. Interesovala su ih i njegova vozila. Janković i Draganić su doneli streč foliju, stavili su je na sto. Doneli su pištolj, naloženo je Zdravkoviću koji je odvezan da ga ispipa, napuni okvir, stavili su mu belu masku, naterali ga da kašlje u nju i sve to umotali u drugu streč foliju i umotali - opisivao je dešavanja u kući u Ritopeku.

- Janković mu se predstavio kao bivši specijalac, Leon. Oborili smo ga na pod, vezali lisicama, traku mu vezali oko članaka. Ja ga nisam udario ni jednom. Nije bio mnogo tučen, mislim nije imao velike povrede. Otvorenom šakom su ga udarali Miljković, Miloš Budimir. Predao je šifru svog "skaj" uređaja, tražili su da čuju razlog zašto je nameštao dečiji rođendan, pravdao se da se osećao ugroženim od njih. Interesovala su ih i njegova vozila. Janković i Draganić su doneli streč foliju, stavili su je na sto. Doneli su pištolj, naloženo je Zdravkoviću koji je odvezan da ga ispipa, napuni okvir, stavili su mu belu masku, naterali ga da kašlje u nju i sve to umotali u drugu streč foliju i umotali - opisivao je dešavanja u kući u Ritopeku.

Radojević je potom spušten, kako je naveo, u tajnu prostoriju. Sa njim su ostali Belivuk, Miloš Budimir i Hrvatin, dok su Miljković, Marko Budimir i Lalić otišli po Radojevićevog pasata kojim je došao na sastanak do Laste. Odvezli su auto na parking, kako je naveo, na kom je posle otmice Miljkovića ostavljen i Mitićev automobil, koji su prethodno obrisali varikinom.

Kako je naveo, pasat su odvezli do kuće koju im je na korišćenje dao Dejan Lazarević, u Ulici Slavka Ćuruvije.

- Ostatak ekipe iz kuće nas je izveštavao šta se dešava. Ono što znam je da je Belivuk udarcem sekirom po glavi usmrtio Radojevića. Uništili su telo i sve ostalo kao i u drugim delima - otkrio je Lalić.

Marko Miljković je, kako je naveo, sa Radojevićevog telefona slao poruke kako bi organizovao da mu se uzmu vozila.

- Dok smo u kući ispitivali Radojevića, bio je prinuđen da snimi nekoliko poruka. Jedan od njih je bila glasovna poruka "ne mogu sada da pričam u gužvi sam", u slučaju da neko posumnja. Potom smo angažovali mlađeg momka da puca na kuću Marka Budimira, da isceniramo da je nestao posle pucnjave na kuću Budimira - otkro je i kako su prikrivali tragove zločina.

Naveo je da su potom sa auto placa uzeti automobili koje je imao Zdravko Radojević, čak i jedan automobil s klase koji je bio prodat i za koji je neki momak dao kaparu od 10.000 evra - nastavio je Lalić, ali su optuženi zatražili da idu u toalet,pa je sudija prekinula izlaganje svedoka saradnika i odredila pauzu u trajanju od 40 minuta.

15.24 - Lalić o ubistvu Lazara Vukićevića

Potom je prešao na ubistvo Lazara Vukićevića 14. oktobra 2020.

- Opet ću pomenuti Zemu, odnosno Pištu, koji je bio trojanski konj u škaljarskom klanu i za to je nagrađen sa milion evra. Kao bitnu kariku škaljarskog klana pomenuo bih Mila Radulovića. Sa njim se družio i stekao njegovo poverenje, čak je tražio da se okume. Uspeo je da ga namami u jednu vikendicu u Crnoj Gori, gde su ilegalno stigli Belivuk, Miljković i Nebojša Janković, kao i dva Crnogorca, jedan je bio Miloš Radonjić. Namamili su Hodžića, koji je na skripti bio Kasap, Adis Spahić, koji je slučajno tu završio i nije bio pripadnik škaljarskog klana, kao i Radulović. Zemo ih je srdačno dočekao u vikendici poslužio ih pićem i tada su uletela ova petorica koji su bili skriveni. Hodžić je potegao pištolj, Janković ga je odmah usmrtio. Radulovića i Spahića su vezali i kada su utvrdili da Spahić nije bitna karika, i njega su usmrtili - nastavio je Lalić, ali je Miljkovićev advokat ponovo prekinuo tražeći od suda da mu ne dozvoli da govori o zločinima koji nisu deo optužnice.

