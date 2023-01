BRAJAN VOLŠ ĆE ROBIJATI! DVE KLJUČNE ČINJENICE SU PROTIV NJEGA: Ako nikada ne nađu Anu Volš, ovi ljudi ga ŠALJU U ZATVOR!

Slučaj nestale Ane Volš već 12 dana zaokuplja američku i srpsku javnost. Ona se i dalje vodi kao nestala, mada istražitelji sve više veruju da se radi o ubistvu Beograđanke, jer je malo verovatno da bi majka troje dece, uspešna u svom poslu, imala razlog da svojevoljno sve to napusti.

Mnogobrojni tragovi koji su u međuvremenu pronađeni vode do njenog supruga Brajana Volša, koji je i uhapšen zbog ometanja istrage. Podsetimo, on je tek posle četiri dana prijavio ženin nestanak, davao je lažne izjave i tako ometao istrage. Policija je otkrila i da je kupovao sredstava za čišćenje, posle pretraga na Guglu sa temom "kako se rešiti tela žene od 50 kilograma". Njemu u prilog ne ide ni njegova kriminalnu prošlost (i sadašnjost) i ni to što je otkriveno da se lečio na psihijatrijskoj klinici što sve njega čini prvoosumnjičenim. Međutim, za podizanje optužnice zakon traži čvrste dokaze.

Mnogi se sada pitaju da li ovaj slučaj može da bude rešen i da li ubica može da bude osuđen ukoliko telo Ane Volš nikada ne bude pronađeno.

Bostonski mediji pišu da ubica Ane Volš može da bude osuđen na dugogodišnju robiju i ako njeno telo ne bude pronađeno. Bivši državni tužialac Brajan Keli objašnjava da u korist istrage idu dve stvari, a koje su nepovoljne po Aninog supruga. Prvi faktor je porota, a drugi - vreme.

- Brajan Volš je daleko od savršenog kriminalca. Guglao je kako da raskomada ženu, u njegovim podrumu je nađen krvav nož, kupovao je sumnjiva sredstava za čišćenje, laga o istrazi... Sve to će u glavama porotnika sklopiti sasvim jasnu sliku onoga što se dogodilo. Gotovo da nema slabog mesta u toj optužbi, osim što ne postoji krunski dokaz, smatra Keli.

A, što se tiče krunskog dokaza, na strani istrage je drugi faktor - vreme.

- Ne treba zaboraviti da je Brajan Volš iza rešetaka i da odatle sasvim sigurno neće skoro izaći. On je već bio u kućnom pritvoru zbog ranijih krivičnih dela i postoje svi uslovi da još dugo bude liše slobode.

Zato istraga sasvim sigurnu nema razloga da žuri. Možda već sada postoje uslovi za optužnicu protiv njega, ali jednostavno nema potrebe za žurbom. Zašto ne sakupiti još jakih dokaza i izaći sa njima pred sudu, ako već vreme to dozvoljava, dodaje Keli.

Da podsetimo Beograđanka Ana Volš nestala je 1. januara u Bostonu, a njen suprug Brajan Volš je uhapšen zbog ometanja istrage. Tokom pretresa kuće u kojoj je živela sa mužem i troje dece, u podrumu je pronađena krv i nož na kojem je bilo tragova krvi. Istražitelji su otkrili i da je njen telefon lociran u blizini kuće 1. i 2. januara.

Kurir.rs/Blic