APSOLUTNO JE NEMOGUĆE DA JE BILO KO DRUGI OSIM ZORANA NAPAO I UBIO JELENU: Kurir imao uvid u presudu protiv Marjanovića!

Zoran Marjanović je suprugu Jelenu ubio na podmukao i svirep način. Apsolutno je nemoguće da je bilo ko drugi osim Zorana Marjanovića na nasipu u Crvenki kod Borče 2. aprila 2016. napao i ubio Jelenu Marjanović, navodi se u presudi Višeg suda u Beogradu u koju je Kurir imao uvid!

U presudi, koja je u ponedeljak poslata svim strankama u postupku, uključujući i Zorana Marjanovića koji je u pritvoru Centralnog zatvora, na 698 stranica sudsko veće analiziralo je detaljno sve izvedene dokaze tokom postupka koji je trajao četiri godine.

Neiskrena odbrana

- Da je u trenutku napada na Jelenu Marjanović bilo bilo koga drugog u blizini, nesumnjivo je da bi ona vikala i dozivala pomoć, te bi samim tim bila primećena, kako od strane surpuga, optuženog Zorana Marjanovića, koji bi mogao da je čuje i pomogne joj u trenutku životne ugroženosti - navodi se u presudi, koju je potpisala sudija Jelena Škulić .

Zoran i Vladimir Marjanović foto: Zorana Jevtić

Žalila se na svekra

Govorila da je imala loš odnos s Vladimirom

U obrazloženju se navodi i da su osobe bliske pokojnoj pevačici svedočile da se Jelena nije žalila na svekrvu, već na svekra Vladimira i opisale šta im je govorila. - Žalila se da je sa svekrom njen odnos bio loš, da se on u kući pitao za sve, čak i o njohovom detetu, te da dete nikada nije išlo u dom zdravlja jer on nije dozvoljavao, već je svekar lečio čak i kada bi bila bolesna "zbog čega se stalno svađala sa njim", s tim što je za svekrvu govorila da je žena ok, ali da ona od Zorana, Miloša, Vladimira nije smela da pisne". Pitao se, kako su naveli, i o muzici koju je Zoran u studiju pravio pa se događalo da mu kaže "da to ništa ne valja", pa bi onda optuženi to menjao kako je njegov otac želeo - navedeno je u presudi.