- Zašto mi slušamo ovo, da je neko gledao direktan prenos, da je srdačno dočekao, kako to zna kada nije bio tamo - protestvovao je advokat a za reč se javio i sam Miljković.

Inače, Lalić je naveo da su dešavanja u vikendici u Crnoj Gori Belivuk i Miljković fotografisali i slali slike ostalima na grupu.

Marko Miljković je tražio reč i izašao za govornicu. Svedok saradnik je pitao da li treba da se okrene ka njemu uz opasku "dobro se mi znamo".

- Zamoli bih Vladu da ga ne prekida više, neka priča - obratio se Miljković svom advokatu.

Lalić je potom nastavio da govori da su Mila Radulovića držali u životu oko dva meseca i da su preko njegovog kriptovanog telefona ostvarili kontakt sa pokojnim Jovanom Vukotićem, Veljkom Banovićem Votkom i brojnim drugim škaljarcima. Preko negovog telefona, kako je naveo, pribavili su novčana sredstva, oružje.

- Likvidiran je produžnim kablom, pre toga je snimljen kako daje višesatnu izjavu o krivičnim delima koja je izvršio, vezano za škaljarski klan. Preko njega su namamljeni Lazar Vukićević, pokušan je da se namami Aleksandar Šarac, i to pričom kako Miletovi ljudi toga dana treba da namame Veljka Belivuka, kako će biti držan u kući i kako treba da ga muče i likvidiraju. Šarac je prvo prihvatio, ali se brzo predomislio i izbegao je to, dok je Lazar imao poverenja i prihvatio je taj zadatak - rekao je Lalić.

Za mesto otmice Lazara Vukićevića je odabran parking u Radničkoj, na kom je otet i Mirko Kojić.

- Ja sam za tu akciju pripremio nekoliko "skaj" naloga i čistih telefona, pripremio sam Đuriću posebnu fotrolu koja omogućava domet na telefonu. On je pokupljen, Nemanja Đurić ga je pokupio fijat doblom koji je kupljen par dana ranije - govorio je Lalić detaljno kako su organizovali otmicu Lazara Vukićevića, vodeći računa o tome da idu sa nekoliko vozila, da su imali pratnju i pobrinuli se da niko ne može da prati Vukićevićev telefon.

- Ja sam bio u garaži i trebalo je da budem prvi koji stupa u fizički kontakt sa Lazarom. Vukićević je krenuo da izlazi, nisam primetio da drži pištolj u desnoj ruci, pokrio ga je rancem koji je držao u levoj ruci. Miloš ga je udario pesnicom, Lazar je opalio u njegovom pravcu, svi smo mislili da je Miloš pogođen, ja sam skočio na njega, pali smo na zemlju. Ostali su krenuli da ga šutiraju i gaze po glavi, ostao je bez svesti. Kada sam osetio da stiskom više ne drži čvrsto pištolj, jer sam ga dok smo ležali na zemlji držao za ruku u kojoj je bio pištolj, uzeo sam glok. Bilo je puno krvi oko njegove glave, vezali smo mu lisice, ali su one pukle. Miloš revoltiran što je pucao, uzima građevinski čekić i lomi mu nekoliko prstiju, još u garaži, to su tragovi krvi koji su tu nađeni. Vezujemo mu druge lisice, sivom trakom oko nogu, i unosimo ga u skrivenu prostoriju - nastavio je sa detaljima mučenja.

Kako je naveo, sprej su Lazaru naprskali na zadnjicu i u anus mu gurnuli dršku od metle.

- Brzo je došao svesti, Miloš Budimir i Draganić primaju naloge od Belivuka i Miljkovića, Vukićević je predao šifru od skaja.

- Puštaju mu se poruke od Belivuka i Marka, njegove fotografije se šalju njima. Udarali smo ga strujnim kablom, u cilju ispitivanja. Nije reagovao na udarce, krvario je, mislim da je bio u šoku. Pominjao je Arsu, kako ga je upoznao sa Hadžićem, prišao škaljarskom klanu u strahu od Nikole Vušovića i tako dalje. Bio je tučen kablom po leđima, nogama, zadnjici, nije bilo zapomaganja, vršio je kontrakcije, ali nije imao reakcije. Pogled mu je išao u daljinu, da bi ga povratili polivali smo ga vodom iz creva, a pošto udarci nisu davali rezultate, polivanje vodom blizu lica smo ga gušili, on se borio. Ugrizao je čak i crevo. Pridigli smo ga na stolicu, Budimir je uzeo lopatu i udario ga nekoliko puta. Bio je bled, ja sam mu ogrnuo neki duks, misleći da je hipotermija, ali je drugo bilo u pitanju. Tada nije bio udaran, zgrčilo mu se lice, otvorila se vilica i raširile zenice, više nije imao reakcije. Miloš mu je stavio kabl oko vrata, ja sam povukao na jednu on na drugu stranu. Lice nije modrelo, pretpostavio sam da je još pre toga izgubio život. Budimir ga je za svaki slučaj vezao lancem za stolicu i pričvrstio za nosač od radijatora. Ja i braća Budimir smo otišli na sprat, tu smo i prenoćili a ostali su otišli - nastavio je da iznosi jezive detalje.

