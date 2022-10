RUGANJE ŽRTVAMA Miljković se poredio s Koperfildom i pominjao teleportovanje: Žrtve su žive, pobegle su, jedan se javio iz Španije

Marko Miljković, koji je optužen da je s Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu koja stoji iza najmanje sedam surovih ubistava u kući u Ritopeku, silovanje mladića u prostorijama FK Partizan, kao i trgovinu drogom i držanje oružja, juče je iskoristio prvo javno iznošenje odbrane da kaže da on „nikome na reč ne veruje da je neko mrtav“ i izneo teoriju da su žrtve žive, ali da su pobegli.

Kako je došlo do ubistva?

On je izjavio da o Skaj komunikaciji neće da govori jer ona za njega ne postoji, da su fotografije običan fotošop, a da bez obdukcionog zapisnika, na osnovu DNK tragova u kući strave, tužilaštvo ne može da tvrdi da su Lazar Vukićević, Milan Ljepoja, Aleksandar Gligorijević, Goran Veličković, Goran Mihajlović i Nikola Mitić mrtvi.

- Treba da vidimo njihove izveštaje iz kaznene evidencije da bismo videli zašto su nestali, da utvrdimo njihove motive zašto su pobegli, zbog koga i za koga - rekao je Miljković tvrdeći „da se jedan od navodno ubijenih, čija je slika isplivala u javnosti, njihovim advokatima javio iz Španije“.

- Ja znam da u tom periodu, a ni prethodnom, nisam nikoga ubijao. Sada da se izjašnjavam o datumima, alibiju, neću i ne znam. Neka tužilaštvo sazna gde sam bio - rekao je ironično Miljković juče pred Specijalnim sudom.

On je duže od sat i po pokušavao da ospori da se dogodilo ijedno od ubistava koje im je optužnicom stavljeno na teret. Tokom izlaganja je gestikulirao, a povremeno se, kada je pominjao likvidacije, smejao za govornicom.

- Krenuću sada sa ubistvima, Aleksandar Gligorijević - za njega se ja ne teretim, ali sam tražio da me optuže i za to. Kako je došlo do ubistva, ako je došlo? Treba da imamo dokaz, obdukcioni zapisnik, kako da znamo da je mrtav - izneo je Miljković svoju tezu.

Ubistvo Pink pantera Ljepoje nema u optužnici za Zvicera Miljković je, za razliku od svog najbližeg saradnika koji je odbranu izneo u ponedeljak, govorio redom o svim ubistvima. Tokom odbrane za likvidaciju „pink pantera“ Milana Ljepoje, kog su navodno ubili jer je učestvovao u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Ukrajini, Miljković je potvrdio da su pred hapšenje bili kod vođe „kavčana“ u gostima u Crnoj Gori. - Čitao sam optužnicu za pokušaj ubistva Zvicera, Ljepoje tu nema, ne znam odakle to tužilaštvu - rekao je najbliži saradnik Veljka Belivuka, koji je, za razliku od njega, odlučio da govori o svim zločinima koji im se optužnicom stavljaju na teret. foto: Privatna Arhiva Marko Andrić Ostavila me verenica Optuženi Marko Andrić iz Niša izjavio je da nije kriv i da mu je ovim hapšenjem učinjena velika nepravda, zbog koje ga je ostavila verenica, prijatelji okrenuli leđa, a bivša supruga mu ne dovodi dete u posete „iako i silovateljima i pedofilima dolaze deca“. Potvrdio je da je navijač Partizana i veliki prijatelj Veljka Belivuka, ali da nema nikakve veze sa ubistvom Milana Ljepoje. Optuženi Nemanja Lakićević takođe je naveo da nije kriv i da je ubijeni Zdravko Radojević bio njegov najbolji prijatelj, kao i da ga najviše boli to što mora da objašnjava da je s ljudima koje nikad u životu nije video učestvovao u njegovom ubistvu. foto: Privatna Arhiva

Negirao sve

Podsetimo, prema navodima optužnice, pripadnici klana žrtve su brutalno mučili i ubijali u kući u Ritopeku, potom ih mleli u industrijskoj mašini za meso, a ostatke prosipali u Dunav.

Miljković je potom negirao i ostalih šest ubistava. Za Gorana Veličkovića je rekao da nije bio svetac, već višestruki povratnik i da „nije ni čudo što je nestao“. Potom se osvrnuo na njegovu udovicu Jelenu i to što je aplaudirala u sudnici kada je svedok-saradnik Srđan Lalić izjavio da je kriv, navodeći da misli da ni ona ne veruje da joj je muž mrtav.

Belivukov najbliži saradnik prešao je na ubistvo Lazara Vukićevića, navodeći da „zakon fizike ne dozvoljava da u isto vreme budu u Srbiji i Crnoj Gori“, jer ih i tužilaštvo susedne zemlje sumnjiči da su istog dana ubili dvoje ljudi.

Govoreći o ubistvu Zdravka Radojevića, uporedio je sebe s poznatim mađioničarem Dejvidom Koperfildom, navodeći da bi samo on mogao da izvede ubistvo na način da su ga namamili i prevarili, a potom ubili, a za likvidaciju Gorana Mihajlovića da ne zna kako je otet, osim ako se nije teleportovao. Na kraju izlaganja, Miljković je rekao da ni on, kao ni Belivuk, ne želi da odgovara na pitanja sudskog veća, zamenika tužioca, niti advokata.

U sudnici smeh i pretnje Budimir pokazao svedocima da će im zavrnuti vrat Optuženi su juče, kao i na prethodnom ročištu, sedeli u boksu, odvojeni staklom i pomno pratili izlaganja. Po ulasku se videlo da su svi raspoloženi, a kada su u publiku ušli novinari, misteriozna plavuša, porodica Nemanje Lakićevića i nekoliko muškaraca, kao i devojke koje su se predstavile kao studentkinje počeli su da se okreću, gledaju među sobom i razgovaraju. - Belivuk je došao u svetloplavoj majici, dok je Miljković, koji je vidno smršao, obukao džemper malo tamnije plave boje. Pre izlaska za govornicu, Marko je grickao nokte i usne, a kada je stao pred sudiju, počeo je da se smeje i gestikulira - priča sagovornik Kurira koji je bio prisutan u sudnici i dodaje da je Miljković poneo sa sobom papire, ali i Zakonik o krivičnom postupku. - Dok je Marko govorio o ubistvima u Crnoj Gori, Belivuk se toliko smejao da su mu se zatresla ramena, a glasno se smejao i dok je govorio o svedocima-saradnicima - dodaje naš sagovornik. Optuženi Miloš Budimir za svaku svoju reč tražio je potvrdu od Miljkovića, dok je njegov brat Marko zapretio svedocima. - Kada je prolazio pored boksa u kome su svedoci-saradnici, Marko je nešto promrmljao, a potom i rukama pokazao da će im zavrnuti vrat. Pri sedanju u boks, telom je krenuo ka njima, a posle je desetak minuta sedeo vidno usplahiren i besan, i osvrtao se. U sudnici se dogodio i još jedan skandal, kada je jedan advokat poslao poljubac Veljku Belivuku.

Ja sam završio

- Ja sam završio, zasad neću odgovarati na pitanja. U stvari, neću nikada odgovarati na pitanja, ako nam se ne dostave obdukcioni zapisnici - rekao je Miljković.

