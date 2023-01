UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA SRBIJE: I dalje bez rešenja u pogledu VSS i plata sudija

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) smatra da su u nacrtima seta novih sudijskih zakona i dalje ostala nerešena i neadekvatno rešena suštinska pitanja za nezavisno i samostalno funkcionisanje sudstva, pre svega pitanja sudijskih plata i sastava i uloge Visokog saveta sudstva (VSS), tela koje će birati i razrešavati sudije.

Iako Ministarstvo pravde tvrdi da su predlozi nacrta zakona u oblasti pravosuđa dobili pozitivno mišljenje Venecijanske komisije, UST ukazuje da su pozitivne ocene date samo u pravcu manje značajnih odredbi, dok su pitanja suštinski značajna za sudstvo i dalje bez rešenja, pa tako i bez pozitivnog mišljenja, što Ministarstvo pravde svesno zanemaruje.

Ukazujemo javnosti da je Venecijanska komisija u najnovijem mišljenju navela da je ispoštovan značajan deo njenih preporuka iz oktobra 2022. godine, ali da već u sledećem stavu navodi da i dalje postoje nejasnoće u vezi sa ulogom Ministarstva pravde u nadzoru određenih oblasti rada sudova, uloge predsednika sudova u kontekstu "sudske uprave”, ovlašćenja predsednika viših u odnosu na predsednike nižih sudova, zatim u vezi sa medjusobnim odnosom izmedju disciplinskog postupka i postupka za razrešenje sudija, kao i uloge V S S u tim postupcima.

Venecijanska komisija je takodje ukazala i da je nedovoljno rešeno jedno od najvažnijih pitanja, a to je sastav V S S u smislu načina za prevazilaženje potencijalno politički homogene strukture laičkog dela VS S - koje će činiti istaknuti pravnici, kao i pitanje na koje UST kontinuirano ukazuje, a i Venecijanska komisija sada eksplicitno podseća, a to je značaj budžetske i kadrovske autonomije pravosuđa za njegovo pravilno funkcionisanje i nezavisnost.

UST godinama već ističe da samo VSS koji samostalno uređuje svoj sistem i ima za to sredstva na raspolaganju, može da odgovara za efikasno, samostalno i nezavisno sudstvo.

Posebno ukazujemo da Venecijanska komisija nije pozitivno ocenila aspket materijalne nezavisnosti sudija, već je jasno navela da je u nacrtu Zakona o sudijama učinjen korak unazad jer se ne uvode nikakva merila za plate sudija.

Кomisija smatra da bi adekvatno i primereno bilo rešenje, koje je i UST godinama unazad predlagalo - da osnovica za obračun i isplatu sudijske zarade ne može biti manja od prosečne neto zarade zaposlenog u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove pre usvajanja predloga budžeta zanarednu godinu.

Zbog toga UST poziva Ministarstvo pravde da ova suštnska pitanja što pre uzme u rešavanje, jer zakoni moraju da budu u interesu gradjana uz očuvanje srpske pravne tradicije , a ne pojedinih članova radne grupe iz redova sudija i tužilaca i njihovih ličnih intersa.

Još jednom podsećamo da u procesu izrade zakona nije bilo inkluzivnosti, jer su od pet strukovnih udruženja članove u radnim grupama imala samo dva udruženja koja su učestvovala i u izdradi zakona 2009. godine, koji su doveli do i katastrofalne, propale reforme pravosudja.

Sa druge strane svoje predstavnike u radnim grupama nisu imali Udruženje sudija i tužilaca Srbije, Udruženje sudija prekršajnih sudova i Forum sudija , a što predstavlja svojevrstan presedan u izradi zakona.

Novi zakoni o sudijama, uredjenju sudova i VS S donose se u skladu sa ustavnim amandmanima koji su usvojeni u februaru 2022. godine.

(Kurir.rs)