Sutradan, došao je i optuženi Draganić i na isti način su uništili tela, kao i ostalih žrtava.

Par dana kasnije, kako je naveo, u Jabuci je pokupio Belivuka i Miljkovića, koji su ilegalno prešli granicu kod restorana Soko i vratio ih u Beograd.

- Dok su boravili dole, napravio sam im dva nova naloga, Komoda, koji je koristio Miljković i Sop koji je koristio Belivuk. Objasniću to kasnije - rekao je Lalić i naveo da su se posle ubistva Vukićevića skonili u Tursku u Istanbul, gde ih je dočekao Radoje Živković a tamo je bio već Mili Brašnjović.- Tada sam mu napravio novi nalog, Miljkoviću, Leon. Preko njega se spojio sa svim bitnim škaljarcima, preko naloga Mila Radulovića. Predstavio se kao novi ubica. Raspitivao se da li među škaljarcima ima ko da ubije Belivuka i Miljkovića, čovek pod nadimkom Barakuda rekao je da postoji čovek u Krnjači koji je već obezbedio informaciju da će biti na dečijem rođendanu kod Miloša Budimira, ali da se kasnilo. Miljković je posumnjao da bi to mogao da bude Zdravko Radojević. Znali smo da je ta osoba pod nadimkom Kaniđa - ispričao je Lalić

14.59 - O ubistvu Nikole Mitića

Sledeći zločin u kom je učestvovao, kako je priznao je otmica i ubistvo Nikole Mitića 10. avgusta 2020. godine.

- On je imao na "skaju" ime Posejdon. Označili smo ga kao metu, jer je izvesni Pišta, kodnog imena Zemun na "skaju", koji živi na KiM i bio je u zatvoru Zabela, infiltrirao u škaljarski klan. Prosleđivao nam je poruke koje su razmenjivali, o pripremama ubistva i slično. Inače, da pojasnim, posle ubistva Lainovića na KiM, Brašnjović koji se vratio je živeo u stanu Marka Budimira - nastavio je Lalić, ali je advokat Petrović ponovo skočio i prekinuo ga, zbog čega je izbila polemika u sudnici.

- Evo sad ćete čuti, pa će vam biti jasno. Taj čovek se infiltrirao visoko u škaljarski klan, posebno posle događaja koji smo mi izrežirali, lažna otmica i ubistvo Milija Brašnjovića. On im je ponudio da može da otme i ubije Brašnojovića, koji je učestvovao u Atini. Izrežirali smo, ja sam kupio lažnu krv za filmsek setove, polili stan Miloša Budimira, slikali i polili ga. U blizini kuće braće Budimira smo iskopali raku i slikali ga kao mrtvog. Oni su za to platili 200.000 evra. Novac su učestvovali on, Zemo, Radoje Živković, pošto je i on učestvovao u tome. Posle toga smo dobijali informacije da prate oko stadiona Partizana, tu lokaciju su zvali Titov grob u svojim komunikacijama - ispričao je Lalić i naveo da su oni sa svojim ekipama istovremeno pokrili prostor oko Partizanovog stadiona i pokušali da otkriju ljude koje je poslao škljaraski klan - ispričao je Lalić i nastavio:

- Patrolirali smo, slikali neka vozila, napravili smo novi plan, da oko 16 sati Belivuk i Miljković krenu u svojoj koloni kao mamac, ka svom advokatu Dejanu Lazareviću i da čekamo ko će da se zakači na mamac. Pokrili smo sve sa tri ekipe, koristili smo radio vezu kao primarni način komunikacije. Ja sam pokrivao blagajnu Partizanovog stadiona, druga je bila kod restorana Mala Avala a treća među zgradama u Stjepana Filipovića - otkrio je kako su se rasporedili.

Kako je naveo, on je uočio "hondu sivik", parkiranu uz ogradu škole Vojvode Mišića koji je bio neobično parkiran, a unutra je sedela jedna osoba.

- Napravljena je "skaj" grupa Kovid 19, u njoj sam napisao poruku i registraciju tog vozila. Oni su krenuli blindiranim automobilima, a škoda u pratnji. Prošli su pored mene i krenuli, honda je propustila nekoliko vozila i naglo je krenula u pratnju. Javio sam ostalima da je honda u pratnji, ja sam se zaglavio i kasnio sam za kolonom, ali sam bio u komunikaciji sa njima. Kada sam bio kod Belog dvora, više nisu odgovarali na radio vezu, uočio sam ih u Ulici Dijane Budisavljević. Video sam ih kako ulaze u vozilo, nisam znao šta se dešava, krenuo sam za njima jer nisam znao da li se akcija nastavlja ili ne. Onda su počeli da javljaju da krenemo nazad, Miloš Budimir je rekao da je u "citroenu C4" video Aleksandra Šarca, pričaću i o tom automobilu njegove supruge kasnije, jer smo ga mi opservirali - otkrio je nove detalje Lalić navodeći da su svi krenuli nazad ka bunkeru na stadionu Partizana.

- U kancelariji, koja je imala blindirana vrata, video sam krvavo, prebijeno lice. Svi su ga ispitivali, otvorili su mu već i "skaj". Rekli su mi da radi za Lazara Vukićevića, da je učestvovao u pratnji. Bio je prilično pretučen. Veljko mi je naložio da obrišem snimke sa kamera i da isključim kamere koje su snimale, da obrišem snimke sa fudbala, kako smo mi zvali stadion. Rekao je da kombijem prebacimo osobu do Ritopeka, to je jedan od dva bela kombija koja sam pominjao. Imao je majicu, bele premijata patike, objasniću kasnije zašto to napominjem. Napred u kombiju su bili Dejan Tešić i Miloš Budimir, ja pozadi sa njim. Otišli smo do kuće u Ritopeku, tamo nas je dočekao Draganić, a Belivuk je u međuvremenu naredio da se uništi garnitura sa stadiona i ostali tragovi - nastavio je izlaganje svedok saradnik i objasnio da su otetog Mitića tada odveli u skrivenu prostoriju u Ritopeku.

- Počeo je da priča nepovezano, da laže, pričao je da je Vukićevića upoznao u zatvoru, da mu je dao 500 evra, da mu je kupio te patike i iznajmio mu taj auto od nekog Pamputa. Miloš i ja smo loše reagovali na te laži, uzeo sam armiračka klješta i zgnječio mu prst na nozi, skoro je bio otkinut. Miloš Budimir mu je građevinskim čekićem udario u koleno, napravio mu je otvorenu ranu. Tukli smo ga, ispitivali, nije mnogo reagovao, mislili smo da je na nekim drogama - mirno je ispričao Lalić.

Kako je naveo, Mitić je rekao da je 28 dana ranije izašao iz zatvora i da je time pravdao da nije u toku sa dešavanjima.

- Miloš je uzeo kabal, petodelni, obavili smo mu oko vrata i zategli svako na svoju stranu. Mitić je pomodreo, kada je prestao da se pomera, popustili smo. Miloš je doneo kadu, plastičnu, stavio je sa Draganićem ispod njega i Miloš mu je nožem prerezao vrat. Iscurilo je dosta krvi, ne znam kada je tačno preminuo, ali posle toga nije više bio u životu - hladno je opisao mirno stojeći za sudskom govornicom Srđan Lalić, poznat po nadimku nasmejani koljač.

Posle jezivog ubistva Mitića, kako je naveo, krenuli su kući, a čak ih je legitimisala i Interventna policija, ali ih je pustila jer ništa nisu imali kod sebe.

- Sutradan, negde malo posle podneva, po nalogu Veljka i Marka, Miloš Budimir i Hrvatin došli su do mene, stigao je i Nikola Spasojević. Pokupio nas je "pikapom" i vozio nas je ka kući u Ritopeku. Kada smo prilazili napravili smo par krugova da bi se uverili da nas niko ne prati. Tamo nas je čekao Draganić. Budimir je sačinio neke fotografije. Uništili smo telo na način na koji smo to inače radili, spakovali ostatke u džakove, spustilil se do reke i prosuli ih - opisao je sve detalje smrti Nikole Mitića svedok saradnik.

14.53 - Lalić za govornicom o ubistvu Veličkovića

Sudija je odmah potom pozvala za govornicu Srđana Lalića, koji nastavlja sa izlaganjem.

- Molim Vas da sudija utvrdite da li je isti papir od juče koji imam ispred sebe - rekao je Lalić, a pošto je sudija potvrdila da je reč samo o tezama na jednom papiru, on je nastavio sa izlaganjem.

Dodao je da se "ne bi osvrtao na komentare", aludirajući na Miljkovićevo izlaganje.

- Juče sam se zaustavio kod otmice i ubistva Gorana Veličkovića, to je bilo 3. avgusta 2020. godine. Sutradan smo došli opet do kuće oko podneva, uništavalo se telo Gorana Veličkovića, u tome sam prvi put učestvovao. U garaži s desne strane, na dve palete, stajala je mašina za mlevenje mesa. Prvi put sam video taj proces, najlonima su se zaštićivali zidovi. Kada se to završilo, pomogao sam Belivuku da ispred garaže, na travnatom delu, zapali delove garderobe, plastične folije, kade, parče fosne, sekiru - nastavio je izlaganje Lalić.

Naveo je da je bila velika vatra i da su to prevrtali lopatom.

- U večernjim časovima smo se ponovo vratili, džipom koji je Belivuk pozajmio od jednog Brace sa stadiona, došli smo Belivuk, Miljković, Miloš Budimir i ja. Došli smo do reke, izručili sadržaj, Miloš Budimir je ušao u reku i prosuo džakove - rekao je Lalić i naveo da je juče zaboravaio da kaže da su u proleće 2020. godine na stadionu Belivuk i Miljković pokazivali slike momka kom je na utabanoj zemlji odsečena glava.

- Rekli su da je to škaljarski klan poslao kavačkom klanu, i prvo smo mislili da je to izvesni Strahinja, kog je namamio Aleksandar Šarac za 200.000 evra i namamio ga škaljarcima - pričao je Lalić, ali ga je prekinuo advokat Marka Miljkovića, Vladimir Petrović navodeći da govori o stvarima koje nisu u optužnici i da ih "samo opterećuje".

Lalić je međutim, naveo da o tome priča jer je grupa posle toga postala izuzetno nasilna.

- Nije mi cilj da to obogatim detaljima, čisto želim da objasnim, da slika bude kompletna , da se zna da je grupa postala nasilna jer su članovi postali zabrinuti za svoj život - objasnio je Lalić.

14.50 - Miljković se javio za reč

Za reč se odmah na početku javio Marko Miljković, kog su četvorica stražara ispratila do govornice.

- Imam primedbe na jučerašnje izlaganje Srđana Lalića. Prvo se uznemirio što nije mogao da koristi beleške, a onda je gledao u pod i govorio ono što je naučio napamet. Izjavio je saučešće porodicama, koje nisu tu, to svedoči da je naučio napamet. Gledao je u pod, nije smeo da vas pogleda. Videćete kada ga budemo ispitivali da ga je instruisao tužilac - rekao je Miljković koji je potom vraćen na svoje mesto u boksu za optužene.

14.42 - Sudsko veće u sudnici

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo prozivku prisutnih. Prethodno, uvedena su i trojica svedoka saradnika.

14.05 - U sud dolaze optuženi

U pratnji supruga, Vlade Georgijeva koji je odnedavno na slobodi, stigla je jedina zena u klanu, Slađana Sekulić.

Sa advokatom, stigao je i optuzeni Filip Ivanovski.

Stigao je i prvi optuženi sa slobode, Miloš Lukić Selak. Podsetimo, njemu je ukinut pritvor i određena mera zabrana napuštanja boravišta i na 15 dana mora da se javlja u policijsku stanicu.

U sud je upravo usao i drugi konvoj marica u pratnji naoruzanih pripadnika Zandarmerije.

00:07 Upravo stižu marice u Specijalni sud u Beogradu

U Specijalni sud, u kom se nastavlja suđenje, upravo su dve marice koje su bile u pratnji šest vozila policije prebačeni pripadnici klana koji borave u Centralnom zatvoru.

1 / 32 Foto: Nemanja Nikolić

Inace, oko zgrade suda kao i prvog dana svedočenja Lalića koji je sa tužilaštvom sklopio sporazum o statusu svedoka okrivljenog, na osnovu kog je osuđen na 18 godina zatvora, nalazi se veliki broj policajaca u civilu.

(Kurir.rs)